Eine Phishing-Mail, die durch jeden Filter kommt — weil sie echt ist. Angreifer legen bei OpenAI eine Organisation an, die genauso heißt wie die Firma des Opfers, und laden dessen Mitarbeiter per ganz regulärer Team-Einladung ein. Die Nachricht stammt von OpenAIs echtem Absender, besteht sämtliche Authentifizierungsprüfungen und ist von einer legitimen Workspace-Einladung nicht zu unterscheiden. Die Sicherheitsfirma Push Security nennt die Masche „Poisoned Tenant“.

Die Einladung ist echt — nur die Firma dahinter nicht

Der Ablauf ist simpel und genau deshalb wirksam. Der Angreifer registriert bei OpenAI eine eigene Organisation und gibt ihr den Namen des Ziels — aufgefallen ist die Kampagne, als gleich mehrere Beschäftigte eine Einladung in eine Organisation namens „Push Security Inc“ bekamen. Anschließend trägt er die E-Mail-Adressen der Mitarbeiter als einzuladende Teammitglieder ein. Den Versand übernimmt OpenAI selbst.

Die Mail kommt von noreply@tm.openai.com , der echten Benachrichtigungsadresse. Sie besteht SPF, DKIM und DMARC, weil sie tatsächlich aus OpenAIs Infrastruktur stammt. Kein getürkter Absendername, kein nachgebauter Login, kein verdächtiger Link auf eine Tippfehler-Domain — die üblichen Merkmale, an denen ein Spamfilter oder ein geschulter Blick anschlägt, fehlen komplett. Der Absender ist OpenAI.

Warum der Köder funktioniert

Klickt jemand auf „Beitreten“, landet er in einem ChatGPT-Arbeitsbereich, der unter Kontrolle des Angreifers steht. Wer ihn für den firmeneigenen Account hält und anfängt, dort zu arbeiten, liefert seine Eingaben direkt ab. Und in solche Prompts wandert erfahrungsgemäß alles: Quellcode, interne Dokumente, Kundendaten, Sicherheitsanalysen, halbe Strategiepapiere. Push Security beobachtet die Kampagne ausgerechnet bei Sicherheitsfirmen — also bei Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten.

Wer wie ich im Tagesgeschäft kleiner Firmen den SaaS-Wildwuchs betreut, ahnt, warum das durchgeht. Pro Woche flattern reihenweise „Tritt unserem Workspace bei“-Mails herein — Notion, Slack, Figma, jetzt eben ChatGPT. Die meisten sind echt, also wird routiniert auf „Beitreten“ geklickt. Niemand öffnet erst die Organisations-Einstellungen und vergleicht die Tenant-ID. Genau auf diese Gewöhnung setzt der Angriff.

Was hilft — und was nicht

Die unbequeme Erkenntnis: Der Mail-Filter ist hier machtlos. Eine Nachricht, die wirklich vom genannten Anbieter kommt, lässt sich nicht als Fälschung markieren, ohne gleich alle echten Einladungen mit auszusortieren. Damit endet die klassische Phishing-Abwehr genau dort, wo dieser Angriff anfängt. Es ist dasselbe Muster wie zuletzt bei den gefälschten Signal-Support-Anfragen — der Angreifer nutzt einen Kanal, dem man qua Absender vertraut.

Bleibt das Unbequeme: Aufklärung und Kontrolle per Hand. Unerwartete Organisations-Einladungen verifizieren, bevor jemand beitritt, und die SaaS-Mitgliedschaften der Belegschaft im Blick behalten. Ein Teil der Verantwortung liegt aber bei OpenAI selbst — wer ein „Team einladen“ so baut, dass jeder eine Organisation unter fremdem Firmennamen anlegen und damit über die eigenen Server Mails verschicken darf, liefert das Werkzeug gleich mit.