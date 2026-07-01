Der größte Angriff auf den Stablecoin-Markt kommt nicht von einem Krypto-Startup, sondern von den Konzernen, die den Zahlungsverkehr ohnehin beherrschen. Visa, Mastercard, Coinbase, Stripe, BlackRock, Google und über 140 weitere Firmen haben sich zum Konsortium „Open Standard“ zusammengeschlossen und wollen noch in diesem Jahr einen eigenen Dollar-Stablecoin namens Open USD (OUSD) an den Start bringen. Ich habe in zwanzig Jahren KMU-Betreuung genug Gebührenabrechnungen von Zahlungsdienstleistern gesehen, um zu wissen, was es bedeutet, wenn ausgerechnet diese Runde gemeinsame Sache macht.

Was Open USD ist — und was noch fehlt

OUSD soll wie USDT oder USDC 1:1 an den US-Dollar gekoppelt sein und unter dem im Sommer von Präsident Trump unterzeichneten GENIUS Act laufen — der schreibt volle Deckung der Reserven, Geldwäscheregeln und Schutz der Halter im Insolvenzfall vor. Unternehmen sollen den Token ohne Gebühren und ohne Volumengrenzen prägen und wieder einlösen können. Das steht heute allerdings nur auf dem Papier: Live gehen soll OUSD erst später im Jahr 2026, und die Ankündigung ist zunächst ein Konsortium, kein zirkulierender Coin. „Open Standard“-Chef Zach Abrams begründet den Vorstoß damit, dass bestehende Stablecoins zwar stark seien, für den Einsatz im großen Stil aber etwas Offenes, Günstiges und Durchsatzstarkes fehle.

Der eigentliche Angriff gilt Tether und Circle

Bislang funktioniert das Geschäft von Tether (USDT) und Circle (USDC) simpel: Nutzer zahlen Dollar ein, der Emittent parkt sie in US-Staatsanleihen und behält die Zinsen — bei zweistelligen Milliardenreserven ein Gelddruckautomat. Open USD dreht genau an dieser Schraube: Das Konsortium will die Erträge teilen, statt sie beim Emittenten zu lassen. Für die Platzhirsche ist das kein Nadelstich, sondern ein Angriff auf ihr Kerngeschäft — und genau das ist die eigentliche Nachricht, nicht der Token selbst. Die Börse hat es sofort verstanden: Die Aktie von Circle verlor am Tag der Ankündigung 17,55 Prozent und steht für den Monat rund 39 Prozent im Minus.

Warum das noch keine Revolution im Portemonnaie ist

So lang die Namensliste ist — im Alltag der meisten Firmen spielt ein Stablecoin bis heute keine Rolle. Der Großteil des Volumens liegt im Krypto-Handel, nicht im Bezahlen von Rechnungen. Dass Visa erst im Juni seine Bezahl-Infrastruktur für KI-Agenten öffnete und nun einen eigenen Dollar-Token vorantreibt, zeigt vor allem eins: Die Zahlungsriesen wollen die nächste Infrastruktur-Schicht selbst besetzen, bevor es andere tun. Ob Unternehmen OUSD am Ende wirklich nutzen oder ob es wie so viele „B2B-Zahlungsrevolutionen“ im Pilotstadium versandet, entscheidet sich erst mit dem echten Start — und der steht noch aus.