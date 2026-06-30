Vor gut zwei Wochen hat Washington europäischen Nutzern den Zugang zu Anthropics stärksten KI-Modellen gekappt. Jetzt kommt aus Wien ein Vorschlag, der das Problem an der Wurzel packen soll — oder zumindest so klingt: Österreich will den kalifornischen KI-Konzern kurzerhand nach Europa holen. Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll hat das in einem Brief an die EU-Kommission angeregt. Charmant. Realistisch ist etwas anderes.

Ein Brief, vier Lockmittel

Pröll (ÖVP) hat sich an Henna Virkkunen gewandt, in der EU-Kommission als Vizepräsidentin für technologische Souveränität zuständig. Sein Vorschlag: Die Union solle prüfen, Anthropic strategisch in Europa anzusiedeln — bis hin zum Rechtssitz unter europäischer Jurisdiktion. Als Köder nennt der Brief vier Hebel: verlässliche Rechtssicherheit, den vollen Zugang zum Binnenmarkt mit rund 450 Millionen Verbrauchern, verfügbares öffentliches und privates Kapital sowie einen ethischen Rahmen, der zu Anthropics Selbstverständnis passe. Der Konzern, so Prölls Argument, verstehe den verantwortungsvollen Umgang mit KI nicht als Marketing, sondern als Überzeugung, und stelle Sicherheit über Tempo — das sei „zutiefst europäisch“.

Man muss die Marketing-Brille gar nicht aufsetzen, um zu sehen, was hier passiert: Ein einzelner Mitgliedsstaat wirbt offensiv um einen US-Konzern, weil die europäische Industrie nichts Vergleichbares im Schaufenster hat.

Warum Washington den Hahn zugedreht hat

Auslöser ist eine Anordnung des US-Handelsministeriums von Mitte Juni: Anthropic musste seine beiden leistungsstärksten Modelle, Claude Fable 5 und Mythos 5, für sämtliche ausländischen Staatsbürger abschalten — innerhalb wie außerhalb der USA. Über Nacht war Europas Binnenmarkt von einer Spitzentechnologie abgeschnitten. Inzwischen darf Anthropic Mythos 5 wieder ausliefern, aber nur an rund hundert von der US-Regierung freigegebene Organisationen.

Das ist der eigentliche Kern der Geschichte, und er ist unbequem. Wer seine Arbeitsabläufe auf ein Modell aus Kalifornien stützt, hat einen Schalter im Stromkreis, den eine fremde Regierung umlegen kann. Ich fahre mein Hosting seit Jahren bewusst bei netcup und Hetzner statt in den großen US-Clouds — nicht aus Patriotismus, sondern weil ich wissen will, wer im Zweifel den Stecker zieht. Bei einem Sprachmodell ist genau diese Frage gerade von der Theorie in die Praxis gerutscht.

Hilft das? Eher nicht

Dass Anthropic seinen Sitz nach Europa verlegt, ist schwer vorstellbar. Der Konzern gibt sich progressiv, agiert aber tief amerikanisch — im Streit um das Pentagon-Geschäft stellte er den Schutz US-amerikanischer Interessen über alles andere. Und eine Trump-Regierung, die Exportsperren als Druckmittel einsetzt, würde einen solchen Umzug kaum tatenlos hinnehmen. Das Fachmagazin The Decoder nennt den Vorstoß einen „Ausdruck der Verzweiflung“, und das trifft es ganz gut.

Bleibt die Frage, was Europa stattdessen tut. Der bequeme Ausweg führt zu den offenen Modellen aus China — günstig, lokal lauffähig, ohne Washingtoner Schalter. Nur tauscht man damit die Abhängigkeit von der einen Supermacht gegen die von der anderen. Souveränität gewinnt man nicht, indem man den Konzern herbeibittet, der einen gerade hat hängen lassen, sondern indem man selbst etwas Eigenes aufbaut. Daran arbeitet Europa seit Jahren erkennbar zu langsam.