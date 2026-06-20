Drei Monate, 3,7 Milliarden Dollar verbrannt. So liest sich der Jahresauftakt von OpenAI in Zahlen, die eigentlich nur für die eigenen Investoren bestimmt waren. Der Umsatz hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal verdreifacht — die Verluste allerdings gleich mit. Wer wissen will, was der KI-Boom tatsächlich kostet, bekommt hier die Rechnung serviert.

Umsatz verdreifacht — die Verluste ziehen mit

5,7 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Quartal 2026, dreimal so viel wie ein Jahr zuvor: Das ist die Zahl, die OpenAI gern nach vorne stellt. Daneben steht ein operativer Verlust von 9,3 Milliarden Dollar. Als Nettoverlust sind es unter dem Strich sogar 21,3 Milliarden. Und der reine Mittelabfluss — das Geld, das der Konzern in drei Monaten wirklich verbrannt hat — liegt bei 3,7 Milliarden Dollar, ebenfalls eine Verdreifachung. Die Zahlen stammen aus Unterlagen, die OpenAI mit seinen Investoren geteilt hat; aufbereitet hat sie unter anderem The Decoder.

Woher die roten Zahlen kommen

Ganz so dramatisch wie der Nettoverlust von 21,3 Milliarden klingt, ist die Lage nicht. 12,4 Milliarden davon sind nicht zahlungswirksam — sie entstehen durch die Neubewertung von Rechten, die OpenAI seinen Geldgebern eingeräumt hat. Buchhaltung also, kein abfließendes Geld. Zahlungswirksam bleiben trotzdem üppige Posten: allein 2,3 Milliarden Dollar Aktienvergütung, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Immerhin hat sich die Bruttomarge von 33 auf 39 Prozent verbessert, und auf der Bank liegen weiterhin über 73 Milliarden Dollar an Mitteln und Wertpapieren — frisches Kapital braucht OpenAI also nicht sofort. Wer wie ich eine kleine Firma führt, kennt die simple Regel dahinter: Ein Unternehmen, das pro eingenommenem Dollar mehr als einen weiteren verliert, hat ein Zeitfenster, kein Geschäftsmodell. Bei OpenAI ist dieses Fenster nur eben mit zweistelligen Milliarden gepolstert.

Was die Zahlen für die Blasendebatte bedeuten

Genau solche Zahlen meinen Kritiker, wenn sie vor einer KI-Blase warnen. Meta-KI-Chef Yann LeCun hat OpenAI und Anthropic erst kürzlich einen Knall prophezeit, falls Preise und Kosten nicht zusammenfinden — die Quartalszahlen liefern dazu die nackte Datengrundlage. Dass OpenAI selbst nicht vor etwa 2030 mit positivem Cashflow rechnet, macht die Sache nicht beruhigender. Gleichzeitig wächst der Druck von zwei Seiten: Anthropic drängt mit einem eigenen Börsengang nach vorn, und billige Modelle aus China zwingen die ganze Branche, bei den Preisen nachzugeben — ausgerechnet dann, wenn man höhere Margen bräuchte. IPO-Unterlagen hat OpenAI zwar bereits eingereicht, sich aber auf keinen Termin festgelegt; Firmenchef Sam Altman nennt den Schritt „komplex, mit Gründen dafür und dagegen“.

Mein Eindruck: Diese Bilanz ist kein Unfall, sondern Strategie — Marktanteile kaufen, solange das Geld der Investoren reicht, und darauf wetten, dass am Ende genug zahlende Kundschaft hängenbleibt. Das kann aufgehen. Es kann aber auch der Moment sein, in dem sich zum ersten Mal jemand fragt, ob ein verdreifachter Umsatz noch beeindruckt, wenn der Verlust im selben Tempo mitwächst.