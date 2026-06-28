Seit dem 15. Juni verlangt Netflix für jedes reguläre Profil eine eigene E-Mail-Adresse. Kinderprofile bleiben ausgenommen, alle anderen werden beim Anmelden nach und nach aufgefordert, eine Adresse zu hinterlegen. Klingt nach einer Kleinigkeit in den Kontoeinstellungen — steht aber am Ende einer Linie, die 2023 mit der Gebühr fürs Account-Sharing begann.

Was sich konkret ändert

Bisher galt das simple Prinzip: ein Haushalt, ein Login, darunter bis zu fünf Profile für Partner, Kinder, Mitbewohner. Genau dieses Modell baut Netflix gerade um. Jedes erwachsene Profil bekommt eigene Zugangsdaten und damit eine eigene Adresse. Der Rollout läuft schrittweise; wie Golem berichtet, tauchen die Aufforderungen seit Wochen bei ersten Nutzern auf. Ein Netflix-Sprecher hat die Umstellung als dauerhaft bestätigt — kein Test, der wieder verschwindet.

Noch lässt sich die Abfrage überspringen, ein „Später“ steht bereit. Dass das so bleibt, würde ich nicht darauf wetten. Solche Schritte fangen fast immer als freundliche Empfehlung an und werden zur Pflicht, sobald genug Leute sie ignoriert haben.

Die Begründung — und was sonst noch drinsteckt

Offiziell verkauft Netflix das als Komfort und Sicherheit: eigene Zugangsdaten pro Person, Zwei-Faktor-Authentifizierung fürs einzelne Profil, persönliche Einstellungen für Sprache, Audio und Anzeige, dazu leichteres Anmelden auf neuen Geräten. Das ist nicht falsch. Es ist nur die halbe Geschichte.

Die andere Hälfte: Eine eigene Adresse pro Profil ist für Netflix ein eindeutiges Identifikationsmerkmal — eine echte Person hinter jedem Profil statt eines anonymen Untermieters im Familienkonto. Für einen Konzern, der längst ein werbefinanziertes Abo verkauft, ist das bares Geld: präziseres Tracking, gezieltere Werbung, klarere Daten darüber, wer was schaut. Und ganz nebenbei wird das Teilen eines Kontos über Haushaltsgrenzen hinweg noch ein Stück unhandlicher. Sicherheitsfeature und Sharing-Bremse sind hier dasselbe Werkzeug.

Was das für geteilte Haushalte heißt

Bei uns zu Hause läuft ein Konto mit Profilen für die ganze Familie, und auf dem Fernseher wird zwischen ihnen hin- und hergewechselt, ohne groß nachzudenken. Hängt künftig jedes Profil an einer eigenen Adresse, die womöglich noch bestätigt werden muss, wird aus dem beiläufigen Wechsel eine kleine Verwaltungsaufgabe. Für Wohngemeinschaften, in denen sich vier Leute ein Abo teilen, dürfte das noch deutlicher spürbar werden.

Wer in der EU sitzt, sollte zudem die Datenschutzfrage im Blick behalten: Mehr eindeutige Identifikatoren bedeuten mehr personenbezogene Daten — und das Argument „mehr Sicherheit“ trägt nur bedingt, wenn ein Zwei-Faktor-Schutz auch ohne erzwungene Extra-Adresse machbar gewesen wäre.

Netflix hat das Account-Sharing 2023 erst zur Kasse gebeten und kassiert seitdem für jeden haushaltsfremden Mitnutzer extra. Die E-Mail-Pflicht ist der konsequente nächste Griff: Je genauer der Dienst weiß, wer hinter jedem Profil steckt, desto schwerer wird das großzügige Teilen — und desto wertvoller werden die Profildaten. Spätestens wenn das „Später“ verschwindet, dürfte sich der Ton der Kundschaft drehen, vom genervten Achselzucken hin zur Frage, wofür man eigentlich noch zahlt.