Norwegen zieht eine klare Linie: Ab Ende August 2026 ist generative KI an Grundschulen im ganzen Land praktisch verboten. Schüler der Klassen 1 bis 7 — also im Alter von sechs bis dreizehn Jahren — sollen ohne Chatbot-Hilfe lernen. Erst ab der Sekundarstufe, im Alter von 14 bis 16, ist der Einsatz erlaubt, und auch dann nur unter direkter Aufsicht einer Lehrkraft. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre begründet den Schritt denkbar schlicht: Das Wichtigste in der Schule sei, dass Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen.

Die Sorge: übersprungene Lernschritte

Støres Kernargument: Eine „unkritische KI-Nutzung lässt Schüler wichtige Lernschritte überspringen“. Die Regierung verweist auf sinkende Leistungsergebnisse seit 2015, die sie unter anderem Smartphones, Bildschirmen und Algorithmen zuschreibt. Der KI-Bann folgt damit derselben Logik wie das Smartphone-Verbot, das Norwegen 2024 an seinen Schulen durchgesetzt hat. Flankierend ist ein Gesetz geplant, das die Kommunen verpflichtet, wieder physische Lernmaterialien bereitzustellen — allen voran Bücher.

Und ehrlich, der Gedanke dahinter hat etwas für sich: Ein Achtjähriger muss nicht wissen, wie man einen Prompt formuliert. Er muss wissen, wie man einen Satz baut.

Gegen den internationalen Trend

Der norwegische Weg läuft dem Mainstream zuwider. Die Vereinigten Arabischen Emirate schreiben KI als Pflichtfach vor, in Deutschland wird über eine systematische Integration in den Unterricht diskutiert. Norwegen reiht sich dagegen bei den Vorsichtigen ein, neben Ländern wie Japan, das schon 2023 zurückhaltende Leitlinien herausgegeben hat.

In zwei Jahrzehnten in der IT habe ich genug Menschen erlebt, die ein Werkzeug bedienen konnten, ohne zu verstehen, was darunter passiert — beim ersten unerwarteten Fehler stehen sie dann ratlos da. Auf die Schule übertragen heißt das: Wer nie gelernt hat, einen Gedanken selbst zu ordnen und in Worte zu fassen, merkt auch nicht, wenn ein Sprachmodell Unsinn in tadellosen Sätzen ausgibt. Genau diese Urteilsfähigkeit setzt voraus, dass man die Sache vorher selbst beherrscht hat.

Ob ein landesweites Verbot der klügste Hebel ist oder die Debatte nur um ein paar Jahre in die Sekundarstufe verschiebt, ist offen. Überzeugend ist aber der Kern des Arguments: Wer das eigenständige Denken erst lernen soll, dem nimmt eine Maschine, die genau das erledigt, die entscheidende Übung weg.