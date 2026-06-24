OpenAI gehört zu den größten Abnehmern von Nvidia-Beschleunigern auf dem Planeten — und arbeitet seit heute offiziell daran, das zu ändern. Gemeinsam mit Broadcom hat das Unternehmen seinen ersten eigenen Chip vorgestellt: Jalapeño, einen Beschleuniger, der ausschließlich auf die Inferenz großer Sprachmodelle zugeschnitten ist. Das Ziel ist unverblümt das eigene Portemonnaie: niedrigere Rechenkosten und weniger Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten.

Was Jalapeño sein soll

Die Rollenverteilung ist klar: OpenAI entwirft die Architektur, Broadcom kümmert sich um Fertigung und Netzwerktechnik samt seiner Tomahawk-Chips, der Auftragsfertiger Celestica baut Boards, Racks und Systeme drumherum. Jalapeño ist nach Darstellung der Partner der erste Baustein einer über mehrere Generationen geplanten Plattform. Erste Engineering-Muster laufen bereits in den Laboren mit echten ML-Workloads, darunter GPT-5.3-Codex-Spark. Vom ersten Entwurf bis zum Tape-out, also der Übergabe ans Werk, vergingen laut OpenAI nur neun Monate — angeblich der schnellste ASIC-Zyklus, den es in diesem Hochleistungssegment je gab.

Wichtig ist die Einschränkung im Namen: Inferenz. Jalapeño rechnet fertige Modelle aus, es trainiert sie nicht. Das Training, der teure und Nvidia-dominierte Teil, bleibt vorerst außen vor. OpenAI greift damit dort an, wo das Volumen sitzt — jede Nutzeranfrage ist Inferenz —, nicht dort, wo die größten Chips gebraucht werden.

Die Zahlen, die noch niemand nachgemessen hat

Hier wird es interessant — und vage. Laut OpenAI liefert Jalapeño eine „substanziell“ bessere Leistung pro Watt als der aktuelle Stand der Technik; eine kursierende Zahl nennt rund 50 Prozent geringere Kosten gegenüber üblichen KI-Grafikkarten. Ein technischer Bericht ist angekündigt, liegt aber nicht vor. Ich habe genug Hersteller-Benchmarks gesehen, um solche Werte erst dann zu glauben, wenn jemand außerhalb der Marketingabteilung sie unter realen Bedingungen nachmisst. „Bis zu 50 Prozent günstiger“ ist eine Ankündigung, kein Messwert — und neun Monate bis zum Tape-out sind beeindruckend, sagen aber nichts darüber, wie der Chip im Dauerbetrieb über Monate skaliert.

Warum das Nvidia trifft

OpenAI reiht sich damit in eine Bewegung ein, die längst läuft: Google baut seine TPUs, Amazon Trainium und Inferentia, Meta eigene Beschleuniger — und Google öffnet seine Chips inzwischen sogar für fremde Kunden. Wer die KI-Rechnung im großen Stil bezahlt, will raus aus Nvidias Preismacht, und der einzige glaubwürdige Hebel dafür ist eigenes Silizium. Microsoft soll sich bereits 40 Prozent der ersten Chip-Lieferung gesichert haben; die ersten Gigawatt-Rechenzentren mit Jalapeño sollen ab Ende 2026 entstehen.

Für Nvidia ist das keine akute Gefahr, aber ein Muster, das sich verdichtet. Solange das Training an Nvidia hängt, fließt das große Geld weiter nach Santa Clara. Doch jeder Inferenz-Chip, den ein Großkunde selbst baut, ist ein Stück Marge, das künftig nicht mehr bei Nvidia landet — und genau auf diese Marge zielt Jalapeño, nicht auf die Benchmark-Krone.