Noctua NL-LC1: Erster AIO-Kühler in drei Größen ab 219,90 Euro

Nach 25 Jahren als Platzhirsch der Luftkühlung legt Noctua nach: Die neue Noctua NL-LC1-Serie ist der erste AIO-Flüssigkühler des österreichischen Herstellers — und seit dem 16. Juni 2026 erhältlich.
Drei Größen, ein Preisband
Die Serie umfasst drei Modelle: NL-LC1-24 (240 mm, 219,90 €), NL-LC1-36 (360 mm, 249,90 €) und NL-LC1-42 (420 mm, 279,90 €). In den USA beginnen die Preise bei 220 Dollar für das 240-mm-Modell. Alle drei unterstützen AMD AM5 sowie Intel LGA1851 und LGA1700; die Montage läuft über Noctuas SecuFirm2+-System.
Sechs Jahre Garantie gibt Noctua auf sämtliche Modelle — das ist im AIO-Segment ungewöhnlich und dürfte zumindest teilweise auf die Asetek-Plattform zurückgehen, die Noctua hier einsetzt.
Asetek-Pumpe, drei Modi, eigene Lüfter
Beim Pumpenlieferanten hat Noctua keine Experimente gemacht: Asetreks Emma Gen 8 V2 gilt als eine der bewährtesten Plattformen im AIO-Segment. Den Pumpenblock selbst haben die Österreicher mit ihrer NL-PNA1-Geräuschabsorption ausgestattet — drei Schichten aus Schaum und Schallbarriere, das Gehäuse zusätzlich mit Silikon-Dämpfern entkoppelt.
Wer schon mal einem neuen AIO beim Einschalten zugehört hat und sich gefragt hat, woher das leise Grummeln kommt, versteht, warum Noctua hier so viel Aufwand betreibt.
Drei Pumpenmodi stehen zur Wahl: Quiet (max. 2.100 U/min), Balance (max. 2.600 U/min) und Manual. Das Minimum liegt in allen Modi bei 750 U/min. Die Lüfter kommen aus dem Haus — NF-A12x25 G2 beim 240- und 360-mm-Modell, NF-A14x25 G2 beim 420er. Der Radiator misst 30 mm in der Tiefe; mit Lüftern sind es 59 mm.
Optional ist der NL-ACF1 erhältlich, ein separater 80-mm-VRM-Lüfter für 19,90 Euro. Laut Noctua senkt er die VRM-Temperaturen um über 10 °C — unabhängige Tests dazu stehen noch aus.
Für 220 Euro aufwärts ist das kein Impulskauf, aber wer von Noctua kauft, hat damit selten ein Problem.