Knapp 88 Prozent richtige Diagnosen, sauber dokumentierte Behandlungspläne, keine gefährlichen Medikamenten-Kombinationen: Zwei Medizin-KIs haben es diese Woche in die Fachzeitschrift Nature geschafft — und in simulierten Patientenfällen mit erfahrenen Ärzten gleichgezogen. Das eine System kommt aus Deutschland, das andere von Google. Der aufschlussreichste Teil der Arbeit steht aber nicht in den Bestwerten, sondern in einer Nebenrechnung, die den ganzen Ansatz halb infrage stellt.

Zwei Wege zur selben Diagnose

MIRA — kurz für Medical Intelligence for Reasoning and Action — stammt vom Universitätsklinikum Heidelberg und dem Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Digital Health der TU Dresden. Das System arbeitet als eigenständiger Agent in einer virtuellen Patientenakte: Es erhebt die Krankengeschichte im Chat, ordnet Labor- und mikrobiologische Untersuchungen an und stellt am Ende einen Therapieplan mit konkreter Medikation auf. Über mehr als 500 Notfälle aus dem klinischen Datensatz MIMIC-IV kam MIRA auf rund 88 Prozent Trefferquote. Im direkten Vergleich an 311 Fällen lag es bei 87,8 Prozent — sechs Fachärzte verschiedener Disziplinen kamen auf 78,1 Prozent. Bei der Appendizitis traf das System fast jeden Fall (98,6 Prozent), bei Harnwegsinfekten dagegen nur gut drei von vier.

AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) ist Googles Gegenstück und läuft auf dem hauseigenen Modell Gemini. Hier teilen sich zwei Agenten die Arbeit: Einer führt das Patientengespräch, der andere argumentiert im Hintergrund und gleicht die Fälle gegen Leitlinien wie NICE und BMJ Best Practice ab. An 100 mehrstufigen Konsultationen schlug sich AMIE so gut wie Hausärzte; 95 Prozent seiner Behandlungspläne galten als angemessen, gegenüber 72 Prozent beim ersten menschlichen Arztkontakt. Schauspieler-Patienten und prüfende Fachärzte bevorzugten am Ende sogar das System.

Der unbequeme Befund: die Architektur ist eine Krücke

Den eigentlichen Knackpunkt liefert die Ablationsstudie zu AMIE. Die Forscher nahmen den aufwendigen Überbau Stück für Stück weg — zwei Agenten, Leitlinien-Abgleich, medizinisches Spezialtraining. Das Resultat: Der Vorsprung speist sich vor allem aus den Schwächen älterer Basismodelle. Setzt man dasselbe Gerüst auf das neuere Gemini 2.5 Flash, schmilzt der Abstand fast auf null. Allzweckmodelle wie o3 oder GPT-5 beantworten knifflige Medikamentenfragen bereits ohne medizinischen Spezialaufbau auf vergleichbarem Niveau.

Das kehrt die übliche Erzählung um. Der ganze Spezialapparat ist weniger ein medizinischer Durchbruch als eine Krücke für Modelle, die für sich genommen noch nicht gut genug waren — und mit jeder neuen Generation ein Stück überflüssiger wird. Dieses Muster kenne ich aus dem Tagesgeschäft zur Genüge: Der mühsam gebaute Spezial-Workflow um ein KI-Tool von vor einem Jahr ist heute oft schlicht das, was das nächste Basismodell ab Werk mitbringt. Wer viel Aufwand in die Architektur drumherum steckt, baut womöglich gegen die eigene Halbwertszeit an.

Simulierte Patienten sind keine echten

Bei allen Bestwerten: Beide Systeme haben bislang nur im Labor bestanden. MIRA bekam seine Fälle von einem KI-Patienten-Aktor vorgespielt, der ausschließlich sauber dokumentierte Informationen herausgab; AMIE chattete mit Schauspieler-Patienten entlang britischer Leitlinien. Eine echte Notaufnahme liefert keine ordentlich vorsortierten Symptome, sondern widersprüchliche Angaben, Zeitdruck und Menschen, die das Wichtigste erst auf Nachfrage erwähnen. Die Forscher räumen zudem ein, dass eine Kontamination der MIMIC-IV-Trainingsdaten nicht auszuschließen ist — das Modell könnte Teile der Testfälle also schon gekannt haben.

Unabhängige Fachleute, etwa am britischen Science Media Centre, ordnen die Ergebnisse entsprechend nüchtern ein: ein gutes Stück von der unordentlichen, menschlichen Realität der Versorgung entfernt. Für den praktischen Einsatz — Entlastung bei der Dokumentation, Vorsortierung, Triage — steckt darin durchaus Substanz. Bis zur Haftungsfrage, zur Zulassung und zum ersten echten Patienten ist es trotzdem ein weiter Weg.

Mich überzeugt an diesen beiden Arbeiten weniger die vielzitierte Augenhöhe mit dem Arzt als die Ehrlichkeit der eigenen Fußnoten. Dass ausgerechnet die Ablationsstudie den größten Erkenntnisgewinn bringt, sagt mehr über den Zustand der Medizin-KI als jede Prozentzahl: Die Basismodelle werden so schnell besser, dass der teure Spezialbau drumherum zum Auslaufmodell wird, bevor er je eine Klinik von innen gesehen hat.