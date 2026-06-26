Erst eine Privacy-Mail-Firma kaufen, dann eine eigene Mail-App daraus bauen — und keine zwei Jahre später wieder abschalten. Notion stellt sein E-Mail-Programm Notion Mail zum 22. September 2026 ein, auf Web, Desktop und iOS. Die Begründung ist bemerkenswert offen: Mehr als die Hälfte der Nutzer öffne den Posteingang gar nicht mehr selbst, sondern lasse KI-Agenten die Arbeit machen. Wozu also noch eine klassische Mail-Oberfläche?

Vom Zukauf zur Abschaltung

Die Geschichte ist kurz. Im Februar 2024 übernahm Notion das Startup Skiff, einen auf Verschlüsselung und Datenschutz spezialisierten Mail- und Produktivitätsdienst mit eigenen @skiff.com-Adressen. Aus dessen Team und Technik wurde Notion Mail: zunächst ab Oktober 2024 als Vorschau, ab April 2025 dann allgemein verfügbar. Im Kern war es ein aufgebohrter Gmail-Client — die Nachrichten lagen weiter bei Google, Notion legte KI-Funktionen darüber: automatische Sortierung, vorformulierte Antworten, Verknüpfung mit Workflows. Anderthalb Jahre nach dem breiten Start ist damit Schluss.

Bild: Notion

„Die Hälfte öffnet den Posteingang nicht mehr“

Den Schritt begründet Notion über einen Post des eigenen Mail-Accounts auf X mit einem Nutzungswandel: Nach eigenen Angaben verwalten über 50 Prozent der Notion-Mail-Nutzer ihre E-Mails, ohne den Posteingang je zu öffnen — erledigt wird das von Agenten, die im Hintergrund sortieren, beantworten und ablegen. Diese E-Mail-Agenten sollen nach der Abschaltung weiterlaufen, nur die App fällt weg. Ich gestehe: Den Gedanken, einen Agenten unbeaufsichtigt in meinem Postfach antworten zu lassen, finde ich bei aller Bequemlichkeit nicht beruhigend — in der Mailablage liegen Rechnungen, Vertragsfristen und der eine Anhang, den man besser nicht an den Falschen schickt. Dass Notion die Zahl ausgerechnet als Argument fürs Abschalten anführt, ist clever: Sie verkauft den Rückzug als Fortschritt.

Agenten fressen Apps — oder die Firma räumt nur auf?

Genau hier lohnt der zweite Blick. Dass Konkurrenten wie AgentMail von vornherein E-Mail-Dienste für KI-Agenten statt für Menschen bauen, zeigt: Der Trend ist real, die Branche richtet Produkte auf Agenten als Nutzer aus — auch wenn der Abstand zwischen Agenten-Glaube und Agenten-Einsatz groß bleibt. Nur ist „die Agenten haben die Mail-App überflüssig gemacht“ eben auch die schönere Erzählung für ein Produkt, das nie ein klares Alleinstellungsmerkmal gegen Gmail oder Superhuman hatte. Meine Lesart: Notion trennt sich von einem schwer zu differenzierenden Zukauf und verpackt den Rückzug als Paradigmenwechsel. Für die Skiff-Nutzer, die seinerzeit wegen Verschlüsselung und Datenschutz kamen, ist es ohnehin das zweite Mal, dass ihr Mail-Dienst eingestampft wird. Wer Notion Mail aktiv nutzt, sollte vor dem 22. September Entwürfe und geplante Mails exportieren — die Nachrichten selbst bleiben im Gmail-Konto.