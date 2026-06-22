Über vier Monate lang durften Acer und Asus in Deutschland einen Großteil ihrer Notebooks und Mini-PCs nicht mehr verkaufen — wegen eines einzigen Video-Codecs. Jetzt haben sich beide Hersteller mit Nokia geeinigt und dürfen ihre Geräte hierzulande wieder anbieten. Der Fall zeigt, wie viel Hebel ein gut platziertes Patent im Hardware-Geschäft hat.

Wie ein Codec-Patent ein Verkaufsverbot auslöst

Auslöser war die Videokompression H.265, besser bekannt als HEVC — der Standard, mit dem nahezu jedes aktuelle Gerät 4K-Material abspielt und aufnimmt. Nokia hält daran Patente und wirft Acer und Asus vor, die hardwarebeschleunigte HEVC-Wiedergabe ohne gültige Lizenz zu nutzen. Am 22. Januar 2026 gab das Landgericht München I einer einstweiligen Verfügung statt, im Februar griff das Verkaufs- und Werbeverbot.

Die Folgen waren handfest. Acer und Asus durften betroffene Notebooks und PCs nicht mehr aktiv vertreiben oder bewerben, Teile der deutschen Asus-Website waren zeitweise nicht erreichbar. Händler durften vorhandene Lagerware noch abverkaufen — Nachschub gab es aber keinen. Entscheidend war die FRAND-Frage, also die Pflicht, Standard-Patente zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zu lizenzieren: Das Gericht sah die beiden Hersteller nicht als lizenzwillig an, und genau das öffnete die Tür für das Verbot.

Was der Vergleich bringt — und was offen bleibt

Beigelegt wird der Streit nun über ein verbindliches Schiedsverfahren. Die finanziellen Konditionen bleiben unter Verschluss; absehbar ist nur, dass künftige HEVC-fähige Geräte lizenziert werden. Asus spricht von einem »einvernehmlichen Rahmen« und gemeinsamem Verständnis für Innovation und den Schutz geistigen Eigentums — die übliche Formel, wenn ein teurer Streit vom Tisch soll. Der Vergleich betrifft ausdrücklich die deutschen Verfahren.

Wer Hardware für ganze Büros beschafft, hat in den vergangenen Monaten gemerkt, wie real solche Verfahren durchschlagen: Modelle, die im Frühjahr noch gelistet waren, verschwanden ohne Vorwarnung aus den Distributor-Katalogen, und niemand konnte verlässlich sagen, wann sie zurückkommen. Ein Patentstreit zwischen zwei Konzernen wird so zum Beschaffungsproblem im Maschinenraum kleiner Firmen — dort, wo ein paar nicht lieferbare Notebook-Modelle einen ganzen Rollout verzögern.

Im Kern zahlt jedes HEVC-fähige Gerät längst Lizenzgebühren an diverse Patentpools — Nokia ist nur einer der Rechteinhaber, die das konsequent eintreiben. Dell und HP haben die HEVC-Hardware-Dekodierung in manchen Geräten kurzerhand per Firmware abgeschaltet, um genau diese Gebühren zu umgehen. Dass ein 2013 standardisierter Codec im Jahr 2026 noch ganze Produktlinien aus dem Handel kippen kann, sagt mehr über das Patentsystem als über Acer und Asus. Mein Eindruck: Solange sich Verkaufsverbote als Druckmittel so zuverlässig durchsetzen lassen, steht der nächste Kandidat schon in der Pipeline.