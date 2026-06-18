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OpenAI Codex in Europa: Der Coding-Agent darf jetzt Maus und Tastatur übernehmen — das Gedächtnis bleibt aus

Computer-Steuerung, Chrome-Erweiterung und ein optionales Gedächtnis: OpenAI schaltet die erweiterten Codex-Funktionen nun auch im EWR, in Großbritannien und der Schweiz frei — die Memory-Funktion ist hier aber standardmäßig aus.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 18. Juni 2026 · in Künstliche Intelligenz
OpenAI-Codex-Ankündigungsgrafik zum Start der erweiterten Funktionen in Europa
Bild: OpenAI

OpenAI zieht in Europa nach — mit deutlicher Verspätung. Seit Mitte Juni stehen die mächtigsten Codex-Funktionen auch im Europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz bereit. Die wichtigste davon: Der Coding-Agent darf jetzt selbst Maus und Tastatur übernehmen und Desktop-Programme bedienen. Eine Funktion bleibt für europäische Nutzer aber bewusst abgeschaltet.

Was jetzt freigeschaltet ist

Kernstück ist die sogenannte Computer Use auf macOS und Windows: Codex erkennt Bildschirminhalte, führt den Cursor selbst, startet Programme, tippt Text und arbeitet ganze Abläufe ab. Dazu kommt eine Chrome-Erweiterung, die im angemeldeten Browser über mehrere Tabs hinweg im Hintergrund arbeitet, ohne die Bedienung komplett zu übernehmen. Bislang lief die Desktop-Steuerung nur auf dem Mac und blieb Europa zunächst verwehrt — Anfang Juni war der Kontinent noch ausdrücklich ausgenommen.

Dazu kommt ein Gedächtnis. „Memories“ merkt sich Vorlieben, wiederkehrende Abläufe, den verwendeten Tech-Stack und die Konventionen eines Repositorys — laut OpenAI, damit man dem Agenten nicht alles zweimal erklären muss. Im EWR, in Großbritannien und der Schweiz ist die Funktion allerdings standardmäßig deaktiviert; wer sie nutzen will, muss sie aktiv einschalten. Eine Erweiterung namens Chronicle, die Erinnerungen aus dem jüngsten Bildschirminhalt aufbaut, gibt es vorerst nur als Opt-in-Vorschau für ChatGPT-Pro-Abonnenten auf dem Mac.

Codex für fast alles — die Zahlen dahinter

Den Rollout flankiert OpenAI mit Wachstumszahlen: Zwischen Februar und dem 8. Juni habe sich die Nutzerschaft etwa verfünffacht, weltweit greifen demnach über fünf Millionen Menschen wöchentlich auf Codex zu — alles Hersteller-Angaben. Bemerkenswerter ist eine andere Zahl: Rund 40 Prozent der Aufgaben gingen inzwischen über das reine Programmieren hinaus. Technisch wurde die Browser-Steuerung etwa doppelt so schnell, dazu kamen 66 Einzel-App-Plugins für Dienste wie Databricks, Salesforce, Hex und Clay.

Die Richtung ist klar: OpenAI baut Codex vom Programmier-Werkzeug zum allgemeinen Arbeits-Agenten um — der Name der Ankündigung, „Codex für fast alles“, ist Programm. Den Unterbau dafür hatte sich der Konzern erst kürzlich mit dem Kauf des Kieler Startups Ona verstärkt, das Codex-Aufgaben auch dann in der Cloud weiterlaufen lässt, wenn der lokale Rechner aus ist. Ich nutze solche Agenten im Tagesgeschäft inzwischen täglich — für Skripte, Konfigurationen, das schnelle Durchforsten fremder Codebasen. Dass 40 Prozent der Arbeit nichts mehr mit klassischem Programmieren zu tun haben, deckt sich mit dem, was ich sehe: Der Agent schreibt Dokumentation, baut Tabellen um, klappert APIs ab.

Wenn der Agent den Rechner steuert

Ein Agent, der eigenständig den Cursor führt und Desktop-Programme bedient, ist mächtig — und aus Admin-Sicht eine neue Angriffsfläche. Wer ihn auf einem Arbeitsrechner mit Zugriff auf Produktivsysteme von der Leine lässt, gibt eine Menge Kontrolle ab; ein falsch verstandener Auftrag klickt sich dann durch echte Daten statt durch eine Sandbox. Das ist kein Codex-spezifisches Problem, sondern der Preis der ganzen Computer-Use-Generation — er wird in den Demos nur selten mitgezeigt.

Dass OpenAI das Gedächtnis in Europa nicht von selbst anschaltet, ist die ehrlichste Stelle der ganzen Ankündigung: Ein Agent, der sich Tech-Stack, Gewohnheiten und Bildschirminhalte merkt, wirft hier Datenschutzfragen auf, die anderswo niemand stellt. Ich lasse so etwas vorerst nur auf einer abgeschotteten Maschine von der Leine — und schaue genau hin, was es anfasst.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.