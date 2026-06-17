Noctua NL-LC1: Erster AIO-Kühler in drei Größen ab 219,90 Euro

Nach 25 Jahren als Platzhirsch der Luftkühlung legt Noctua nach: Die neue Noctua NL-LC1-Serie ist der erste AIO-Flüssigkühler des österreichischen Herstellers — und seit dem 16. Juni 2026 erhältlich.

Drei Größen, ein Preisband

Die Serie umfasst drei Modelle: NL-LC1-24 (240 mm, 219,90 €), NL-LC1-36 (360 mm, 249,90 €) und NL-LC1-42 (420 mm, 279,90 €). In den USA beginnen die Preise bei 220 Dollar für das 240-mm-Modell. Alle drei unterstützen AMD AM5 sowie Intel LGA1851 und LGA1700; die Montage läuft über Noctuas SecuFirm2+-System.

Sechs Jahre Garantie gibt Noctua auf sämtliche Modelle — das ist im AIO-Segment ungewöhnlich und dürfte zumindest teilweise auf die Asetek-Plattform zurückgehen, die Noctua hier einsetzt.

Asetek-Pumpe, drei Modi, eigene Lüfter

Beim Pumpenlieferanten hat Noctua keine Experimente gemacht: Asetreks Emma Gen 8 V2 gilt als eine der bewährtesten Plattformen im AIO-Segment. Den Pumpenblock selbst haben die Österreicher mit ihrer NL-PNA1-Geräuschabsorption ausgestattet — drei Schichten aus Schaum und Schallbarriere, das Gehäuse zusätzlich mit Silikon-Dämpfern entkoppelt.

Wer schon mal einem neuen AIO beim Einschalten zugehört hat und sich gefragt hat, woher das leise Grummeln kommt, versteht, warum Noctua hier so viel Aufwand betreibt.

Grafik: Noctua

Drei Pumpenmodi stehen zur Wahl: Quiet (max. 2.100 U/min), Balance (max. 2.600 U/min) und Manual. Das Minimum liegt in allen Modi bei 750 U/min. Die Lüfter kommen aus dem Haus — NF-A12x25 G2 beim 240- und 360-mm-Modell, NF-A14x25 G2 beim 420er. Der Radiator misst 30 mm in der Tiefe; mit Lüftern sind es 59 mm.

Optional ist der NL-ACF1 erhältlich, ein separater 80-mm-VRM-Lüfter für 19,90 Euro. Laut Noctua senkt er die VRM-Temperaturen um über 10 °C — unabhängige Tests dazu stehen noch aus.

Für 220 Euro aufwärts ist das kein Impulskauf, aber wer von Noctua kauft, hat damit selten ein Problem.