OpenAI zieht in Europa nach — mit deutlicher Verspätung. Seit Mitte Juni stehen die mächtigsten Codex-Funktionen auch im Europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz bereit. Die wichtigste davon: Der Coding-Agent darf jetzt selbst Maus und Tastatur übernehmen und Desktop-Programme bedienen. Eine Funktion bleibt für europäische Nutzer aber bewusst abgeschaltet.

Was jetzt freigeschaltet ist

Kernstück ist die sogenannte Computer Use auf macOS und Windows: Codex erkennt Bildschirminhalte, führt den Cursor selbst, startet Programme, tippt Text und arbeitet ganze Abläufe ab. Dazu kommt eine Chrome-Erweiterung, die im angemeldeten Browser über mehrere Tabs hinweg im Hintergrund arbeitet, ohne die Bedienung komplett zu übernehmen. Bislang lief die Desktop-Steuerung nur auf dem Mac und blieb Europa zunächst verwehrt — Anfang Juni war der Kontinent noch ausdrücklich ausgenommen.

Dazu kommt ein Gedächtnis. „Memories“ merkt sich Vorlieben, wiederkehrende Abläufe, den verwendeten Tech-Stack und die Konventionen eines Repositorys — laut OpenAI, damit man dem Agenten nicht alles zweimal erklären muss. Im EWR, in Großbritannien und der Schweiz ist die Funktion allerdings standardmäßig deaktiviert; wer sie nutzen will, muss sie aktiv einschalten. Eine Erweiterung namens Chronicle, die Erinnerungen aus dem jüngsten Bildschirminhalt aufbaut, gibt es vorerst nur als Opt-in-Vorschau für ChatGPT-Pro-Abonnenten auf dem Mac.

Codex für fast alles — die Zahlen dahinter

Den Rollout flankiert OpenAI mit Wachstumszahlen: Zwischen Februar und dem 8. Juni habe sich die Nutzerschaft etwa verfünffacht, weltweit greifen demnach über fünf Millionen Menschen wöchentlich auf Codex zu — alles Hersteller-Angaben. Bemerkenswerter ist eine andere Zahl: Rund 40 Prozent der Aufgaben gingen inzwischen über das reine Programmieren hinaus. Technisch wurde die Browser-Steuerung etwa doppelt so schnell, dazu kamen 66 Einzel-App-Plugins für Dienste wie Databricks, Salesforce, Hex und Clay.

Die Richtung ist klar: OpenAI baut Codex vom Programmier-Werkzeug zum allgemeinen Arbeits-Agenten um — der Name der Ankündigung, „Codex für fast alles“, ist Programm. Den Unterbau dafür hatte sich der Konzern erst kürzlich mit dem Kauf des Kieler Startups Ona verstärkt, das Codex-Aufgaben auch dann in der Cloud weiterlaufen lässt, wenn der lokale Rechner aus ist. Ich nutze solche Agenten im Tagesgeschäft inzwischen täglich — für Skripte, Konfigurationen, das schnelle Durchforsten fremder Codebasen. Dass 40 Prozent der Arbeit nichts mehr mit klassischem Programmieren zu tun haben, deckt sich mit dem, was ich sehe: Der Agent schreibt Dokumentation, baut Tabellen um, klappert APIs ab.

Wenn der Agent den Rechner steuert

Ein Agent, der eigenständig den Cursor führt und Desktop-Programme bedient, ist mächtig — und aus Admin-Sicht eine neue Angriffsfläche. Wer ihn auf einem Arbeitsrechner mit Zugriff auf Produktivsysteme von der Leine lässt, gibt eine Menge Kontrolle ab; ein falsch verstandener Auftrag klickt sich dann durch echte Daten statt durch eine Sandbox. Das ist kein Codex-spezifisches Problem, sondern der Preis der ganzen Computer-Use-Generation — er wird in den Demos nur selten mitgezeigt.

Dass OpenAI das Gedächtnis in Europa nicht von selbst anschaltet, ist die ehrlichste Stelle der ganzen Ankündigung: Ein Agent, der sich Tech-Stack, Gewohnheiten und Bildschirminhalte merkt, wirft hier Datenschutzfragen auf, die anderswo niemand stellt. Ich lasse so etwas vorerst nur auf einer abgeschotteten Maschine von der Leine — und schaue genau hin, was es anfasst.