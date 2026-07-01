Nvidias Vorsprung im KI-Geschäft ist keine Frage der schnellsten Chips, sondern der Software: Wer GPUs programmiert, programmiert CUDA — und CUDA läuft nur auf Nvidia. Genau diesen Burggraben will Raja Koduri angreifen, der frühere Grafik-Chefarchitekt von AMD und späterer Chef-GPU-Architekt bei Intel. Sein Startup OXMIQ hat eine Series-A-Runde über 35 Millionen Dollar abgeschlossen, insgesamt sind damit rund 60 Millionen zusammengekommen. Im Aufsichtsrat sitzt dem Bericht zufolge Jim Keller, einer der bekanntesten Chip-Entwickler der Branche.

Ich habe in zwanzig Jahren einige antreten sehen, um diesen Vorsprung zu brechen — AMD mit ROCm, Intel mit oneAPI, dazu eine Reihe von Startups, die längst wieder verschwunden sind. Geblieben ist bislang CUDA. Dass es diesmal ausgerechnet der Mann versucht, der bei zwei dieser Konzerne die Grafiksparte geführt hat, macht die Sache zumindest interessanter als den üblichen Nvidia-Herausforderer.

Ein Kern, der drei Chips ersetzen soll

Das Herzstück heißt OxCore: eine lizenzierbare, skalierbare GPU-Architektur, die drei sonst getrennte Recheneinheiten in einem Kern bündelt — eine CUDA-kompatible GPU-Einheit, einen Tensor-Rechenkern und eine Orchestrierungs-Einheit, die klassisch eine CPU übernähme. Der Entwurf setzt auf near-memory compute, also möglichst kurze Wege zwischen Rechenwerk und Speicher, was bei KI-Last vor allem Energie spart. Verkauft werden dabei keine fertigen Karten, sondern die Baupläne — das Lizenzmodell, das ARM im CPU-Markt groß gemacht hat. Skalieren soll die Architektur vom einzelnen Edge-Chip bis in die Größenordnung eines Rechenzentrums.

Der Haken steht im Kleingedruckten: Noch läuft OxCore nur auf FPGAs, also auf rekonfigurierbaren Test-Chips, samt Live-Demonstrationen. Fertiges Silizium gibt es nicht, einen Marktzeitpunkt nennt OXMIQ nicht. Zwischen einer FPGA-Demo und einem Chip, den ein Kunde in Serie fertigen lässt, liegt erfahrungsgemäß der schwierigste Teil.

Der eigentliche Gegner ist die Software

Ob eine neue Architektur Nvidia gefährlich wird, entscheidet sich nicht an der Rechenleistung, sondern am Ökosystem. Deshalb ist die versprochene CUDA-Kompatibilität der heikelste Punkt: Bestehender Nvidia-Code soll ohne Umschreiben laufen. Genau daran sind bisher alle gescheitert — eine Übersetzungsschicht, die „die meisten“ CUDA-Programme abdeckt, ist im Produktivbetrieb wertlos, wenn ausgerechnet die eine kritische Bibliothek fehlt. Solange OXMIQ nicht zeigt, wie vollständig das funktioniert, bleibt es ein Versprechen.

Dass mit Samsungs Catalyst Fund, MediaTek, Pegatron und ausgerechnet Intel Capital namhafte Geldgeber an Bord sind, sagt weniger über OXMIQ als über den Markt: Jeder Auftragsfertiger und Gerätehersteller, der nicht auf Gedeih und Verderb an Nvidia hängen will, hat ein Interesse daran, dass eine Alternative entsteht. Das Geld und die Namen sorgen erst einmal dafür, dass OXMIQ den Weg von den Bauplänen zum Chip überhaupt gehen kann. Ob am Ende Nvidia zittert oder nur ein weiterer Übernahmekandidat heranwächst, hängt weniger an den 35 Millionen als an der Frage, wie viel CUDA am Ende wirklich läuft.