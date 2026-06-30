Eine Grafikkarte, die im Februar 2021 auf den Markt kam, taucht 2026 neu produziert wieder im Handel auf — nicht als Restposten, sondern frisch gefertigt. Nvidia bringt die GeForce RTX 3060 mit 12 GB zurück. Der Grund hat nichts mit Nostalgie zu tun und alles mit der Frage, wer gerade die Fertigungskapazität bekommt: KI-Beschleuniger oder Spieler.

Warum ausgerechnet ein Modell von 2021 zurückkommt

Die Rechnung dahinter ist nüchtern. Aktuelle GPUs laufen bei TSMC in 4- und 3-Nanometer-Prozessen vom Band — und genau diese Linien sind für KI- und HPC-Beschleuniger reserviert, die pro Wafer ein Vielfaches abwerfen. Die RTX 3060 dagegen basiert auf Nvidias Ampere-Architektur und wird bei Samsung im älteren 8-Nanometer-Verfahren gefertigt. Diese Kapazität ist derzeit kaum gefragt, also frei.

Dazu kommt der Speicher. Die Karte nutzt GDDR6 statt des aktuellen GDDR7 — und während die DRAM-Preise seit Monaten klettern, ist der ältere Speichertyp schlicht die günstigere Wahl. Eine GPU aus Bauteilen, die sonst kaum jemand will: Das ist der eigentliche Kniff am Comeback.

Bekannte Technik, neuer Preis

An der Hardware ändert sich nichts. 3.584 CUDA-Kerne, 192-Bit-Speicherinterface, 12 GB GDDR6 — die Spezifikationen sind dieselben wie vor fünf Jahren. Laut Steam-Hardware-Umfrage ist die RTX 3060 bis heute die meistgenutzte Grafikkarte überhaupt, was die Nachfrage nach einem vertrauten, bezahlbaren Einstieg erklärt.

Bei der Kontinuität hört es beim Preis auf. Zum Start kostete die 3060 offiziell 329 US-Dollar; die Neuauflage führt Tom’s Hardware mit 339 Dollar — also leicht über dem Niveau von 2021, für exakt dieselbe Technik. In Deutschland tauchten zuletzt erste Karten nur als teure Restbestände um 290 Euro auf. Dass Nvidia die Produktion tatsächlich wieder hochfährt, geht zunächst auf einen Leaker zurück; Konzernchef Jensen Huang hatte eine solche Wiederauflage zuvor öffentlich als „gute Idee“ bezeichnet.

Ein Eingeständnis, kein Fortschritt

Für Käufer im Budget-Segment ist die Lage unbequem. Wer heute eine neue Einsteiger-Karte sucht, bekommt mit Intels Arc B580 für rund 299 Dollar immerhin 12 GB Speicher zum vergleichbaren Kurs; Nvidias eigene RTX 5060 liegt mit 8 GB bei etwa 349 Dollar. Viel Auswahl im unteren Preisbereich gibt es nicht — genau diese Lücke füllt die 3060 ein zweites Mal.

Normalerweise rate ich im Tagesgeschäft von fünf Jahre alter Hardware zum Neupreis ab; die übernächste Generation bringt fast immer mehr fürs Geld. Dass dieser Reflex 2026 nicht greift, sagt mehr über den Markt als über die Karte. Nvidia verkauft hier keine Neuerung, sondern die Bestätigung, dass das günstige Segment zwischen KI-Boom und Speicherkrise zerrieben wird. Eine Notlösung — und eine, die der Hersteller sich ordentlich bezahlen lässt.