Es ist eine Rolle rückwärts mit Ansage — nur dass Microsoft die Ansage selbst jahrelang in die andere Richtung gemacht hat. In der überarbeiteten Kaufberatung für seine Surface-Geräte heißt es jetzt, 8 GB Arbeitsspeicher seien für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Streaming und Office völlig ausreichend. Wer mehr brauche, solle zu 16 GB greifen. Klingt harmlos. Ist es nicht, wenn man sich daran erinnert, was derselbe Konzern noch vor Kurzem gepredigt hat.

Auf einen Blick

Microsofts Surface-Kaufberatung nennt 8 GB RAM jetzt wieder „ausreichend“ für den Alltag — nach Jahren der 16-GB-Empfehlung.

Copilot+-PCs verlangen weiterhin mindestens 16 GB; die 8-GB-Modelle verlieren das Zertifikat und damit die lokal auf der NPU laufende KI.

Das 8-GB-Surface-Laptop-13 kostet 1.299 Dollar — mehr als der 16-GB-Vorgänger und über das Doppelte des 599-Dollar-MacBook-Neo.

Hintergrund ist die Speicherkrise: RAM bleibt teuer, weil die Hersteller ihre Kapazitäten auf KI-Speicher umlenken.

Vom Pflichtmaß zur freundlichen Empfehlung

Über Jahre hat Microsoft 16 GB als sinnvolle Untergrenze für Windows 11 vermarktet, bei den Copilot+-PCs sind sie bis heute Pflicht. Anfang 2026 tauchte in den Empfehlungen sogar 32 GB als Ideal fürs Spielen auf. Der neue Text in der Surface-Beratung dreht das leise, aber deutlich: 8 GB genügen für den Alltag. Zuerst aufgefallen ist die Änderung dem Fachblog Windows Latest, der den überarbeiteten Konfigurator dokumentiert hat.

Das „ausreichend für den Alltag“ ist dabei genau die Sorte Formulierung, die der Marketing-Test sofort markiert: Ausreichend wofür, gemessen woran? Für ein Browserfenster und Word stimmt es. Für die Geräte-Klasse, in der Microsoft seine Surface-Modelle preislich verortet, ist es eine erstaunlich bescheidene Messlatte.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall

Dass aus „mindestens 16 GB“ plötzlich „8 GB reichen“ wird, hat weniger mit Technik zu tun als mit Einkaufspreisen. Arbeitsspeicher ist teuer geworden — die Hersteller verbauen ihre Kapazitäten lieber in margenstarkem KI-Speicher, weshalb die DRAM-Preise auf absehbare Zeit oben bleiben. Genau in diese Lage verkauft Microsoft ein Surface Laptop 13 mit 8 GB für 1.299 Dollar — laut Windows Latest mehr, als der 16-GB-Vorgänger kostete, und über das Doppelte des 599-Dollar-MacBook-Neo, gegen dessen 8-GB-Basis Microsoft im eigenen Marketing noch mit der üppigeren Ausstattung der Windows-Geräte geworben hatte.

In meiner eigenen Beschaffung fliegen 8-GB-Business-Notebooks seit Jahren aus der Auswahl — nicht aus Prinzip, sondern weil sie beim ersten ernsthaften Multitasking ins Schwimmen geraten. Dass derselbe Speicher jetzt als „ausreichend“ deklariert wird, ändert daran technisch nichts; es ändert nur, was auf dem Etikett steht.

Was 8 GB im Jahr 2026 praktisch bedeuten

Praktisch hängt an den 8 GB mehr als eine Zahl im Datenblatt. Die betroffenen Modelle verlieren den Copilot+-Status — den vergibt Microsoft erst ab 16 GB, also bleibt die lokal auf der NPU laufende KI-Funktionalität außen vor. Dazu kommt, dass Windows 11 hungriger ist als Windows 10, das früher mit 4 GB auskam: ein Dutzend Browser-Tabs neben einem Copilot-Agenten im Hintergrund, und das System lagert auf die SSD aus — spürbar als Ruckeln. Für einen Rechner, der wirklich nur Mails, Office und Streaming sieht, geht das in Ordnung. Für ein 1.300-Dollar-Gerät, das vier Jahre halten soll, ist es eine knappe Wette auf die Zukunft.

Der Ärger entzündet sich nicht an den 8 GB an sich — günstige Einsteiger mit knappem Speicher hat es immer gegeben. Er entzündet sich daran, dass Microsoft die Messlatte genau dann senkt, wenn ihr Anheben teuer würde, und die Sparausstattung zum Premiumpreis verkauft. Ehrlicher wäre gewesen, beim „mindestens 16 GB“ zu bleiben und den Aufpreis offen auszuweisen. Weniger RAM, höherer Preis, neu etikettierte Empfehlung: bei dieser Kombination sollte man als Käufer zweimal hinschauen, bevor man das Wort „ausreichend“ glaubt.