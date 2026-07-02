Die Schlagzeile klingt nach Verstaatlichung: Der US-Staat soll fünf Prozent an OpenAI bekommen. So einfach ist es nicht. Was Sam Altman einem Bericht der Financial Times zufolge ins Spiel bringt, ist kein Regierungsanteil, sondern ein öffentlicher Fonds – gespeist aus Anteilen der großen KI-Konzerne, dessen Erträge als Dividende bei den Bürgern landen sollen. Bestätigt ist davon nichts. Die FT beruft sich auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen und betont, die Idee stecke in einem frühen Stadium.

Ein Bürgerfonds statt eines Staatsanteils

Altman hält die finanzielle Teilhabe der Öffentlichkeit dem Bericht zufolge für den besten Weg, damit mehr Menschen vom wirtschaftlichen Nutzen der KI profitieren. Als Vorbild dient der Alaska Permanent Fund, der die Öl-Erträge des Bundesstaats anlegt und jedes Jahr eine Dividende an die Einwohner ausschüttet. Übertragen auf die KI-Branche hieße das: OpenAI und weitere große US-Anbieter – im Gespräch sind auch Anthropic, Google und Meta – geben jeweils fünf Prozent ihrer Anteile in einen gemeinsamen Fonds, der das Kapital am Markt anlegt und die Erträge an berechtigte Bürger verteilt. Kontrolle beim Staat entsteht dabei nicht; es geht um eine breit gestreute Ausschüttung, nicht um ein Mitspracherecht in der Chefetage.

In meiner Firma laufen die Rechnungen für genau diese KI-Dienste seit über einem Jahr, und ich sehe Monat für Monat, wie die Posten wachsen. Die Wertschöpfung, an der hier jemand die Allgemeinheit beteiligen will, zahlen zahlende Kunden längst mit ein – ein paar Cent Fonds-Dividende im Jahr wären dagegen ein überschaubarer Rückfluss.

Warum gerade jetzt – und was das mit Intel zu tun hat

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. OpenAI steht unter politischem Druck – wegen des massiven Rechenzentrums-Ausbaus, der Sorge um den Arbeitsmarkt und der Sicherheitsrisiken rund um leistungsfähige Modelle. Gleichzeitig baut sich der Konzern gerade zur gewinnorientierten Struktur um und liebäugelt, wie auch Anthropic, mit einem Börsengang. Laut dem Bericht wird OpenAI derzeit mit 852 Milliarden Dollar bewertet, Anthropic sogar mit 965 Milliarden. Ein sichtbares „Wir teilen mit der Öffentlichkeit“ passt in diese Gemengelage. Eine Parallele gibt es schon: Bei Intel sicherte sich die Trump-Regierung 9,9 Prozent der Anteile – im Gegenzug für Subventionen von mehr als einer Milliarde Dollar. Für einen so groß gedachten Fonds dürfte am Ende auch der Kongress mitreden müssen.

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Eine elegante Idee mit einem Haken

Der Vorstoß ist geschickt: Er nimmt der Debatte um „Wem gehört die KI-Rendite?“ den schärfsten Zahn und kostet OpenAI nichts an tatsächlicher Kontrolle. Nur trägt er sich nicht von allein. Er ist freiwillig, steht am Anfang und funktioniert nur, wenn die Konkurrenz mitmacht – ein Fonds mit den Anteilen einer einzigen Firma wäre ein Feigenblatt. Auch der Alaska-Vergleich hinkt: Öl ist ein endliches Gemeingut mit stabilem Ertrag, Anteile schwankender KI-Firmen sind das Gegenteil. Für mich ist das vorerst ein kluger PR-Zug, der Regulierung vorbeugt, solange kein Gesetz und keine verbindliche Zusage dahintersteht. Ob daraus ein echter Bürgerfonds wird oder ein Gesprächsangebot, das den Umbau zum Profitunternehmen begleitet, entscheidet sich nicht an der Idee, sondern an der Unterschrift darunter.