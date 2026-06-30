Auf der Hausmesse GTC im März zeigte Nvidia Rubin Ultra noch als Kraftprotz: vier Recheneinheiten auf einem Träger, geplant fürs Rechenzentrum 2027. Gut drei Monate später ist dieser Plan kassiert. Laut dem Analyse-Haus SemiAnalysis hat Nvidia die native Vier-Die-Variante gestrichen und ersetzt sie durch ein deutlich kleineres Design.

Von vier Chips auf zwei

Der ursprüngliche Rubin Ultra war als Doppelung des regulären Rubin gedacht. Vorgesehen war:

vier retikelgroße Compute-Dies und 16 HBM4E-Speicherstapel in einem einzigen Package

bis zu 100 PFLOPS FP4-Rechenleistung und 1 TB Speicher

Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2027, im NVL576-Rack mit 576 GPU-Chiplets und rund 600 Kilowatt Leistungsaufnahme

Davon bleibt wenig. Der neue Rubin Ultra setzt auf einen einzelnen Zwei-Die-Rubin – dieselbe Bauweise wie der normale Rubin mit zwei Compute-Dies und acht HBM4-Stapeln, allenfalls ergänzt um schnelleren Speicher oder höhere Takte. Unterm Strich landet die Spitzenkonfiguration damit bei etwa der halben Skala und der halben realen Rechenleistung des angekündigten Modells.

Woran es scheitert: Warpage

Das Problem heißt Warpage – der Träger aus vier zusammengesetzten Chips verzieht sich, sodass einzelne Dies nicht mehr sauber arbeiten. Aufgetreten ist das in TSMCs CoWoS-L-Packaging, und es traf beide Ansätze, die Nvidia parallel verfolgte: sowohl den nativen Vier-Die-Chip als auch ein 2+2-Design. SemiAnalysis spricht von „manufacturing execution concerns“. Vier nahezu retikelgroße Dies samt 16 HBM4E-Modulen zu verdrahten, mechanisch stabil zu halten und auch noch zu kühlen, ist eine enorme Aufgabe – teuer obendrein.

Das ist die eigentliche Pointe an der Meldung: Nicht die Transistoren sind hier das Limit, sondern der Aufbau, der sie zusammenhält. Rechenleistung auf dem Papier hat Nvidia genug; sie auf einem Stück Silizium-Träger verzugsfrei unterzubringen, ist das ungelöste Stück.

Was das für Nvidia bedeutet

Der Rückzieher kommt zu einem unbequemen Zeitpunkt. AMD fährt mit der MI350-Serie bereits ein fortgeschritteneres Packaging, Google baut seine TPUs aus, Amazon seine Trainium-Chips – alle drei knabbern am Marktanteil, und SemiAnalysis sieht sogar den Vorsprung des CUDA-Ökosystems langsam bröckeln. Einen neuen Packaging-Ansatz plant Nvidia erst für die Feynman-Generation 2028, möglicherweise mit Verfahren wie CoPoS und SoIC. Bis dahin bleibt der Speicher der zweite Engpass: Der HBM-Mangel, vor dem Jensen Huang selbst öffentlich gewarnt hat, ist nicht vom Tisch.

Für die Betreiber großer KI-Cluster heißt das konkret: Die Spitzenkonfiguration, die 2027 die Messlatte setzen sollte, kommt vorerst nicht in dieser Form. Und während Nvidia an der Verpackung knabbert, liefern die Eigenchips von Google und Amazon genau das, was deren Rechenzentren brauchen – nicht mehr, aber pünktlich.