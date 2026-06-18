Es ist eine der größten KI-Personalien des Jahres: Noam Shazeer, Mitautor der Transformer-Architektur und Co-Leiter von Googles Gemini-Modellen, wechselt zu OpenAI. Google hatte ihn vor noch nicht einmal zwei Jahren für 2,7 Milliarden Dollar zurückgeholt — jetzt geht er zur direkten Konkurrenz.

Vom Gemini-Kopf zu OpenAI — was bekannt ist

Shazeer, bei Google Vice President of Engineering und gemeinsam mit Jeff Dean und Oriol Vinyals für die Gemini-Modelle verantwortlich, bestätigte den Schritt am 18. Juni 2026 selbst. OpenAI-Chef Sam Altman begrüßte ihn öffentlich und erklärte, Shazeer sei einer der Menschen, mit denen er seit den Anfangstagen von OpenAI am liebsten zusammengearbeitet hätte. Shazeer selbst sprach von einer schwierigen Entscheidung, „dieses Kapitel abzuschließen“. Welche genaue Rolle er bei OpenAI übernimmt, ist bislang nicht öffentlich.

Warum dieser Name schwerer wiegt als die meisten Abgänge

Shazeer ist kein gewöhnlicher Topmanager. Er gehört zu den acht Autoren des 2017 erschienenen Papers „Attention Is All You Need“, das die Transformer-Architektur einführte — die technische Grundlage praktisch jedes großen Sprachmodells, von OpenAIs GPT-Reihe bis zu Googles eigenem Gemini. Ich arbeite im Tagesgeschäft täglich mit genau diesen Modellen, und es hat etwas Ironisches, dass der Mann hinter dem gemeinsamen Fundament beider Lager nun die Seite wechselt. Seine Laufbahn liest sich ohnehin wie ein Pendel: 2000 bei Google angefangen, 2021 raus zur Mitgründung von Character.AI, im August 2024 über einen 2,7-Milliarden-Dollar-Deal zurückgeholt — und keine zwei Jahre später wieder weg.

Was Google verliert und OpenAI gewinnt

Der eigentliche Punkt steckt nicht im einzelnen Kopf, sondern im Signal. Dass eine Summe wie 2,7 Milliarden Dollar einen Forscher zwar zurückkaufen, aber nicht halten kann, ist für Google mitten im Rennen um die beste KI ein symbolischer Tiefschlag — und für OpenAI, das auf einen Börsengang zusteuert, ein Prestigegewinn zur richtigen Zeit. Aus meiner Sicht zeigt der Fall vor allem, dass im aktuellen KI-Talentkampf Loyalität eine kürzere Halbwertszeit hat als jeder Modellzyklus. Wer die besten Leute will, muss sie permanent neu überzeugen, nicht einmal teuer einkaufen.

Für Gemini ist der Abgang verkraftbar, solange Dean und Vinyals an Bord bleiben — Google ist nicht von einer einzelnen Person abhängig. Trotzdem bleibt ein Beigeschmack: Der Erfinder der Architektur, auf der Gemini aufbaut, glaubt offenbar, anderswo mehr bewegen zu können. Diese Botschaft wiegt schwerer als jede Benchmark-Tabelle.