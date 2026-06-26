Ein Auto erfasst einen Fußgänger — ob der danach noch lebt, hängt auch davon ab, wie hoch die Motorhaube ist, die ihn trifft. Eine Datenanalyse der New York Times legt nahe, dass die SUV- und Pickup-Welle in den USA Tausende Menschenleben gekostet hat, die niedrigere Autos verschont hätten. Eine unbequeme Rechnung — gerade weil sie so nüchtern aufgemacht ist.

Rund 3.000 Tote, die kleinere Autos verschont hätten

Die Zeitung hat Unfall- und Sterbestatistiken, Fahrzeugvermessungen und Zulassungsdaten aus den Jahren 2002 bis 2024 ausgewertet und das Ergebnis um Faktoren wie Alter und Geschlecht von Fahrer und Fußgänger, Alkohol und Baujahr bereinigt. Betrachtet wurden nur Kollisionen zwischen einem einzelnen Fahrzeug und einer einzelnen Person. Das Modell schätzt: Zwischen 2016 und 2024 starben in den USA rund 3.000 Fußgänger zusätzlich, weil die Fronten heutiger Autos höher sind als noch um die Jahrtausendwende.

Die zentrale Zahl ist konkret: Pro zusätzlichem Zoll (2,54 Zentimeter) Motorhaubenhöhe steigt die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Ausgangs um etwa 2,8 Prozent. Hochgerechnet auf die Flotte heißt das laut Studie — hielten Fahrzeuge die Maße der frühen 2000er, ließen sich pro Jahr 200 bis 400 Todesfälle vermeiden.

Warum die Höhe der Haube über Leben entscheidet

Die Physik dahinter ist unangenehm anschaulich. Eine niedrige Fronthaube trifft einen Erwachsenen unterhalb des Schwerpunkts; der Körper klappt auf die Haube — vergleichsweise glimpflich. An manchen aktuellen Pickups reicht die Haubenkante dagegen an 1,20 Meter heran. Der Aufprall landet dann eher in Rumpfhöhe und schiebt den Menschen nach vorn auf den Asphalt, vor die Räder. Dazu kommen dickere A-Säulen, breitere Spiegel und höhere Fronten, die den toten Winkel direkt vor dem Fahrzeug aufblähen: Beim Chevrolet Silverado hat er sich der Auswertung zufolge nahezu verdoppelt, beim Ford F-150 immerhin um rund ein Viertel vergrößert. Genau dort steht im Zweifel ein Kind, das die Fahrerin schlicht nicht sieht.

Das ist der Punkt, der mir als Fußgänger und Radfahrer mit Kindern im Schlepptau auffällt: An vielen neueren Modellen liegt die Oberkante der Haube auf Augenhöhe eines Grundschülers. Wer da übersehen wird, wird nicht gestreift, sondern überrollt.

Auch bei uns werden die Fronten höher

Die Studie rechnet mit US-Zahlen, und in den USA sind Pickups und Full-Size-SUVs eine eigene Liga. Der Mechanismus ist trotzdem übertragbar. In Europa bremsen schärfere Fußgängerschutz-Vorgaben die schlimmsten Auswüchse — die Fronten müssen einen Aufprall bis zu einem gewissen Grad abfedern. Aber auch hier wandert der Schnitt nach oben: Der Trend zum SUV hält an, und Elektroautos bringen durch ihre Akkus zusätzliches Gewicht und oft höhere Karosserien mit.

Mich überzeugt das Argument „Sicherheit“ dabei nur halb. Ein höheres, schwereres Auto schützt vor allem die Insassen — auf Kosten derer, die draußen stehen. Das ist keine Naturgewalt, sondern eine Design- und Zulassungsentscheidung, und sie lässt sich anders treffen. Niedrigere Hauben, bessere Sicht nach vorn, Assistenzsysteme, die Fußgänger zuverlässig erkennen: Die Mittel liegen längst bereit. Was fehlt, ist der Wille, sie verbindlich zu machen.