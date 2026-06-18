Wer einen Nginx-Webserver betreibt, sollte den nächsten Wartungslauf vorziehen. F5 hat am 18. Juni außerplanmäßige Patches für den Webserver veröffentlicht — außer der Reihe, nicht im üblichen Update-Zyklus. Dahinter stecken zwei als kritisch eingestufte Lücken mit einem CVSS-Wert von jeweils 9,2, die im schlimmsten Fall das Ausführen von fremdem Code auf dem Server erlauben. Aktiv ausgenutzt wird bislang keine davon — was die Sache nicht entspannter macht, sobald Patch und Details öffentlich sind.

Die HTTP/3-Lücke: gefährlich, aber nur mit aktivem QUIC

CVE-2026-42530 sitzt im HTTP/3-Modul ( ngx_http_v3_module ). Eine speziell präparierte QUIC-Session kann dort einen QPACK-Encoder-Stream erneut öffnen — das Ergebnis ist ein Use-after-free, also der Zugriff auf bereits freigegebenen Speicher. In der Praxis heißt das: abstürzende oder neu startende Worker-Prozesse, im ungünstigsten Fall Codeausführung. Betroffen ist ausschließlich der Mainline-Zweig in den Versionen 1.31.0 und 1.31.1, und auch nur, wenn HTTP/3 per quic in den listen -Direktiven überhaupt aktiviert ist.

Auf meinen eigenen Servern bei netcup und Hetzner läuft HTTP/3 bewusst noch nicht scharf — nicht aus Sicherheitsbedenken, sondern weil der Mehrwert für die Workloads dort bisher überschaubar war. Diesmal war das eher Glück als Plan. Wer das Protokoll dagegen schon produktiv fährt, hat hier den dringlicheren der beiden Fälle: Die Lücke lässt sich aus der Ferne über eine einzige manipulierte Verbindung auslösen, eine Anmeldung braucht es nicht.

Die zweite Lücke betrifft fast jede Installation

Unangenehmer in der Fläche ist CVE-2026-42055. Der Heap-Buffer-Overflow tritt auf, wenn Nginx Anfragen an ein HTTP/2- oder gRPC-Backend weiterreicht und dabei ignore_invalid_headers off; gesetzt ist sowie large_client_header_buffers großzügig konfiguriert wurde. Die Spanne der verwundbaren Versionen reicht von 1.13.10 bis 1.31.1 — also zurück bis 2018. Damit trifft es einen Großteil der Server, die seit Jahren unauffällig ihren Dienst tun und genau deshalb selten angefasst werden.

Wer Nginx als Reverse-Proxy vor ein paar Webanwendungen gestellt hat — im Maschinenraum kleiner Firmen die Standardarchitektur —, fällt potenziell in dieses Muster. Eine erste DoS-Lücke quer durch die großen Webserver hatten wir Anfang Juni mit der „HTTP/2 Bomb“ beschrieben; die jetzige Baustelle ist eine andere, geht aber tiefer, weil am Ende eben nicht nur ein Absturz, sondern Codeausführung stehen kann.

Was jetzt zu tun ist

Den sauberen Schnitt macht das Update auf Nginx 1.31.2 (Mainline, seit dem 17. Juni) beziehungsweise 1.30.3 im Stable-Zweig. Beide Versionen schließen die Heap-Lücke; der HTTP/3-Bug betrifft ohnehin nur die Mainline. Wer nicht sofort patchen kann, hat Notbehelfe: HTTP/3 abschalten, indem quic aus allen listen -Zeilen verschwindet, und beim Proxy-Bug das ignore_invalid_headers off; entfernen sowie die Header-Puffer unter 2 MB drücken. Das sind Übergangslösungen, kein Ersatz für das Update.

Nicht nur der freie Webserver ist betroffen, sondern auch das kommerzielle Nginx Plus, der Nginx Instance Manager und Nginx Gateway Fabric. Für die Gateway Fabric kommen zwei weitere, als hoch eingestufte Lücken hinzu (CVE-2026-11311 und CVE-2026-50107): Hier können sich bereits authentifizierte Angreifer eigene Nginx-Konfigurationsdirektiven unterschieben. F5, das Nginx 2019 übernommen hat, betont, dass keine der Schwachstellen bisher in Angriffen aufgetaucht ist. Bei einem Webserver, der je nach Zählung rund ein Drittel aller Websites ausliefert, ist das eine Momentaufnahme — kein Grund, den Patch auf die lange Bank zu schieben.