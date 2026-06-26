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Eine Billion oder gar nicht: OpenAI verschiebt den Börsengang auf 2027 — und reißt SoftBank mit

Laut einem NYT-Bericht neigt OpenAI dazu, den Börsengang auf 2027 zu vertagen, statt noch 2026 zu listen — Sam Altman besteht auf einer Bewertung von einer Billion Dollar. Großinvestor SoftBank verlor daraufhin 13 Prozent.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 26. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
Börsenkurse auf einem Monitor mit fallender roter Kurslinie

OpenAI hat sich monatelang auf den größten Börsengang der KI-Geschichte zubewegt — erst das geleakte S-1, dann die Werbepläne, dann die Milliardenverluste. Jetzt zieht der Konzern offenbar die Handbremse. Einem Bericht der New York Times zufolge, der sich auf drei Beteiligte stützt, neigt OpenAI dazu, den Gang an die Börse von 2026 auf 2027 zu verschieben. Bestätigt ist das nicht. Trotzdem reichte die Meldung, um bei einem der wichtigsten Geldgeber Panik auszulösen.

Eine Billion Dollar — oder gar nicht

Im Kern geht es um eine Zahl. Sam Altman will eine Bewertung von einer Billion Dollar, nach zuletzt rund 730 Milliarden in einer privaten Runde. Die Berater sollen ihm dem Bericht zufolge zwei Wege aufgezeigt haben: bis 2027 warten und auf die Billion hoffen — oder früher an die Börse, dann aber mit weniger. Altman habe jede Abweichung als „nonstarter“ abgetan. Gemessen an gut 13 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2025 und anhaltenden Verlusten ist das eine ambitionierte Marke.

Warum die Banker kalte Füße bekamen

Die Zurückhaltung kommt nicht aus dem Nichts. Die Tech-Börse ist nervös, und das jüngste Lehrstück liefert ausgerechnet SpaceX: Nach dem Rekord-Börsengang Anfang Juni fiel die Aktie dem Bericht zufolge binnen weniger Handelstage von über 200 auf rund 150 Dollar. Dazu stockt das Nutzerwachstum von ChatGPT bei etwa 900 Millionen — die Milliarde, mit der intern gerechnet wurde, bleibt vorerst aus.

Wer die Dotcom-Jahre und später die großen Cloud-Versprechen mitgemacht hat, kennt das Muster: Solange frisches Geld nachfließt, trägt die Wachstumsstory; sobald der Markt zweifelt, zählt plötzlich der Cashflow. Das habe ich in zwanzig Jahren ein paarmal gesehen, nur selten mit so vielen Nullen dahinter.

SoftBank zahlt die Zeche

Den unmittelbaren Schaden trägt SoftBank. Die Aktie des japanischen Investors brach um 13 Prozent ein, der stärkste Tagesverlust seit August 2024, und fiel auf 6.132 Yen. SoftBank hat nach eigener Planung bis Oktober rund 65 Milliarden Dollar in OpenAI gesteckt und fest auf den Zahltag durch den Börsengang gesetzt. Verschiebt der sich, verschiebt sich auch die Aussicht auf Rendite — und prompt gab selbst Oracle nach, das über OpenAIs Rechenzentren mit drinhängt.

Ob 2026 oder 2027 ist dabei fast nebensächlich, es geht um die Billion. OpenAI verkauft eine Zukunft, die erst noch profitabel werden muss, und je länger der Börsengang wartet, desto mehr fremdes Geld hängt an dieser Wette. Mir wäre an Altmans Stelle der echte Börsenstart zur niedrigeren Bewertung lieber als die runde Zahl auf dem Papier — aber ich habe eben auch nicht 65 Milliarden im Feuer wie die Leute, die heute 13 Prozent verloren haben.

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.