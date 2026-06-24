Der französische KI-Anbieter Mistral hat mit OCR 4 die neue Version seines Dokumentenmodells vorgestellt. Es liest nicht mehr nur Text aus PDFs, Word- und PowerPoint-Dateien heraus, sondern erkennt die Struktur dahinter: Überschriften, Tabellen, Formeln, Unterschriften — jeweils mit Position im Dokument und einem Konfidenzwert. In einem von Mistral angesetzten Blindtest zogen unabhängige Prüfer das Ergebnis in 72 Prozent der Fälle dem jeder konkurrierenden OCR- und Dokument-KI vor. Der Haken steckt im Preis.

Vom Texterkenner zum Layout-Versteher

Der eigentliche Sprung liegt nicht im reinen Abtippen, das OCR seit Jahrzehnten kann, sondern in der Einordnung. OCR 4 liefert zu jedem Element eine typisierte Klassifikation und Bounding-Boxen — die Grundlage dafür, dass nachgelagerte Systeme wie KI-Suche oder RAG-Pipelines wissen, ob ein Zahlenblock eine Tabelle oder eine Fußnote ist. 170 Sprachen über zehn Sprachgruppen deckt das Modell ab.

Bild: Mistral AI

Bei den Zahlen lohnt der getrennte Blick. Auf dem öffentlichen Benchmark OlmOCRBench holt OCR 4 mit 85,20 Punkten den Spitzenplatz — eine nachprüfbare Größe. Die viel zitierten 72 Prozent Zustimmung stammen dagegen aus Mistrals eigenem Vergleich; dass dabei das eigene Modell vorn liegt, ist die Grundannahme jeder Hersteller-Demo, kein unabhängiges Urteil. Belastbar ist der Benchmark, das Präferenz-Ergebnis ist Marketing mit Datenbasis.

Bild: Mistral AI

Self-Hosting im eigenen Container

Neu ist, dass sich OCR 4 in einem einzigen Container vollständig selbst betreiben lässt — neben dem Weg über die API, Mistral Studio, Amazon SageMaker und Microsoft Foundry, bald auch Snowflake. Genau das ist für mich im Tagesgeschäft das eigentliche Argument: Wer Rechnungen, Verträge oder Personalunterlagen digitalisiert, schickt damit hochsensible Daten durch eine OCR — und kann sie bei einem selbst gehosteten, europäischen Modell im eigenen Haus halten, statt sie an eine US-Cloud zu geben. Mistral, das ohnehin Milliarden in eigene europäische Rechenzentren steckt, spielt diese Souveränitätskarte bewusst.

Doppelter Preis — und trotzdem günstig

Mistral OCR 4 kostet über die API 4 US-Dollar pro 1.000 Seiten, mit dem Batch-Rabatt die Hälfte. Das ist exakt doppelt so viel wie beim Vorgänger OCR 3, der bei 2 beziehungsweise 1 Dollar lag. Mistral gibt damit einen Teil seines bisherigen Verkaufsarguments auf — OCR 3 hatte sich als Discounter positioniert, der die Cloud-Riesen um über 90 Prozent unterbot.

Im Vergleich bleibt es dennoch günstig: Für strukturierte Dokumente mit Tabellen und Formularen verlangt AWS Textract rund 65 Dollar pro 1.000 Seiten, Googles Document AI je nach Funktion 30 bis 45 Dollar. Gegen die einfache Texterkennung der Cloud-Anbieter (etwa 1,50 Dollar) ist OCR 4 dagegen teurer — wer nur stumpf Text braucht, zahlt hier für die Layout-Intelligenz mit. Die Frage ist also weniger, ob OCR 4 billig ist, sondern ob man das Mehr an Struktur überhaupt braucht.