Mobileye war bisher vor allem eines: Technologielieferant. Das Intel-Tochterunternehmen steckt mit seinem EyeQ-Chip-System in Millionen Fahrzeugen weltweit und beliefert Volkswagen/MOIA, Lyft und andere Betreiber mit Autonomie-Plattformen. Das ändert sich. Ab 2027 will Mobileye selbst Robotaxis in den USA betreiben — kein B2B-Deal mehr, sondern ein eigenes Angebot für Endkunden.

100 Fahrzeuge, eine US-Stadt, fünf Jahre Skalierung

Zum Start soll eine Flotte von rund 100 Fahrzeugen vollständig fahrerlos in einer bisher ungenannten großen US-Stadt unterwegs sein, berichtet CNBC. Technische Basis ist Mobileye Drive, die eigene Autonomie-Plattform. Für die Buchungsseite setzt das Unternehmen auf Moovit, eine Mobilitäts-App mit nach eigenen Angaben 1,7 Milliarden Nutzern in mehr als 3.500 Städten — Mobileye besitzt die App seit 2020. Innerhalb von fünf Jahren soll die Flotte auf rund 17.000 Fahrzeuge wachsen.

Einen bestätigten Fahrzeugpartner nennt Mobileye noch nicht. Laut TechCrunch zeigt Begleitmaterial ein modifiziertes Ora iQ von Great Wall Motors — offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Technologielieferant als Konkurrent: das strukturelle Problem

Ich habe seit Jahren die Ankündigungen der AV-Branche mitverfolgt — zwischen Versprechen und tatsächlichem Einsatz liegen regelmäßig mehr Jahre als ursprünglich kommuniziert. Das 2027-Datum wird gemessen werden. Mobileye trifft dabei auf Waymo, das in San Francisco, Los Angeles und Phoenix schon im kommerziellen Betrieb ist — mit erheblichem Vorsprung an gesammelten Fahrdaten und erteilten Genehmigungen.

Interessanter als der Zeitplan ist aber die strukturelle Frage, die der Schritt aufwirft. Mobileye beliefert Lyft mit Autonomie-Systemen. Lyft ist jetzt ein direkter Mitbewerber im gleichen Markt. CEO Amnon Shashua nennt den eigenen Dienst „keine Ablösung“ der bestehenden Partnerschaften, sondern eine „Erweiterung“. Das ist diplomatisch. Im Ride-Hailing tritt Mobileye künftig auf beiden Seiten der Transaktion an: als Technologieanbieter für Lyft und als eigener Betreiber, der auf demselben Markt Fahrten anbietet.

Dieser Rollenkonflikt ist in der Techbranche nicht neu. AWS, GitHub, Microsoft — sie alle beliefern Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sie gleichzeitig durch eigene Angebote unter Druck setzen. Mobileye setzt erkennbar darauf, dass seine Plattform für Kunden wie Lyft derzeit unersetzbar genug ist, um beides nebeneinander zu dulden. Ob das so bleibt, wenn die eigene Flotte wächst, ist eine andere Frage — und für Lyft und ähnliche Partner die relevantere.