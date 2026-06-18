Midjourney kennt man für KI-generierte Bilder — Drachen, Porträts und Fantasy-Landschaften auf Zuruf. Jetzt will das Unternehmen den menschlichen Körper scannen. Unter dem Namen Midjourney Medical hat Gründer David Holz eine Hardware-Sparte vorgestellt, deren erstes Produkt mit allem bricht, was man von der Firma erwartet hätte: ein Ultraschall-Ganzkörperscanner, der in einem Spa in San Francisco stehen soll.

Ein Ultraschall-Tunnel statt Bildgenerator

Der „Midjourney Scanner“, den Holz als „Ultrasonic CT“ bezeichnet, arbeitet mit Ultraschall statt Röntgenstrahlung oder Magnetfeldern. Man steigt auf eine Plattform, die in ein flaches Wasserbecken absinkt, und wird durch einen Ring aus tausenden Sensoren geführt. In rund 60 Sekunden soll daraus ein dreidimensionales Bild des Körperinneren entstehen — in einer Qualität, die laut Holz an ein MRT heranreicht. Das ist seine Aussage, kein unabhängig geprüfter Befund.

Die Technik kommt nicht von Midjourney selbst, sondern von Butterfly Network: 40 Ultraschall-on-Chip-Module pro Scanner, abgesichert über einen Fünf-Jahres-Vertrag vom November 2025 und eine Lizenzzahlung von 15 Millionen Dollar vorab. Midjourney liefert die Software und die Bildverarbeitung, Butterfly die Sensorik — eine Arbeitsteilung, die zumindest erklärt, wie ein Bildgenerator-Anbieter überhaupt an medizinische Hardware kommt.

Spa, 50.000 Geräte, eine Milliarde Scans

Der Vertrieb soll über Wellness laufen. Das erste „Midjourney Spa“ eröffnet nach den Plänen Ende 2027 in San Francisco — mit Whirlpools, Saunen, Kältebecken und zehn Scannern (eine Kombination, die man von einem KI-Startup nicht unbedingt auf der Roadmap vermutet). Bis 2031 sollen mehr als 50.000 Scanner weltweit stehen und über eine Milliarde Scans pro Monat liefern; eine dritte Gerätegeneration mit eigenem Chip ist für 2028 geplant.

Rechnet man die eine Milliarde auf die Geräte herunter, landet man bei rund 670 Scans pro Scanner und Tag — rund um die Uhr. Von der entspannten Spa-Atmosphäre bleibt bei dem Takt wenig übrig. Und bislang, das räumt Holz selbst ein, wurden überhaupt erst etwa ein Dutzend Menschen gescannt.

Große Versprechen, ausstehende Zulassung

Die Gesundheitsversprechen sind entsprechend groß: Frühzeitige Bildgebung könne 30 Prozent aller Todesfälle und 50 Prozent aller Gesundheitskosten vermeiden, sagt Holz. Nur darf der Scanner medizinisch noch gar nicht viel. Zum Start liefert er „Körperkompositions-Karten“, für die es keine FDA-Zulassung braucht; die Freigabe für echte Diagnostik steht aus. Vom Katzenbild zum Körperscan, wie es The Decoder zuspitzt — der Weg dahin führt durch die US-Zulassungsbehörde, nicht durch den Pool.

Ich habe in zwanzig Jahren genug „das verändert alles“-Folien gesehen, um bei „30 Prozent weniger Todesfälle“ reflexhaft nach der Studienlage zu fragen — und die gibt es hier noch nicht. Die Idee, strahlungsfreie Vorsorge per Ultraschall breiter zugänglich zu machen, ist real und interessant. Der Sprung von einem Dutzend Probanden auf eine Milliarde Scans im Monat ist es vorerst nicht.