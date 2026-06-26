Erst eine Privacy-Mail-Firma kaufen, dann eine eigene Mail-App daraus bauen — und keine zwei Jahre später wieder abschalten. Notion stellt sein E-Mail-Programm Notion Mail zum 22. September 2026 ein, auf Web, Desktop und iOS. Die Begründung ist bemerkenswert offen: Mehr als die Hälfte der Nutzer öffne den Posteingang gar nicht mehr selbst, sondern lasse KI-Agenten die Arbeit machen. Wozu also noch eine klassische Mail-Oberfläche?
Vom Zukauf zur Abschaltung
Die Geschichte ist kurz. Im Februar 2024 übernahm Notion das Startup Skiff, einen auf Verschlüsselung und Datenschutz spezialisierten Mail- und Produktivitätsdienst mit eigenen @skiff.com-Adressen. Aus dessen Team und Technik wurde Notion Mail: zunächst ab Oktober 2024 als Vorschau, ab April 2025 dann allgemein verfügbar. Im Kern war es ein aufgebohrter Gmail-Client — die Nachrichten lagen weiter bei Google, Notion legte KI-Funktionen darüber: automatische Sortierung, vorformulierte Antworten, Verknüpfung mit Workflows. Anderthalb Jahre nach dem breiten Start ist damit Schluss.
„Die Hälfte öffnet den Posteingang nicht mehr“
Den Schritt begründet Notion über einen Post des eigenen Mail-Accounts auf X mit einem Nutzungswandel: Nach eigenen Angaben verwalten über 50 Prozent der Notion-Mail-Nutzer ihre E-Mails, ohne den Posteingang je zu öffnen — erledigt wird das von Agenten, die im Hintergrund sortieren, beantworten und ablegen. Diese E-Mail-Agenten sollen nach der Abschaltung weiterlaufen, nur die App fällt weg. Ich gestehe: Den Gedanken, einen Agenten unbeaufsichtigt in meinem Postfach antworten zu lassen, finde ich bei aller Bequemlichkeit nicht beruhigend — in der Mailablage liegen Rechnungen, Vertragsfristen und der eine Anhang, den man besser nicht an den Falschen schickt. Dass Notion die Zahl ausgerechnet als Argument fürs Abschalten anführt, ist clever: Sie verkauft den Rückzug als Fortschritt.
Agenten fressen Apps — oder die Firma räumt nur auf?
Genau hier lohnt der zweite Blick. Dass Konkurrenten wie AgentMail von vornherein E-Mail-Dienste für KI-Agenten statt für Menschen bauen, zeigt: Der Trend ist real, die Branche richtet Produkte auf Agenten als Nutzer aus — auch wenn der Abstand zwischen Agenten-Glaube und Agenten-Einsatz groß bleibt. Nur ist „die Agenten haben die Mail-App überflüssig gemacht“ eben auch die schönere Erzählung für ein Produkt, das nie ein klares Alleinstellungsmerkmal gegen Gmail oder Superhuman hatte. Meine Lesart: Notion trennt sich von einem schwer zu differenzierenden Zukauf und verpackt den Rückzug als Paradigmenwechsel. Für die Skiff-Nutzer, die seinerzeit wegen Verschlüsselung und Datenschutz kamen, ist es ohnehin das zweite Mal, dass ihr Mail-Dienst eingestampft wird. Wer Notion Mail aktiv nutzt, sollte vor dem 22. September Entwürfe und geplante Mails exportieren — die Nachrichten selbst bleiben im Gmail-Konto.