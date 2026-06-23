KI, die Sicherheitslücken findet — das klang zuletzt eher nach Drohung als nach Versprechen. OpenAI dreht den Spieß jetzt um: Unter dem Namen „Patch the Planet“ lässt der Konzern seine Modelle gezielt auf die Schwachstellen in kritischer Open-Source-Software los, von cURL über Go bis Python. Damit am Ende kein Maintainer in KI-Müll ertrinkt, sitzt zwischen Modell und Projekt ein menschlicher Filter.

Wie Patch the Planet arbeitet

Die Initiative gehört zu OpenAIs neuem Sicherheitsprogramm Daybreak und entsteht gemeinsam mit der Sicherheitsfirma Trail of Bits. Deren Ingenieure arbeiten in Vollzeit mit den cyber-spezialisierten Modellen Codex und GPT-5.5-Cyber: Die KI baut Bedrohungsmodelle, Angriffstaxonomien und Eigenschaftstests, durchforstet den Code und meldet Verdachtsfälle. Bevor davon etwas einen Open-Source-Entwickler erreicht, sichten die Trail-of-Bits-Leute die Funde, entwickeln Patches samt Tests und gießen das Ganze in wiederverwendbare Abläufe.

Dieser Mensch-davor-Schritt ist der eigentliche Kniff. Wer ein größeres Open-Source-Projekt betreut, kennt das Problem: Seit KI-Werkzeuge jedem Hobby-Hacker automatische „Schwachstellenberichte“ ausspucken, ersticken Maintainer in halbgaren Meldungen, die mehr Zeit kosten als sie wert sind — cURL-Erfinder Daniel Stenberg hat über genau diese Flut wiederholt öffentlich geklagt. Patch the Planet kehrt das um: Die KI liefert nicht den Müll, sondern die geprüfte Vorarbeit.

19 Projekte, 64 Pull Requests — und was die Maintainer bekommen

Der erste Durchgang liest sich solide. Über 19 Projekte — darunter cURL, Go, Python, Sigstore, aiohttp und der NATS-Server — meldet die Partnerschaft hunderte gefundene Bugs, 64 Pull Requests und 51 eröffnete Issues; 37 Patches sind bereits eingepflegt, dazu neue Fuzzing-Harnische, CI-Sicherheitsscans und Lieferketten-Werkzeuge. Erst kürzlich hatte ein KI-Agent eine 29 Jahre alte Lücke im Squid-Proxy aufgespürt — dass Modelle in altem C-Code etwas finden, ist also kein leeres Versprechen.

Mitmachende Projekte bekommen mehr als nur Bug-Reports: Zugang zu ChatGPT Pro, kontrollierten Zugriff auf Codex Security und API-Guthaben für die eigene Entwicklungsarbeit. Für chronisch unterfinanzierte Open-Source-Teams ist das ein handfester Anreiz — und genau hier wird es heikel.

Gute Tat oder Werbeblock?

Das Timing ist kein Zufall. Während Geheimdienste wie die Five Eyes vor KI-gestützten Cyberangriffen warnen, führt OpenAI demonstrativ die defensive Seite derselben Technik vor. The Register nannte den Auftritt eher süffisant einen „Schaut-mal-hier“-Moment — der Seitenhieb gilt Anthropic, das mit seinem Modell Mythos dieselbe Nische besetzt.

Mich stört daran weniger das Marketing als die Abhängigkeit, die da entsteht. Kritische Infrastruktur wie cURL oder OpenSSL steckt unsichtbar in praktisch jedem Server, den ich anfasse — hängt deren Absicherung künftig am Goodwill und an den API-Credits eines einzelnen KI-Konzerns, ist das ein neuer Single Point of Failure, nur im Org-Chart statt im Code. Solange OpenAI die Vorarbeit verschenkt und Menschen die Funde prüfen, ist Patch the Planet ein Gewinn. Der ehrliche Test kommt, wenn das Programm ausläuft — oder kostenpflichtig wird.