Still und leise hat Oracle seinen Always-Free-Tarif in der Cloud halbiert — ohne Ankündigung, ohne E-Mail, ohne Blog-Eintrag. Seit dem 15. Juni 2026 stehen Nutzer von Ampere A1 Compute vor halbierten Ressourcen; wer einen Pay-as-you-go-Account führte, hat zwischendurch Rechnungen für eigentlich kostenlose Dienste bekommen.

Was sich geändert hat — und warum Oracle darüber schweigt

Die neuen Limits sind konkret: Statt vier OCPUs stehen Ampere-A1-Instanzen im Free Tier nur noch mit zwei zur Verfügung, der RAM schrumpfte von 24 auf 12 GB. Die monatlichen Stundenkontingente folgen derselben Logik — 3.000 OCPU-Stunden werden zu 1.500, 18.000 GB-RAM-Stunden zu 9.000. Exakt die Hälfte, durchgängig.

Offiziell angekündigt hat Oracle die Änderung nicht. Kein Changelog, keine Nutzer-E-Mail, kein Eintrag im eigenen Blog. Die Community bekam es mit, als Instanzen plötzlich auf die neue Maximalgröße beschränkt wurden — und die Diskussionen im Oracle-Entwicklerforum und auf Reddit liefen entsprechend an.

Wer Cloud-Free-Tiers für Dauerbetrieb nutzt, kennt das Risiko grundsätzlich. In meinem Homelab-Setup laufen Kleinprojekte seit Jahren auf unterschiedlichen kostenlosen Tiers — und ich erwarte bei keinem davon, dass die Konditionen auf ewig stabil bleiben. Dass Oracle das ohne jede Vorwarnung durchzieht, ist trotzdem eine andere Hausnummer.

PAYG-Kunden zahlen — das ist das eigentliche Problem

Unangenehmer als die Kürzung selbst ist, was Pay-as-you-go-Konten passiert ist. Nutzer, die einen OCI-Account mit hinterlegter Kreditkarte führen, berichten von unerwarteten Rechnungen — offenbar weil Ressourcen, die bislang als Always Free galten, plötzlich als kostenpflichtig abgerechnet wurden. Ob das ein technischer Fehler war oder systematisch so gewollt ist, hat Oracle bislang nicht kommentiert.

Oracle hatte mit seinem permanent kostenlosem ARM-Tier — vier OCPUs, 24 GB RAM, dauerhaft ohne Zeitlimit — einen echten Wettbewerbsvorteil. AWS bietet seinen Free Tier nur zwölf Monate lang an, danach fallen Kosten an. Google Cloud hält eine f1-micro-Instanz dauerhaft kostenlos, liefert aber nur 614 MB RAM — für sinnvolle Setups kaum ausreichend. Das war Oracles eigentliches Alleinstellungsmerkmal im Entwickler-Segment. Diesen Vorteil hat Oracle sich nun selbst gestrichen.

Wer einen PAYG-Account mit hinterlegter Zahlungsmethode hat und unerwartete Posten in seiner OCI-Abrechnung findet, sollte den Oracle Support direkt kontaktieren — nicht darauf warten, dass sich das von selbst klärt. Ein Free Tier mit aktiver Zahlungsmethode im Hintergrund gibt dem Anbieter strukturell die Möglichkeit, die Grenze zwischen kostenlos und kostenpflichtig einseitig zu verschieben. Genau das ist hier passiert.

Ob Oracle die Kürzung zurücknimmt oder die PAYG-Rechnungen kulant erstattet, ist noch offen. Wer dauerhaft ARM-Kapazität in der Cloud braucht, sollte das jetzt nüchtern vergleichen: Anbieter wie Hetzner und netcup liefern vergleichbare ARM-Instanzen für drei bis vier Euro im Monat — ohne die Unsicherheit, dass die Spielregeln unangekündigt geändert werden. Gratis ist eben nie wirklich gratis.