Wenn ein Konzern wie Nintendo in einer Datenleck-Meldung auftaucht, denkt man reflexhaft an Spielerkonten, Logins und Kreditkarten. Diesmal ist es anders gelagert — und gerade deshalb lehrreich. Geknackt wurde nicht Nintendo selbst, sondern ein Dienstleister, dessen Software die Personalabteilung nutzt. Die Erpressergruppe SHADOWBYT3$ behauptet, dort rund 859 MB Mitarbeiterdaten abgegriffen zu haben, und fordert zwei Millionen Dollar Lösegeld. Nintendo hat den Abfluss inzwischen bestätigt, spielt den Umfang aber herunter.

Der Weg ins Datenleck führte über TinyPulse

Die Quelle ist TinyPulse, eine Plattform für Mitarbeiterbefragungen und internes Feedback, die zu WebMD Health Services gehört. Über diesen Dienst sollen den Angreifern zufolge Daten aus den Jahren 2016 bis 2026 in fremde Hände gelangt sein: vollständige Namen, E-Mail-Adressen, Umfrage- und Analyse-Daten, Kontoauszüge sowie W-9-Formulare — das US-Steuerformular, in dem unter anderem die Steuer-Identnummer steht. Eine Mischung also aus Personendaten, internen Stimmungsbildern und Finanzunterlagen. SHADOWBYT3$ tritt dabei nicht als klassische Verschlüsselungs-Bande auf, sondern als „Extortion-as-a-Service“: kein lahmgelegtes System, sondern die schlichte Drohung, alles zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird.

Nintendo bestätigt — und relativiert

Nintendo of America bestätigte gegenüber Medien, dass über den Drittanbieter Umfragedaten gestohlen wurden, betont aber drei Dinge: Die eigenen Systeme seien nicht kompromittiert, betroffen sei nur „ein kleiner Teil“ der Beschäftigten, und der Großteil der Daten sei mehrere Jahre alt. Kunden- oder Zahlungsdaten von Spielern seien nicht abgeflossen, das Gaming-Geschäft nie das Ziel gewesen. Das ist plausibel und beruhigend für die Switch-Besitzer da draußen — ändert aber nichts daran, dass echte Personalunterlagen von Menschen im Umlauf sind, die nie gefragt wurden, auf welchem Server ihre Kontoauszüge landen. Zwischen der Behauptung der Angreifer und Nintendos Einordnung klafft beim genauen Umfang weiterhin eine Lücke.

Das eigentliche Problem sitzt beim Dienstleister

Genau dieses Muster sehe ich im Tagesgeschäft kleinerer Firmen immer wieder: Eine Fachabteilung — Personal, Marketing, Buchhaltung — bucht eine schicke Cloud-Software, weil sie ein konkretes Problem löst. Die IT erfährt davon manchmal erst, wenn etwas schiefgeht. Genau dort entsteht die offene Flanke. Eine HR-Umfrage-Plattform klingt harmlos, sammelt aber im Hintergrund hochsensible Daten, und ihre Sicherheit liegt vollständig in der Hand eines Anbieters, den man sich nie genau angesehen hat. Wer Daten auslagert, lagert das Risiko nicht mit aus — und unter der DSGVO bleibt der Auftraggeber als Verantwortlicher in der Pflicht, egal wessen Server am Ende leckt.

Mich überzeugt deshalb die Lesart „uns ist nichts passiert, es war ja nur ein Dienstleister“ nicht. Für die betroffenen Mitarbeiter ist es vollkommen egal, ob ihre Steuerformulare bei Nintendo oder bei TinyPulse lagen — sie sind trotzdem weg. Der Fall ist eine Erinnerung daran, dass die Lieferkette nicht erst bei Chips und Bauteilen anfängt, sondern schon bei der nächsten SaaS-Anmeldung. Bevor das nächste Tool eingekauft wird, lohnt die unbequeme Frage, wer eigentlich haftet, wenn dessen Datenbank eines Tages im Erpresserforum auftaucht.