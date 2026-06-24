Wenn ein Konzern Stellen abbaut, ist die offizielle Begründung meist schwammig: „Effizienz“, „Fokussierung“, „Marktbedingungen“. Oracle wird im aktuellen Geschäftsbericht ungewöhnlich deutlich und benennt die Künstliche Intelligenz direkt als Grund. Rund 21.000 Stellen hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr gestrichen — und das schwarz auf weiß in einem SEC-Pflichtdokument.

In über zwanzig Jahren habe ich genug Umstrukturierungen aus der Nähe gesehen, um bei solchen Begründungen hellhörig zu werden. Neu ist hier weniger der Abbau selbst als die Tatsache, dass die Technik nicht als Effizienz-Floskel auftaucht, sondern als konkret benannter Grund in einem juristisch bindenden Bericht.

Was in den Zahlen steht

Von rund 162.000 Beschäftigten Ende Mai 2025 ging es auf 141.000 ein Jahr später — ein Minus von etwa 13 Prozent. Im 10-K, dem Jahresbericht an die US-Börsenaufsicht SEC, schreibt Oracle sinngemäß, der Einsatz von KI-Technik habe zu Stellenabbau geführt und könne das weiter tun. Für Abfindungen und sonstige Trennungskosten verbuchte der Konzern 1,84 Milliarden Dollar. Am härtesten traf es Vertrieb und Marketing: von etwa 31.000 auf rund 25.000 Stellen, ein Rückgang von knapp einem Fünftel. US-Mitarbeiter erwischte es überproportional, ein großer Teil der Kündigungen ging schon Ende März raus.

Geld wandert vom Personal ins Rechenzentrum

Der Abbau fällt in ein Jahr, in dem Oracle so viel investiert wie nie. Die Investitionsausgaben kletterten auf 55,7 Milliarden Dollar — von 21,2 Milliarden im Vorjahr, fast vollständig in KI-Cloud und Rechenzentren. Das ist die eigentliche Bewegung hinter der Meldung: Kapital verschiebt sich von der Lohnabrechnung in Beton, Chips und Stromverträge. Schon Mitte Juni hatte der Konzern still die kostenlosen Cloud-Kontingente halbiert — dasselbe Muster an anderer Stelle: Oracle dreht überall dort am Hahn, wo Mittel für den KI-Ausbau frei werden.

Oracle ist nicht allein — aber ungewöhnlich offen

Der Fall reiht sich in eine Welle ein: Mehrere große Tech-Konzerne haben 2026 Entlassungen ausdrücklich mit KI begründet. Bemerkenswert an Oracle ist die Form. Die meisten Firmen verkaufen Kürzungen als „Disziplin“ oder „Straffung“ und vermeiden das Wort KI, weil es nach „Mensch durch Maschine ersetzt“ klingt. Oracle schreibt genau das in ein Dokument, für dessen Inhalt der Vorstand gegenüber der Börsenaufsicht geradesteht.

Ob die KI die 21.000 Menschen tatsächlich überflüssig gemacht hat oder ob sie die bequeme Erklärung für einen ohnehin teuren Konzernumbau liefert, lässt sich von außen nicht sauber trennen. Mein Eindruck: Die KI taugt gerade hervorragend als Begründung, die kaum noch jemand hinterfragt — und genau deshalb lohnt bei jeder dieser Meldungen der zweite Blick darauf, wer da wirklich wofür abgebaut wird.