Die Fußball-WM läuft, und mit ihr das alljährliche Katz-und-Maus-Spiel um die Spiele, die hierzulande hinter mehreren Bezahlschranken verteilt liegen. Wer nicht zahlen will, landet schnell auf einer dieser Seiten mit dem ruckeligen Stream und drei Pop-ups pro Klick. Genau dort haben die US-Behörden jetzt großflächig zugeschlagen: Unter dem Namen Operation Offsides wurden fast 400 Domains beschlagnahmt, über die WM-Partien illegal gestreamt wurden.

Gut fünfmal so viele Domains wie 2022

Hinter der Aktion steht das US-amerikanische National Intellectual Property Rights Coordination Center; die Beschlagnahmebeschlüsse liefen über ein Bundesgericht im Eastern District of Virginia. Rund 400 Domains sind betroffen – gut fünfmal so viele wie die 78, die bei der WM 2022 in Katar vom Netz gingen. Der Grund für den Sprung ist schlicht: Das Turnier findet diesmal in Nordamerika statt, die US-Behörden haben also deutlich mehr juristischen Zugriff als bei einer WM am Persischen Golf.

Eine vollständige Liste hat das Justizministerium nicht veröffentlicht. Unter den abgeschalteten Plattformen tauchten Berichten zufolge aber bekannte Namen wie Rojadirecta und istreameast.app auf. Die Server standen laut Ermittlern in Peru und Bulgarien – beides bekannte Knotenpunkte der Szene –, weitere Abschaltungen liefen über das internationale ICHIP-Netzwerk in Kroatien, Rumänien, Polen und Kolumbien. Die Hinweise auf die Seiten kamen nicht von den Behörden allein, sondern von den Rechteinhabern: FIFA, beIN Media Group, NBCUniversal, die Anti-Piraterie-Allianz ACE der Motion Picture Association, dazu UFC und Warner Bros.

Wer hier spart, zahlt oft an anderer Stelle

Wer eine beschlagnahmte Domain ansteuert, sieht jetzt eine Sperrseite – mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass solche Angebote nicht nur Urheberrechte verletzen, sondern auch Schadsoftware und unsichere Verbindungen mitbringen, über die persönliche und finanzielle Daten abfließen können. Das ist keine reine Drohkulisse. Ich habe schon genug dieser dubiosen IPTV-Boxen und „für die Spiele“ installierten Apps wieder aus Heimnetzen und kleinen Büros geräumt – und am Ende hing daran ein gekaperter Account oder ein mitgeschnittener Login. Der vermeintlich gesparte Abo-Preis ist dann das Günstigste am ganzen Vorgang.

Abschalten ist nicht abschaffen

Knapp 400 Domains klingen nach einem harten Schlag, und kurzfristig sind sie das auch. Nur: Eine Domain ist schnell neu registriert, der Stream läuft notfalls zwei Stunden später unter einer anderen Endung weiter. Operation Offsides gibt es seit der WM 2022, abgeschafft hat sie das Geschäft erkennbar nicht – sonst bräuchte es 2026 keine fünffache Dosis. Solange die Spiele großer Turniere über mehrere Anbieter und Bezahlschranken verteilt liegen und lückenloses legales Schauen schnell mehrere Abos verlangt, bleibt der Anreiz für die Schmuddel-Streams bestehen. Eine Beschlagnahmewelle behandelt das Symptom. Gegen Piraterie hilft am Ende vor allem ein bezahlbares, nicht über mehrere Plattformen zersplittertes legales Angebot – den juristischen Hebel allein gibt es seit 2022, und die Streams laufen weiter.