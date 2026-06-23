Dass OpenAI in ChatGPT Anzeigen schaltet, ist nicht neu — seit Februar laufen sie in den kostenlosen Tarifen, ausgespielt nach Gesprächsabsicht statt nach Suchbegriff. Neu ist die Zahl, die OpenAI jetzt bei seinem ersten Auftritt auf dem Werbefestival Cannes Lions in den Raum gestellt hat: rund 100 Milliarden Dollar Werbeumsatz bis zum Ende des Jahrzehnts.

Eine Zahl auf Meta-Niveau — in einem Bruchteil der Zeit

Laut einem Bericht von Semafor hat OpenAI Investoren rund 100 Milliarden Dollar Werbeerlöse bis 2030 in Aussicht gestellt. Zur Einordnung: Das entspricht etwa der Hälfte dessen, was Meta heute pro Jahr mit Werbung einnimmt — und Meta brauchte rund 17 Jahre, um die 100-Milliarden-Marke überhaupt zu erreichen. OpenAI will dort in vier Jahren sein, während im Hintergrund ein Börsengang mit einer kolportierten Billionen-Bewertung näher rückt.

Solche Projektionen sind erst einmal Folien für Investoren. Die 100 Milliarden funktionieren nur, wenn Hunderte Millionen Menschen Werbung mitten in ihrem KI-Assistenten akzeptieren — und das ist eine sehr große Annahme für ein Produkt, das bislang vor allem als werbefreier Helfer verkauft wurde.

Schon sieben Märkte, tausende Werbekunden

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Ambition nicht. Die ChatGPT-Werbung läuft inzwischen in sieben Testmärkten — USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea —, mit nach eigenen Angaben tausenden Werbekunden. Werbechef David Dugan, zwölf Jahre bei Meta, bevor er zu OpenAI kam, nannte in Cannes weitere Zahlen: Bei rund 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern zeige etwa ein Fünftel der Anfragen „direkte Kaufabsicht“, am stärksten in Reise, Handel, Beauty und Finanzen. Anfangs nur nach Tausenderkontaktpreis verkauft, macht die Abrechnung pro Klick inzwischen den größten Teil der Ausgaben aus.

Das Muster kenne ich, seit es kostenlose Online-Dienste gibt: Was als Gratis-Werkzeug anfängt, wird über kurz oder lang zum Werbeplatz, und die Nutzer sind das Inventar. „We are clearly in the advertising business now“, sagte Umsatzchefin Denise Dresser in Cannes — deutlicher lässt sich der Kurswechsel kaum formulieren.

Die Werber sind noch nicht überzeugt

In der Branche kam die Ansage gemischt an. Mehrere ranghohe Werbemanager bezweifeln, dass OpenAI heute schon die Mess- und Steuerungswerkzeuge bietet, die ein 100-Milliarden-Geschäft rechtfertigen — also die Frage, wie sich der Erfolg einer Anzeige im Chat überhaupt belastbar nachweisen lässt. ChatGPT mag intent-reiche Nutzer haben; bewiesen ist das Werbegeschäft in dieser Größenordnung noch lange nicht.

Bleibt die unbequeme Seite für die Nutzer: Je tiefer Werbung in einen Assistenten rückt, dem man Reisepläne, Gesundheitsfragen und Kaufentscheidungen anvertraut, desto schwerer wird die Grenze zwischen Antwort und Anzeige. OpenAI beteuert, beides sauber zu trennen. Wie gut das gelingt, entscheidet sich nicht auf einer Bühne in Cannes, sondern im nächsten Update, das in den kostenlosen Account hineinläuft.