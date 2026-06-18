Strafverfolger aus vier Ländern haben einen der hartnäckigsten Verbreitungswege für Schadsoftware im Web getroffen. Im Rahmen der Operation Endgame wurden knapp 15.000 gekaperte WordPress-Blogs bereinigt und die zugehörige Botnet-Infrastruktur abgeschaltet. Im Zentrum steht SocGholish — eine Kampagne, die seit Jahren mit gefälschten Browser-Updates arbeitet und der russischen Gruppe Evil Corp zugerechnet wird.

Was die Behörden abgeschaltet haben

Konkret nennen die Ermittler 14.971 gesäuberte WordPress-Blogs und 106 vom Netz genommene Server und Domains. Federführend war die niederländische Cybercrime-Einheit NHTCU, beteiligt waren die kanadische RCMP, das FBI und das deutsche BKA, unterstützt von Europol und Eurojust. Bei der Aktion stießen die Behörden nach eigenen Angaben auf rund 1,4 Millionen Zugangsdaten. Betroffene Seitenbetreiber werden unter anderem über Dienste wie HaveIBeenPwned informiert und aufgefordert, ihre Installationen zu aktualisieren und kompromittierte Passwörter zu wechseln.

Wie SocGholish funktioniert — und warum es WordPress trifft

SocGholish, in der Branche auch als „FakeUpdates“ bekannt, ist JavaScript-basiert und nistet sich in legitime, meist mit WordPress betriebene Websites ein. Besuchern wird dann ein gefälschtes Browser-Update untergeschoben; wer es ausführt, öffnet den Angreifern den Zugang zum System. Die Kampagne war über Jahre das Sprungbrett für weitere Schadsoftware — von der Banking-Malware Dridex bis zu Ransomware-Familien wie WastedLocker und Hades. Wer schon einmal eine gekaperte WordPress-Seite saniert hat, kennt das Muster: Auf dem Ticket steht „die Seite zeigt komischen Update-Pop-ups“, dahinter sitzt ein eingeschleuster Skriptblock, der genau diese Fake-Updates ausliefert. Das Tückische daran ist, dass die Seite für den Betreiber völlig normal aussieht — der Schadcode greift nur fremde Besucher ab.

Bereinigt heißt nicht sicher

Die wichtigste Einschränkung kommt in den Meldungen fast zu kurz: Das behördliche Säubern entfernt den Schadcode, schließt aber nicht das Einfallstor. War ein veraltetes Plugin oder ein geleaktes Admin-Passwort die Ursache, steht die Tür weiter offen. Aus meiner Sicht ist so eine Aufräumaktion deshalb ein Etappensieg, kein Schlusspunkt — ohne aktualisierte Software und gewechselte Zugangsdaten sind dieselben Blogs in wenigen Wochen wieder infiziert. Die Hausaufgaben bleiben dieselben wie eh und je: WordPress und alle Erweiterungen aktuell halten, Zugangsdaten erneuern, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und unbekannte Benutzerkonten löschen.

Operation Endgame läuft seit 2024 als wiederkehrende Serie gegen die Infrastruktur hinter der Cybercrime-Wirtschaft, inszeniert von den Behörden bewusst medienwirksam bis hin zu Drohvideos an die Hintermänner. Evil Corp verliert mit SocGholish ein eingespieltes Werkzeug — aber eine Gruppe, die seit Jahren im Geschäft ist, baut Verbreitungswege erfahrungsgemäß schneller neu auf, als den Betreibern lieb sein kann. Der nächste gekaperte Blog wartet schon.