Erst die Türöffner, dann die Datendiebe: Die internationale Operation Endgame hat erneut zugeschlagen und zwei der meistgenutzten Schadprogramme der Cybercrime-Szene aus dem Verkehr gezogen. Zwischen dem 15. und 19. Juni gingen die Server hinter dem Botnet-Loader Amadey und dem Infostealer StealC vom Netz — öffentlich gemacht wurde der Schlag am 24. Juni.

Die Bilanz: 326 Server, 142 Domains, 41 Millionen Euro

Ermittler aus sechs Ländern — Deutschland, die Niederlande, Kanada, die USA, Dänemark und Großbritannien — haben unter dem Dach von Europol und Eurojust 326 Server und 142 Domains abgeschaltet. Eingefroren wurden Kryptowerte von über 41 Millionen Euro, rund 47 Millionen Dollar. Der vielleicht wichtigste Posten: knapp 27 Millionen gestohlene Zugangsdaten von mehr als 385.000 kompromittierten Systemen, die damit für die Täter wertlos werden. Schon Mitte Juni hatte dieselbe Operation die SocGholish-Kampagne getroffen — der Schlag gegen Amadey und StealC ist die nächste Etappe.

Mit an Bord war diesmal eine lange Reihe privater Firmen, von Microsoft über ESET und Proofpoint bis IBM X-Force und Bitsight. Microsoft allein will mehr als 18.000 betroffene Rechner identifiziert und den Tätern die Kontrolle darüber entzogen haben.

Arbeitsteilung im Untergrund: Loader und Dieb

Amadey und StealC greifen ineinander. Amadey ist der Türöffner — ein Loader, der sich auf einem frisch infizierten Rechner einnistet und nachlädt, was der Auftraggeber bestellt hat. StealC ist der Abräumer: ein Infostealer, der Passwörter, Session-Cookies und Krypto-Wallets aus dem System zieht. Beide werden im Mietmodell vertrieben, Schadsoftware als Dienstleistung — wer angreifen will, muss nichts selbst programmieren. Allein in den ersten beiden Maiwochen waren laut den Ermittlern über 140.000 Rechner infiziert.

Wer im Maschinenraum kleiner Firmen arbeitet, kennt die unschöne Variante davon: Ein Infostealer braucht keine spektakuläre Lücke, ein unbedachter Download genügt — und auf einmal tauchen Logins an Stellen auf, an denen nie jemand war. Das Aufräumen danach, Passwörter neu setzen, Sitzungen invalidieren, nachvollziehen, was abgeflossen ist, kostet mehr Zeit als die Infektion je gebraucht hat.

Hält der Schlag?

So eindrucksvoll die Zahlen sind — ich habe zu viele Takedowns gesehen, um an das endgültige Aus von Amadey zu glauben. Server lassen sich mieten, Domains neu registrieren, und Festnahmen meldet diese Phase ausdrücklich keine. Auf der Habenseite steht trotzdem das Entscheidende: 27 Millionen entwertete Zugangsdaten und 41 Millionen Euro, die nicht mehr im Kreislauf sind. Die Infrastruktur kommt zurück, die Reibung bleibt — und genau die ist bei einem Geschäftsmodell, das auf Masse und billige Wiederholung setzt, der eigentliche Hebel.