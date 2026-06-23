GPS ist überall, und genau das ist die Schwäche. Wird das Satellitensignal gestört oder gefälscht, steht jedes Navi, jede Drohne, jedes Flugzeug erst einmal blind da — und solche Störungen sind längst Alltag, nicht Ausnahme. Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten deshalb an einem Ortungsverfahren, das ohne jedes Funksignal auskommt: Es liest schlicht das Erdmagnetfeld.

Der Boden hat einen Fingerabdruck

Das Erdmagnetfeld zeigt nicht nur grob nach Norden. Durch Gesteinsschichten und Erzvorkommen entstehen lokale Anomalien, und die Summe dieser Abweichungen ist an jedem Ort verschieden — eine Art magnetischer Fingerabdruck. Ein empfindliches Magnetometer misst den aktuellen Wert, eine Software gleicht ihn mit einer hinterlegten Magnetfeldkarte ab, und daraus ergibt sich die Position. Kein Satellit, keine Funkzelle, kein WLAN — nur das Feld selbst.

Die Alternativen, mit denen man in Innenräumen schon herumprobiert hat — Ortung über WLAN oder Bluetooth —, sind in der Praxis ungefähr so verlässlich wie ein Smarthome an einem Update-Tag: mal läuft’s, mal nicht. Das Magnetfeld ist dagegen immer da.

Ein Quantensensor aus dem Diamant

Damit das metergenau wird, braucht es einen sehr feinen Sensor. Das DLR entwickelt zusammen mit der Universität Greifswald ein Quanten-Magnetometer auf Basis im Labor gezüchteter Diamanten: An gezielt mit Stickstoffatomen besetzten Fehlstellen im Kristallgitter reagieren einzelne Zustände messbar auf das Magnetfeld. „Wenn es metergenau werden soll, bietet das Magnetfeld die besten Informationen“, sagt Andreas Lehner vom DLR-Institut für Kommunikation und Navigation. Erste Ergebnisse aus der Testphase werden für den Herbst erwartet; ein beteiligtes Start-up kooperiert mit der ESA und prüft den Einsatz in unbemannten Fahrzeugen.

Warum gerade jetzt — und wo der Haken ist

Der Reiz liegt in der Störsicherheit. GPS lässt sich mit billigem Gerät kilometerweit blockieren oder mit falschen Signalen füttern; das Erdmagnetfeld lässt sich nicht abschalten. Wie real das Problem geworden ist, zeigt die großflächige Störung über Europa, die zuletzt für Schlagzeilen sorgte — betroffen war alles vom Auto-Navi bis zum Linienflug.

Ich verlasse mich im Alltag blind auf GPS, vom Auto-Navi bis zum Geotag unter jedem Foto, und genau diese Selbstverständlichkeit wird zum Risiko, sobald das Signal kippt. Ein zweites, völlig anders gestricktes System dahinter ist keine Spielerei, sondern Vernunft.

Nur ist die Technik kein fertiges Produkt. Sie braucht detaillierte, aktuelle Magnetfeldkarten — wo keine vorliegen, hilft der beste Sensor wenig. In der Luft kommt erschwerend hinzu, dass das Fluggerät sein eigenes Magnetfeld mitbringt, das in Echtzeit herausgerechnet werden muss; genau daran arbeiten sich die Forschergruppen ab. In Flugversuchen lagen die Genauigkeiten zuletzt im Bereich einzelner bis weniger Dutzend Meter — gut genug fürs grobe Kursfinden, noch nicht für die Punktlandung. Realistisch landet das zuerst in Militär, Luftfahrt und Drohnen, nicht im Smartphone. Aber als Rückfallebene für den Tag, an dem die Satelliten schweigen, ergibt es Sinn.