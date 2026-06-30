Wenn ein KI-Konzern wie OpenAI seine erste eigene Hardware ankündigt, denken die meisten an das große Ding – ein KI-Gerät für die Hosentasche, an dem ein Ex-Apple-Team unter Jony Ive arbeitet. Geliefert wird erst mal etwas deutlich Kleineres: ein quadratisches Tastenfeld für Entwickler. Am 30. Juni teaserte der Account OpenAI Developers ein Makropad, das zusammen mit dem Peripherie-Spezialisten Work Louder entsteht. Vorgestellt werden soll es am 15. Juli.

Ein Tastenfeld für Codex-Shortcuts

Der Zweck ist eng umrissen. Das Gerät soll häufige Befehle für Codex, OpenAIs Coding-Agent, auf physische Tasten legen – Codevorschläge ausführen, annehmen oder neu schreiben, ohne jedes Mal die Tastenkombination auf der normalen Tastatur zu suchen. Die Teaser-Silhouette zeigt ein kompaktes, quadratisches Pad; t3n spricht von sechs beleuchteten Tasten. Offizielle Specs, ein Preis und der Grad der Programmierbarkeit fehlen noch – und damit bleibt der eigentlich interessante Teil bis zum 15. Juli offen.

Verdächtig nah an Work Louders Creator Micro 2

Optisch ist die Verwandtschaft kaum zu übersehen: Die Silhouette ähnelt Work Louders bestehendem Creator Micro 2, einem Makropad mit mechanischen Schaltern, Joystick und Touch-Sensor für rund 174 US-Dollar. Vieles spricht dafür, dass OpenAIs Version im Kern ein gebrandetes Modell dieses Geräts ist.

Ich habe selbst so ein programmierbares Tastenfeld neben der Tastatur liegen – für die immer gleichen Handgriffe, die sich sonst in Tastenkürzeln verstecken. Der Gewinn ist real, aber überschaubar, und er hängt fast vollständig an der Software dahinter. Genau da wird es bei einer reinen Codex-Lösung heikel: Ein Elgato Stream Deck (ab rund 100 Euro) macht im Prinzip dasselbe, nur frei belegbar für jedes Programm statt fest auf einen einzigen KI-Agenten verdrahtet. Wer so ein Pad schon besitzt, braucht kaum eine zweite, spezialisierte Variante daneben.

Klein, aber ein Statement

Dass OpenAIs Hardware-Debüt ausgerechnet ein Nischen-Zubehör für Entwickler ist, passt ins Bild. Das große, von Apple-Talent getriebene KI-Gerät – für das OpenAI zuletzt sogar Apples Vision-Pro-Chef abwarb – ist noch nicht so weit. Bis dahin setzt der Konzern dort an, wo Codex schon heute Geld und Aufmerksamkeit bringt: bei den Power-Usern, die den Coding-Agenten täglich nutzen. Ein Makropad für 174 Dollar ist kein Massenmarkt. Aber es bindet genau die Leute enger an OpenAIs Ökosystem, auf die es bei den teuren Profi-Tools ankommt.