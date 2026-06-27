Am 12. Juni zwang das US-Handelsministerium Anthropic, die Modelle Mythos 5 und Fable 5 weltweit abzuschalten; kurz darauf wurde klar, dass ein Red-Team-Test den Ausschlag gab — Mythos soll darin binnen Stunden in fast alle klassifizierten NSA-Systeme eingedrungen sein. Jetzt rudert dieselbe Regierung ein Stück zurück: Handelsminister Howard Lutnick hat Anthropic mitgeteilt, dass Mythos 5 wieder laufen darf. Allerdings nur für einen handverlesenen Kreis.

Was Lutnick freigibt

Rund 100 Organisationen bekommen das Modell zurück — Behörden und private Firmen, die kritische Infrastruktur betreiben und verteidigen, ausdrücklich für defensive Cyber-Zwecke. In seinem Brief an Anthropic schreibt Lutnick, es seien „angemessene Schutzmaßnahmen“ vorhanden, um „bestimmten vertrauenswürdigen Partnern“ den Zugang zum Modell zu erlauben. Das schwächere Fable bleibt außen vor. Vorausgegangen seien zwei Wochen täglicher Gespräche zwischen Anthropic und der Regierung.

Bemerkenswert ist, was die Freigabe NICHT ist: keine Rückkehr in den offenen Markt. Mythos war ohnehin nie öffentlich zu haben — und bleibt es. Die Regierung dreht den Hahn nur einen Spalt weit wieder auf, für einen Zweck, den sie selbst kontrolliert.

Von 200 auf 100 — und diesmal mit Stempel

Vor dem Bann lief Mythos in einem geschlossenen Kreis von rund 200 Organisationen unter dem Namen Project Glasswing, von Amazon über Apple bis zur Linux Foundation. Am 12. Juni schaltete Anthropic die Modelle mit 90 Minuten Vorlauf komplett ab, weil sich die vom Weißen Haus geforderte Beschränkung auf US-Bürger nicht sauber durchsetzen ließ. Jetzt ist der Kreis halbiert — und der Zutritt hängt nicht mehr an Anthropics eigener Liste, sondern an einem Regierungsschreiben.

Für jeden, der KI fest in Betriebsabläufe einplant, ist das die unbequeme Lehre aus dem ganzen Vorgang: Werkzeuge, die ich für kleine Firmen fest in die Abläufe einbaue, kann ich über Vertrag und SLA im Griff behalten. Ein Modell, dessen Zugangsliste ein Ministerium führt, ist eine andere Art von Abhängigkeit — verlässlich planbar ist daran wenig.

Der Präzedenzfall, nicht die Freigabe

Das eigentlich Neue ist nicht, dass Mythos zurückkommt, sondern wer darüber entscheidet. Erstmals bestimmt ein Handelsminister per Brief, welche einzelnen Organisationen ein bestimmtes KI-Modell einsetzen dürfen. Nur Tage zuvor lief bei OpenAI dasselbe Muster: GPT-5.6 ging zunächst nur an behördlich freigegebene Partner. Zweimal binnen einer Woche ist damit ein Verfahren etabliert, das es vorher nicht gab — der Staat als Türsteher vor dem stärksten KI-Werkzeug.

Anthropic selbst nennt solche Regierungsfreigaben keinen wünschenswerten Dauerzustand. Die offene Frage ist, was aus den anderen wird: aus Verbündeten außerhalb der USA, die auf keiner Lutnick-Liste stehen, und aus den vielen kleineren Betreibern kritischer Infrastruktur, die nie zu den hundert Auserwählten zählen werden.