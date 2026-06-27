Es gibt diese seltenen Momente, in denen sich ein festgefahrener Markt mit einem Schlag bewegt. Der MSI Claw 8 EX AI+ ist so ein Moment – jedenfalls auf dem Datenblatt. Anfang Juni hatten wir die Ankündigung eingeordnet, damals noch mit dem dicken Vorbehalt, dass alle Leistungswerte aus Hersteller-Demos stammten. Seit dem Marktstart am 23. Juni liegen die unabhängigen Tests vor – von Notebookcheck über Engadget bis XDA und einem guten Dutzend weiterer Redaktionen. Für diesen Testbericht haben wir die internationale Review-Lage ausgewertet und zu einem Urteil verdichtet. Vorweg: Intel hat im Handheld geliefert. Und MSI hat einen Preis aufgerufen, der die Sache kompliziert macht.

Kurz gefasst: Mit Intels neuem Arc G3 Extreme ist der Claw 8 EX AI+ der schnellste Gaming-Handheld, den man derzeit kaufen kann – mit klarem Abstand auf AMDs bislang dominierende Z2-Extreme-Geräte. Dafür ruft MSI 1.799 US-Dollar auf, behält das IPS-Panel des Vorgängers und ein eigenwilliges Gehäuse. Wer die rohe Leistung will, bekommt sie. Wer ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, ist hier falsch. Im Detail wird das Bild noch interessanter.

Der Arc G3 Extreme: Intels erster echter Handheld-Chip

Um zu verstehen, warum dieser Handheld Wellen schlägt, muss man beim Chip anfangen. Bisher liefen Intels Handheld-Prozessoren als abgespeckte Notebook-Teile mit – beim ersten Claw war genau das die Bremse. Der Arc G3 Extreme ist der erste, den Intel von Grund auf für die Geräteklasse entworfen hat, und die Designentscheidung dahinter ist radikal: Statt vieler schneller Rechenkerne sitzen nur zwei Performance-Cores im Chip. Das gesamte freigewordene Strombudget wandert in die Grafik.

In Summe sind es 14 CPU-Kerne – zwei P-, acht E- und vier sparsame LP-E-Cores –, gepaart mit der integrierten Arc-B390-Grafik und ihren zwölf Xe3-Kernen. Das ist ein Drittel mehr Grafikeinheiten als in der Vorgängergeneration, bei verdoppeltem L2-Cache. Basis ist Intels aktuelle Panther-Lake-Architektur, der Speicher LPDDR5X-8533 mit rund 136 GB/s Bandbreite. Klingt nach Spezialwissen, hat aber einen handfesten Hintergrund: Zwei Jahre lang führte im Premium-Segment kaum ein Weg an AMDs Ryzen Z2 Extreme vorbei – ROG Xbox Ally X, Lenovo Legion Go 2, selbst MSIs eigener Claw A8 setzten auf Team Red. Der Arc G3 Extreme ist die erste ernsthafte Gegenkandidatur seit Langem, und anders als bei früheren Intel-Anläufen ist es diesmal keine Notlösung.

Bild: MSI

Leistung im Detail: Wo der Claw AMD abhängt

Auf dem Papier las sich das schon im Juni gut – jetzt sind es Messwerte, und MSIs Versprechen von „peak performance“ trägt diesmal mehr als nur die Marketing-Folie. Engadget verzeichnet quer durch die Testspiele 50 bis 75 Prozent mehr Bilder pro Sekunde als auf den Z2-Extreme-Geräten ROG Xbox Ally X und Lenovo Legion Go 2. Das ist kein Gleichstand mit Nachkommastellen, das ist eine Generation Vorsprung.

Die Einzelwerte untermauern das. XDA misst in Shadow of the Tomb Raider 71 fps gegenüber 43 auf dem Ally X – knapp zwei Drittel mehr. In Cyberpunk 2077 mit Raytracing sind es 44 statt 25 fps, also der Sprung von „ruckelt“ zu „spielbar“. Notebookcheck nennt als Highlight Cyberpunk in voller 1200p-Auflösung mit maximalen Details bei rund 90 fps – und das bei fast vier Stunden Laufzeit. Gegenüber dem Lunar-Lake-Vorgänger liegt der Sprung bei 35 Watt laut den Messungen bei gut drei Vierteln. Bemerkenswert ist dabei ein Detail, das in den Tests immer wieder auftaucht: Anders als die Konkurrenz hält der Arc-Chip seine Werte auch im Akkubetrieb, statt im Netzbetrieb deutlich davonzuziehen.

Bemerkenswerter als die Balkenlänge ist für mich aber ein anderer Punkt. Wer die ersten Arc-Grafikkarten auf dem Desktop hatte, erinnert sich an Treiber, bei denen DirectX-12-Spiele beim ersten Start sekundenlang ruckelten, während im Hintergrund Shader nachkompiliert wurden – ein Ärgernis, das Intel jahrelang anhing und das viele vom Kauf abhielt. Genau das gilt laut den Tests inzwischen als strukturell gelöst: Day-0-Optimierungen und vorkompilierte Shader sind Standard, nicht mehr Nachschlag Wochen später. Diese stille Reifung der Treiber ist aus meiner Sicht die eigentliche Nachricht – die Benchmark-Spitze ist nur ihr sichtbarstes Symptom. Ein Vorbehalt bleibt: Ein Teil der Testgeräte lief noch mit Vorserien-Treibern, die finalen Werte können also leicht abweichen.

Display: hell und scharf, aber kein OLED

Beim Bildschirm bleibt MSI beim Bekannten – und das ist Stärke und Schwäche zugleich. Das 8-Zoll-Panel löst mit 1.920 × 1.200 Pixeln auf, fährt 120 Hz mit variabler Bildwiederholrate und deckt den sRGB-Raum praktisch komplett ab. Die Helligkeit liegt nominal bei rund 500 Nits, XDA misst in der Spitze sogar 513 – hell genug also, um draußen zu spielen. Das ist ein gutes IPS, scharf und farbtreu.

Was fehlt, ist OLED. Tiefe Schwarzwerte und den Kontrast eines selbstleuchtenden Panels gibt es hier nicht, und genau das stört bei einem Gerät dieser Preisklasse. Das Steam Deck OLED zeigt seit zwei Jahren, wie viel ein gutes Panel zur Immersion beiträgt – beim teuersten Mainstream-Handheld darauf zu verzichten, ist eine bewusste Entscheidung, die man MSI ankreiden darf. Dazu kommt eine stark spiegelnde Oberfläche, die im Hellen Arbeit macht. Wer im Zug am Fenster sitzt, sieht zeitweise mehr von sich selbst als vom Spiel.

Ergonomie und Verarbeitung: der „Chin“ und die guten Griffe

Optisch ist der Claw Geschmackssache, und die Tester sind sich darin einig, dass er polarisiert. Er ist breit, und das Display steht unten über das Gehäuse hinaus – jener „Chin“, der quer durch die Reviews Spott kassiert. Schön ist das nicht. Doch die Kehrseite überrascht: Die neuen, an einen Xbox-Controller angelehnten Griffe bekommen durchweg Lob, und trotz 785 Gramm liegt das Gerät ausgewogen in der Hand, weil das tiefer sitzende Panel den Schwerpunkt günstig verschiebt. Form folgt hier der Ergonomie.

Bild: MSI

Bei den Bedienelementen hat MSI nachgelegt. Die Analogsticks und Trigger arbeiten mit Hall-Effekt-Sensoren, sind also gegen das gefürchtete Stick-Drift gefeit, das bei vielen Handhelds nach Monaten auftritt. Das Steuerkreuz mit Metall-Dome und ein neuer Linearmotor für feineres Force-Feedback runden das ab. Verarbeitung und Materialien gelten in den Tests als solide, der Anspruch „Premium“ wird hier wenigstens haptisch eingelöst. Angeboten wird das Gerät ausschließlich in der Farbe „Void Purple“ – das namensgebende Lila, das auch dem Testbild seinen Ton gibt.

Akku und Kühlung: lange Laufzeit, ehrliche Grenzen

Der 80-Wh-Akku ist für die Klasse großzügig – größer als der mancher Ultrabooks. Die Laufzeit hängt aber komplett davon ab, wie sehr man den Chip von der Leine lässt. Unter Volllast sind es in den Tests rund drei Stunden, mit gedrosselter Bildrate eher fünf bis sechs, und der neue Endurance-Modus streckt das in genügsamen Titeln noch deutlich weiter. Wer die fette Grafikleistung abruft, zahlt sie also in Akkuzeit zurück – das ist keine Schwäche des Claw, sondern Physik, und Intels Effizienzvorteil federt es immerhin ab.

Die Kühlung arbeitet dabei laut den Reviews angenehm leise – MSIs „Cooler Boost HyperFlow“ leitet einen Teil des Luftstroms gezielt über die Bauteile, und im Gegensatz zu manchem Konkurrenten bleibt der Lüfter ein Hintergrundgeräusch statt eines Föns. Spürbares Throttling unter Dauerlast melden die Tester nicht. Für ein Gerät, das so viel Leistung in ein 785-Gramm-Gehäuse presst, ist das keine Selbstverständlichkeit.

Anschlüsse und Erweiterbarkeit: hier sitzt das Mini-PC-Potenzial

Bei der Ausstattung wird der Claw interessant für alle, die mehr als nur spielen wollen. Zwei Thunderbolt-4-Ports machen den Handheld am Dock zum kleinen Desktop-Ersatz: externer Monitor, Tastatur, Maus, im Zweifel sogar eine externe Grafikkarte – fertig ist ein erstaunlich brauchbarer Mini-PC. Wer im Tagesgeschäft ohnehin ständig zwischen Geräten wechselt, sieht hier schnell einen zweiten Nutzen jenseits des Spielens. Dazu kommen Wi-Fi 7 über Intels BE213-Modul, Bluetooth 6 und ein Fingerabdrucksensor im Power-Button.

Beim Speicher hat MSI zwei kluge Entscheidungen getroffen. Erstens steckt die 1-TB-SSD (ein Micron-2500-Modell) in einem regulären M.2-2280-Slot statt im kompakteren 2230-Format – die Platte lässt sich also später mit handelsüblichen, bezahlbaren Modulen tauschen, kein Spezialteil nötig. Zweitens unterstützt der microSD-Slot nun SD Express mit bis zu 900 MB/s, was Speicherkarten erstmals schnell genug für die Spielebibliothek macht. Das sind die Art Praxis-Details, die im Datenblatt klein wirken und im Alltag groß werden.

Software: Windows bleibt der Bremsklotz

Der wundeste Punkt aller Windows-Handhelds ist nicht die Hardware, sondern das Betriebssystem. MSI hat nachgebessert: Das überarbeitete MSI Center M wirkt aufgeräumter, und über Microsofts „Xbox Full Screen Experience“ startet der Claw direkt in eine konsolenartige Oberfläche, die nebenbei Arbeitsspeicher spart. Notebookcheck hebt vor allem das neue Schnelleinstellungs-Menü positiv hervor, das den Zugriff auf Wattzahl und Bildrate vereinfacht.

Trotzdem: Wer Windows-Geräte im Alltag betreut, weiß, wie schnell die Konsolen-Illusion zerbricht, sobald der erste Update-Dialog aufpoppt oder sich eine Einstellung nur über die Intel-Grafiksoftware erreichen lässt. Diese Reibung ist nicht MSIs Schuld allein, sondern die Erbsünde von Windows auf Handhelds – aber sie ist da, und sie kostet bei jedem Setup Nerven. Ein konkretes Manko zum Start: Frame Generation im Endurance-Modus ist noch nicht freigeschaltet, soll aber per Update nachgereicht werden. Man kauft hier also ein Gerät, das noch nicht ganz fertig ist.

Die Konkurrenz: Wie der Claw im Feld steht

Der natürliche Gegenspieler ist das ROG Xbox Ally X mit AMDs Z2 Extreme, das bei rund 999 Dollar liegt und in den Benchmarks klar geschlagen wird. Darüber rangiert nur noch das Lenovo Legion Go 2, das im April auf 1.999 Dollar kletterte – ausgerechnet dieses Spitzenmodell unterbietet der Claw also sogar. Eine Klasse darunter spielt das Steam Deck OLED, das in Sachen Leistung nicht mithalten kann, dafür das bessere Panel, die ausgereiftere Software und einen Bruchteil des Preises auf seiner Seite hat. Und der direkte Vorgänger? Der Claw 8 AI+ mit Intels Core Ultra 7 258V bleibt eine Option für alle, denen die rohe Spitzenleistung weniger wichtig ist als ein moderaterer Preis.

Die Einordnung ist damit eindeutig: Rein technisch steht der Claw 8 EX AI+ an der Spitze des gesamten Feldes. Nur ist „Spitze“ im Handheld-Markt 2026 ein teuer erkaufter Platz.

Der Preis: der eine große Haken

Bleibt das Preisschild, und das fällt höher aus als vor dem Start gedacht. Kolportiert waren rund 1.500 Dollar; geworden sind es 1.799 Dollar Liste, mit 1.699 Dollar als Einführungsangebot. Das ist knapp das Doppelte des ROG Xbox Ally X und ein Vielfaches eines Steam Deck OLED. Schuld ist nicht allein MSI – die seit Herbst 2025 anhaltende Speicherkrise und Zölle treiben gerade jeden Handheld nach oben; einen offiziellen Euro-Preis nennt MSI bislang ohnehin nicht, was die Einordnung für den hiesigen Markt zusätzlich erschwert.

Für dieses Geld steht ein vollwertiges Gaming-Notebook daneben, mit größerem Bildschirm und mehr Anschlüssen. Und bei einem Erstserien-Chip würde ich persönlich eher die zweite Welle abwarten – da reift in den ersten Monaten erfahrungsgemäß noch einiges per Treiber nach, und der Preis pflegt zu fallen, sobald die Speicherlage sich entspannt. Dass der Claw selbst zu diesem Kurs nicht das teuerste Gerät der Klasse ist, sagt am Ende mehr über den Markt als über MSI.

Für wen lohnt sich der MSI Claw 8 EX AI+?

Das Urteil der Tester ist bemerkenswert einig: der schnellste Handheld, den man derzeit kaufen kann – und einer, den kaum jemand kaufen sollte. Sinnvoll ist er für eine kleine, klar umrissene Gruppe. Enthusiasten mit tiefen Taschen, die kompromisslos die Leistungsspitze wollen und für die Geld die geringste Rolle spielt, bekommen hier ohne Wenn und Aber das beste Gerät. Und wer den Claw am Dock zugleich als Mini-PC für Arbeit und Spiel nutzt, kann den Aufpreis über den Doppelnutzen rechtfertigen.

Für alle anderen – Gelegenheitsspieler, Preisbewusste, Pendler, die einfach unterwegs zocken wollen – ist der Claw 8 EX AI+ Overkill zum Mondpreis. In dieser Gruppe leistet ein ROG Xbox Ally X oder ein Steam Deck OLED bei deutlich kleinerer Rechnung das, was die meisten wirklich brauchen. Die Stärken und Schwächen im Überblick:

✓ Schnellster Handheld-Chip am Markt – schlägt AMDs Z2 Extreme klar und deutlich

✓ Gereifte Intel-Treiber: kein Ruckel-Start mehr bei DirectX-12-Spielen

✓ Großer 80-Wh-Akku, leise Kühlung, am Dock als Mini-PC nutzbar

✓ Aufrüstbare M.2-2280-SSD, schneller microSD-Express-Slot, Wi-Fi 7

✗ Preis von 1.799 Dollar – fast das Doppelte des ROG Xbox Ally X

✗ IPS statt OLED und eine stark spiegelnde Oberfläche

✗ Breites, polarisierendes Gehäuse mit ausladendem „Chin“

✗ Windows-Software weiterhin hakelig; Frame-Gen im Endurance-Modus fehlt zum Start

Spannender als dieses Schaufenster-Stück dürfte ohnehin werden, was als Nächstes kommt: Intels regulärer Arc G3 mit kleinerer B370-Grafik soll in bezahlbareren Geräten landen, und Acers Predator Atlas 8 bringt denselben Extreme-Chip später im Jahr in ein hübscheres Gehäuse. Dass AMD im Handheld nach zwei Jahren wieder einen ernsthaften Gegner hat, ist die eigentlich gute Nachricht an diesem Test. Sie kommt nur zum teuersten Zeitpunkt, den man sich aussuchen könnte.