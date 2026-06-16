Surface Pro und Laptop 2026: Snapdragon X2 bringt mehr — und kostet deutlich mehr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hebt Microsoft die Preise für seine Surface-Linie an — und diesmal kräftig. Das neue Surface Pro startet bei 1.499 Dollar, das Surface Laptop bei 1.599 Dollar; beide kommen mit dem Snapdragon X2 und sollen laut Hersteller deutlich schneller sein als ihre Vorgänger. Beim Build-Event im Mai hatte Microsoft eine stärkere PC-Linie bereits angedeutet — die genaue Preislage blieb damals noch offen.

Was der Snapdragon X2 konkret bringt

Das Surface Pro kommt nun in 13 Zoll, mit 1440p-Display und optionalem OLED-Panel. Die Akkulaufzeit gibt Microsoft mit bis zu 15,5 Stunden an. Die Grafikleistung soll 53 Prozent über dem Vorgänger liegen — welches Modell als Vergleichsbasis dient und unter welchen Bedingungen gemessen wurde, lässt der Hersteller offen; unabhängige Tests stehen aus. Farben: Platinum, Black, Dune.

Beim Surface Laptop gibt es die 13,8-Zoll-Variante und eine 15-Zoll-Ausführung. Die Grafikzuwächse sollen laut Microsoft 58 Prozent über dem Vorgänger liegen, die Akkulaufzeit bei bis zu 20 beziehungsweise 19 Stunden. Die 13,8-Zoll-Version bekommt eine neue Farboption: Jade. Das Touchpad hat jetzt haptisches Feedback, die Kamera soll laut DXOMARK-Ranking die beste Laptop-Kamera auf dem Markt sein. Verkaufsstart für Endkunden ist heute, für Firmenkunden ab 14. Juli.

Surface Laptop 2026, 13,8 Zoll – © Microsoft Corporation

Viel Preis für Versprechen, die noch unbelegt sind

Das Surface Pro 12-Zoll startete im Mai 2025 bei 799 Dollar — das neue Surface Pro kostet fast doppelt so viel. Im April 2026 hob Microsoft bereits alle Surface-Preise offiziell wegen gestiegener Importkosten an. Die 2026-Linie setzt nochmals drauf.

Eine 15-Mann-Bude, die Notebooks beschafft, rechnet das schnell durch: Das MacBook Air M4 liegt bei 1.099 Dollar und liefert in unabhängigen Tests starke Leistung — 400 Dollar günstiger als das Surface Pro, ohne bekannte Schwächen in der Praxis. Dell hat mit dem XPS 13 eine solide Option unter 1.000 Dollar. Das Surface Laptop wiederum startet bei 1.599 Dollar und bewegt sich damit auf dem Niveau des MacBook Pro M4.

Die 53- und 58-Prozent-Zahlen kommen direkt vom Hersteller, mit unklarer Vergleichsbasis und ohne externe Bestätigung. Das ist Ankündigungs-Marketing wie man es kennt: beeindruckend auf dem Datenblatt, wenig aussagekräftig solange niemand unabhängig nachgemessen hat.

Surface hat damit klar das Premiumsegment angesteuert — näher am MacBook Pro als am MacBook Air. Der Schritt ist ambitioniert: Microsoft verlangt 400 Dollar mehr als Apple für den Air und liefert dafür bislang nur hauseigene Benchmarks. Wer im Windows-Ökosystem bleibt, findet hier aktuell das Beste, was Surface zu bieten hat. Für alle anderen ist der Preisvergleich mit MacBook Air M4 oder Dell XPS 13 gerade besonders naheliegend.