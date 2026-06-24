Wer Codex im Terminal laufen lässt, hat OpenAIs Coding-Agent meist als stillen Helfer im Hintergrund eingerichtet — und genau dort hat er monatelang die SSD vollgeschrieben. Ein Entwickler stieß auf rund 37 Terabyte Schreiblast in 21 Tagen, fast alles aus einer einzigen Log-Datei. Hochgerechnet sind das Größenordnungen, bei denen man anfängt, die Garantiewerte seiner Laufwerke nachzuschlagen.

Ein Diagnoselog auf der lautesten Stufe

Die Ursache ist unspektakulär und gerade deshalb ärgerlich. Codex schreibt seine lokale Diagnose in eine SQLite-Datenbank — seit einer Änderung im Februar auf der Protokollstufe TRACE, der ausführlichsten, die das Logging kennt. Statt nur echte Fehler festzuhalten (ERROR), landet praktisch jeder Arbeitsschritt auf der Platte. Das läuft dauerhaft, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt. Die lokalen Feedback-Logs und die Telemetrie sind dabei standardmäßig aktiv.

Aufgefallen ist es Rui Fan, der am Apache-Flink-Projekt mitarbeitet: Nach gut drei Wochen Laufzeit zeigte sein System rund 37 TB Schreibvolumen — die SQLite-Logs von Codex als Dauerschreiber an der Spitze. Im GitHub-Ticket #28224 rechnete die Community das auf bis zu 640 TB pro Jahr hoch. Eine 1-TB-SSD würde damit rechnerisch fast zweimal täglich einmal komplett überschrieben.

Killt das jetzt die SSD — oder ist das Panik?

Von beidem etwas. Moderne SSDs vertragen mehr, als ihre Datenblätter offiziell zusichern; viele laufen weit über die garantierte Schreibleistung hinaus. Aber die Hersteller-Garantien sind klar gestaffelt: 150 bis 300 TBW bei 250- bis 500-GB-Modellen, 600 bis 1.200 TBW bei 1- bis 2-TB-Laufwerken. 640 TB im Jahr fressen ein günstiges Laufwerk also binnen Monaten durch seine Garantie. Beim teureren dauert es länger — unnötig ist trotzdem jede einzelne dieser Schreibungen.

Der finanzielle Einzelschaden bleibt überschaubar: Fan bezifferte den Verschleiß an seiner SSD auf einen niedrigen zweistelligen Dollarbetrag. Erst in der Masse wird daraus etwas — eine von Codex selbst erstellte Schätzung landet bei einem wirtschaftlichen Schaden im niedrigen Millionenbereich über alle betroffenen Nutzer im Zeitraum März bis Juni. Das ist eine Modellrechnung, keine belegte Bilanz. Die Größenordnung passt aber zur Verbreitung des Tools, das seit dem EU-Start mit Computer-Steuerung spürbar mehr Nutzer hat.

Bei meinen Heim-Servern behalte ich die SMART-Werte und das geschriebene Gesamtvolumen ohnehin im Blick — nicht aus Paranoia, sondern weil ein Laufwerk, das doppelt so schnell altert wie geplant, den ganzen Austauschzyklus verschiebt. Ein Hintergrundprozess, der ungefragt Terabytes schreibt, ist genau die Sorte Problem, die man erst sieht, wenn man danach sucht.

OpenAI hat reagiert — die Frage ist, warum es so lange dauerte

Das Ticket ist seit dem 22. Juni geschlossen, OpenAI hat zwei Korrekturen eingespielt, die nach Angaben aus dem Issue rund 85 Prozent der Logschreibungen entfernen. Für Linux und macOS kursierten schon vorher Workarounds, mit denen sich das Verhalten abstellen ließ. Einzelne Nutzer berichten dennoch weiter von auffälliger Schreiblast — ob die Fixes flächendeckend greifen, muss sich im Alltag zeigen.

Bemerkenswert ist weniger der Bug selbst als seine Lebensdauer. Eine Logging-Umstellung von ERROR auf TRACE rutscht im Februar durch, schreibt monatelang im Hintergrund, und auffallen tut sie erst, als ein Entwickler aus Neugier seine Schreibstatistik liest. Wer Software baut, kennt das Muster: Telemetrie und Diagnose werden großzügig eingeschaltet, weil sie ja „nur“ loggen — bis das „nur“ auf fremder Hardware landet. Im Lab ist eine TRACE-Stufe ein Komfort. Auf zehntausenden Entwickler-Rechnern ist sie eine Rechnung, die jemand anderes bezahlt.