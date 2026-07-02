Der Patch liegt seit Mai bereit. Angegriffen wird trotzdem — und erfolgreich. Seit dem letzten Juni-Wochenende beobachten Sicherheitsforscher gezielte Angriffe auf eine Lücke in der Oracle E-Business Suite, dem betagten ERP-Paket, das in großen Firmen Buchhaltung, Einkauf und Zahlungsverkehr zusammenhält. Die Schwachstelle trägt die Kennung CVE-2026-46817 und den Schweregrad 9,8 von 10 — praktisch das Maximum.

Was die Lücke so gefährlich macht

Betroffen ist das Modul Oracle Payments in den Versionen 12.2.3 bis 12.2.15. Über einen präparierten HTTP-Aufruf lässt sich ein verwundbares System übernehmen — ohne Anmeldedaten, ohne gültiges Konto, ohne Zutun eines Nutzers. Wer den Server aus dem Internet erreicht, braucht keine gestohlenen Passwörter mehr. Dass ausgerechnet das Zahlungsmodul betroffen ist, macht die Sache nicht besser: Hier laufen die Daten zusammen, an die man in einer Firma am wenigsten fremde Hände lassen will.

Oracle hat die Lücke im Critical Patch Update vom Mai geschlossen. Das Update existiert also seit Wochen — was den Fall zu einem Lehrstück über die Kluft zwischen „Patch verfügbar“ und „Patch eingespielt“ macht.

Angriffe ohne öffentlichen Bauplan

Aufgefallen sind die Angriffe Ende Juni auf Honeypots der Firma Defused — Lockfallen, die verwundbare Systeme mimen. Der Internet-Scanner Shadowserver zählte an einem einzigen Tag 456 Zugriffe über alle Weltregionen, der Großteil aus Nordamerika und Asien. Rund 950 E-Business-Suite-Server stehen laut Shadowserver weiterhin offen erreichbar im Netz, die meisten in den USA; wie viele davon gepatcht sind, weiß niemand.

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Bemerkenswert ist, was fehlt: öffentlicher Exploit-Code. Für CVE-2026-46817 kursiert bislang kein frei verfügbarer Bauplan — und trotzdem wird angegriffen. Im Klartext heißt das: Jemand hat den Angriffsweg selbst entwickelt und setzt ihn ein, bevor der Rest der Szene überhaupt weiß, wie er funktioniert. Auf der Liste der bekannt ausgenutzten Schwachstellen der US-Behörde CISA steht die Lücke bislang nicht — was den Handlungsdruck eher unter- als übertreibt.

Warum der Fix allein nichts nützt

Ich habe genug Wartungsfenster erlebt, in denen der Satz fiel: „Das ERP fassen wir im laufenden Betrieb nicht an.“ Genau da sitzt das Problem. Eine E-Business-Suite-Installation ist über Jahre gewachsen, hängt an Schnittstellen, Reports und Nachtläufen — und ein Update, das laut Plan eine Stunde dauert, kostet in der Praxis schnell ein Quartal Abstimmung. Zahlungsrelevante Systeme rührt niemand gern spontan an. Diese Vorsicht kippt allerdings ins Gegenteil, sobald ein Angreifer die offene Tür vor einem selbst findet.

Wer eine E-Business Suite betreibt, sollte heute zwei Dinge klären: ob die Instanz erreichbar im Netz steht und ob das Mai-Update wirklich drauf ist. Oracle-Software ist ohnehin gerade ein beliebtes Ziel — erst kürzlich erbeutete eine Erpressergruppe über die Schwester-Anwendung PeopleSoft Personalakten des Europarats. Ein Patch, der im Downloadbereich liegt statt auf dem Server, schützt genau niemanden.