PCPJack kapert 230 Cloud-Server — und baut daraus heimlich ein SMTP-Relay-Netz

Wer einen Cloud-Server betreibt, denkt bei API-Key-Leaks selten zuerst an Spam. The Hacker News berichtet über eine SentinelOne-Analyse zur Kampagne PCPJack: Angreifer stehlen Cloud-Zugangsdaten, übernehmen Server auf AWS, Google Cloud und Azure — und bauen daraus ein automatisch geprüftes SMTP-Relay-Netzwerk. 230 kompromittierte Systeme in den USA, Europa und Asien sind dokumentiert.

Vom gestohlenen Credential zum geprüften Relay-Knoten

Der Einstieg läuft nicht über Zero-Days, sondern über gestohlene oder geleakte Cloud-Credentials — der langweiligste, aber effektivste Weg rein. Einmal auf dem System, installiert PCPJack das legitime Red-Team-Framework Sliver unter /var/tmp/.xs sowie Chisel-Tunneling-Binaries für AMD64, ARM64 und x86. Der Ablageort in /var/tmp ist kein Zufall: Das Verzeichnis überlebt Reboots, wird aber bei oberflächlichen Audits häufig nicht beachtet.

Was danach passiert, ist ungewöhnlich strukturiert. Nicht jeder gekaperte Server landet im Relay-Pool. Ein Python-Daemon namens chisel_verifier.py testet aktiv, ob der Knoten ausgehenden SMTP-Verkehr durchlässt — konkret gegen smtp.gmail.com:587 . Viele Cloud-Anbieter sperren diesen Port, um Spam zu drosseln. Wer den Test besteht, bekommt einen Weiterleitungsport aus dem Bereich 10000–14999 zugeteilt, der per MD5-Hash aus der internen Sliver-UUID errechnet wird. Wer ihn nicht besteht, bleibt aus dem aktiven Pool heraus. Das ist kein klassisches Botnet, das blind alles aufsammelt — das ist eine automatisierte Qualitätssicherung für Spam-Infrastruktur.

Zur Verwaltung synchronisiert ein SCP-Job alle fünf Minuten eine aktualisierte Proxy-Liste an die zentrale IP 38.242.204.245. Geolocation- und ASN-Daten werden für jeden Knoten hinterlegt — die Betreiber wissen, welche Relays wo sitzen und wie der Reputationsstatus des jeweiligen Netzblocks ist.

Offene Verzeichnisse, gestohlene Rechenzeit — was das für Cloud-Betreiber heißt

Hunt.io hat auf mindestens einem C2-Server (213.136.80.73) offene Verzeichnislisten gefunden — inklusive Quellcode und Deployment-Logs, ohne Zugangsbeschränkung. Das lässt entweder auf Nachlässigkeit schließen oder auf die Überzeugung, dass niemand aktiv nach solchen Systemen sucht. Ersteres ist wahrscheinlicher, ändert aber nichts an der Qualität der Infrastruktur dahinter.

Ich betreue bei Kunden Hosting-Umgebungen auf netcup und Hetzner, und gestohlene API-Keys sind dort kein hypothetisches Szenario. Einmal in der Cloud-Konsole hat ein Angreifer oft mehr Rechte als der eigentliche Admin vermutet: neue Instanzen starten, Firewall-Regeln anpassen, Snapshots ziehen — alles auf fremde Rechnung, ohne sichtbaren Eingriff ins laufende System.

Was PCPJack mit dem Relay-Netz konkret vorhat, ist laut SentinelOne noch offen: Spam-Versand, Phishing-Kampagnen oder SMTP-as-a-Service sind alle plausibel. Auffällig bleibt in jedem Fall die Sorgfalt: Geolocation-Anreicherung, automatische Qualitätsprüfung je Knoten, kontinuierliche Synchronisation. Das ist kein opportunistisches Skript-Projekt.

API-Key-Rotation und ausgehende Port-587-Filterung klingen nach Standard-Hygiene — PCPJack zeigt, warum sie es tatsächlich sind. Wer seinen Cloud-Account nicht aktiv auf fremde Instanzen und geänderte Netzwerkregeln überwacht, wird das zu spät bemerken. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Spam-Infrastruktur meist schon eine Weile.