Für alle, die ihr Licht per App und Automatik steuern, ist es das Schreckensszenario: ein selbsttätiges Update, das ausgerechnet die Steuerzentrale lahmlegt. Genau das passiert gerade einigen Besitzern der Philips Hue Bridge Pro — Signifys neuer Oberklasse-Zentrale. Nach einem Firmware-Update reagiert das Gerät bei den Betroffenen auf gar nichts mehr.

Was das Update anrichtet

Seit dem 4. Juni verteilt Signify die Firmware mit der Version 2071353020 — in den offiziellen Release-Notes steht sie mit genau diesem Datum. Bei einem Teil der Nutzer macht sie die Bridge Pro unbrauchbar: Es leuchtet nur noch die rote Status-LED, das Gerät nimmt weder Eingaben aus der Hue-App noch von Schaltern oder verbundenen Lampen an. Auch ein Neustart hilft nicht.

Bild: Signify

Technisch blockiert das fehlerhafte Update offenbar den Zugriff auf den integrierten Zigbee-Funkchip. Damit verliert die Zentrale ihre Kommunikationsfähigkeit komplett — sie kann keine Signale mehr verarbeiten. Betroffen ist laut den bisherigen Meldungen nur ein kleiner Teil der Besitzer. Das Tückische daran: Automatische Updates sind ab Werk aktiv, das Gerät spielt die Firmware also von sich aus ein.

Warum der Schaden so weh tut

Die Bridge Pro ist Signifys 2025 eingeführtes Spitzenmodell: laut Hersteller mit fünfmal schnellerem Prozessor und fünfzehnmal mehr Speicher als die alte Hue Bridge, ausgelegt auf über 150 Lampen und 50 Zubehörteile und bis zu 500 gespeicherte Szenen. Genau diese Zentrale hängt bei den Betroffenen nun als toter Kasten im Regal.

Schlimmer noch: Ein Backup kennt die Bridge Pro nicht, und ein Rollback auf die vorherige Firmware hat Signify bislang nicht bereitgestellt. Wer betroffen ist, muss das Gerät austauschen und danach von vorn anfangen. Wer schon einmal nach so einem Fehlschlag sämtliche Lampen, Schalter und Bewegungsmelder neu anlernen, Szenen neu bauen und die Anbindung an Apple Home oder Google Home wiederherstellen durfte, weiß, wie viele Abende ein „kleines“ Update kosten kann.

Eine offizielle Stellungnahme oder einen Zeitplan für einen Fix gibt es von Signify bisher nicht. Für ein Gerät, das als zentraler Knoten das ganze System trägt, ist das eine dünne Antwort.

Was Betroffene — und alle anderen — jetzt tun sollten

Wer die Firmware noch nicht installiert hat, sollte die automatischen Updates in der Hue-App vorerst abschalten, bis Signify nachbessert. Ist die Bridge bereits tot, bleibt nur der Weg über den Support und im Zweifel der Austausch. Ein Trost ist das nicht — aber es bewahrt wenigstens die Zentralen, die noch laufen.

Ich fahre mein Zigbee-Netz bewusst über eine eigene Zentrale statt über die Hersteller-Bridge, und Fälle wie dieser sind genau der Grund: Bei mir hängt an so einem Knoten die Beleuchtung im halben Haus, und ich will selbst bestimmen, wann dort ein Update läuft — nicht ein automatischer Push aus der Ferne. Ein zentrales Gerät, das sich ungefragt aktualisiert, kein Backup kennt und kein Zurück erlaubt, ist keine Pechsträhne, sondern eine Designentscheidung. Und die würde ich mir vor dem Kauf sehr genau ansehen.