Als OpenAI am 8. Juni seinen Börsengangs-Antrag einreichte, standen die konkreten Zahlen dahinter noch nicht öffentlich zur Verfügung. Jetzt hat The Decoder unter Berufung auf die Financial Times Einblick in das S-1-Dokument erhalten: 2025 hat OpenAI rund 13 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und rund 34 Milliarden Dollar ausgegeben. Der ausgewiesene Nettoverlust beträgt fast 39 Milliarden Dollar — wobei rund 30 Milliarden davon auf nicht zahlungswirksame Buchungsbelastungen aus der früheren Unternehmensstruktur entfallen.

Was die Verlust-Schlagzeile nicht erzählt

Die Zahl „39 Milliarden Verlust“ ist buchhalterisch korrekt — die aussagekräftigere Größe ist der operative Verlust ohne Sondereffekte: rund acht Milliarden Dollar. Das ist immer noch erheblich, aber ein anderer Ausgangspunkt als die Headline-Summe. Die rund 30 Milliarden Differenz sind einmalige, nicht zahlungswirksame Umstrukturierungskosten aus dem Übergang zur herkömmlichen Kapitalgesellschaft.

Die Gesamtausgaben von 34 Milliarden Dollar verteilen sich auf rund 19 Milliarden für Forschung und Entwicklung und knapp sechs Milliarden für Vertrieb und Marketing. Das F&E-Budget erklärt sich aus den Modelltraining- und Infrastrukturkosten; die sechs Milliarden für Marketing sind weniger intuitiv — bei einem Produkt, das über Jahre fast ausschließlich durch Mundpropaganda und Medienaufmerksamkeit gewachsen ist, ist das eine signifikante Ausgabe.

Die Wachstumskurve, die für eine Billion spricht

Ich verfolge OpenAIs Entwicklung seit dem ersten ChatGPT-Hype — von einer Milliarde Dollar Quartalsumsatz Ende 2024 auf zwei Milliarden Dollar monatlich Ende 2025 ist einer der steilsten Hochläufe, die ich in diesem Segment gesehen habe. Der Jahres-Gesamtumsatz von 13 Milliarden Dollar spiegelt das noch nicht voll wider; das Unternehmen hat 2025 deutlich stärker abgeschlossen als es begonnen hat. Zwei Milliarden monatlich am Jahresende entsprechen rund 24 Milliarden Dollar annualisiert.

Dieser Vektor ist das Argument für eine Bewertung von über einer Billion Dollar beim Börsengang — als Termin ist Berichten zufolge noch September 2026 im Gespräch. Ob das Wachstum auf diesem Kurs bleibt, während Anthropic, Google und chinesische Anbieter den Markt kompetitiver machen, ist die eigentliche Bewertungsfrage. Die 2025-Ist-Zahlen beantworten das nicht — sie zeigen nur, dass das Wachstum bis Ende letzten Jahres tatsächlich da war.