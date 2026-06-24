Anfang Juni ging es hier um Majorana 2, Microsofts neuen Quantenchip — vorgestellt mit dem Ziel eines praxistauglichen Quantencomputers bis 2029 und einem ausdrücklichen wissenschaftlichen Vorbehalt. Dieser Vorbehalt hat jetzt einen Namen und eine Begründung. In einer begutachteten Kritik in der Fachzeitschrift Nature zerlegt der Physiker Henry Legg von der University of St Andrews den Beleg, auf dem das ganze Versprechen ruht — und kommt zu einem unbequemen Schluss.

Was Legg Microsoft vorwirft

Im Zentrum steht Microsofts Aufsehen erregende Arbeit vom Februar 2025, mit der der Konzern die Existenz topologischer Qubits belegt haben wollte. Legg hat sich den mitgelieferten Auswertungscode angesehen — und dort Fehler gefunden, die das Ergebnis tragen. Der Plot-Code war fest auf einen Filter verdrahtet, der nur eine einzige Messregion zeigt; lässt man auch eine zweite zu, taucht ein konkurrierendes Signal auf, das gegen die topologische Deutung spricht. Eine zweite Routine spiegelte die Messwerte nicht am physikalischen Wert, sondern am Platz im Datenfeld — ein klassischer Off-by-one-Fehler. Dazu, so Legg, fehlten dem Paper Rohdaten aus den Transportmessungen, die auf erhebliche Unordnung im Material hindeuten, also genau das Gegenteil eines sauberen topologischen Zustands.

Die Quintessenz ist hart: Microsoft habe sich auf die größte vermeintlich topologische Region konzentriert und unpassende Befunde ausgeblendet. „Jahrhunderte, nicht Jahrzehnte“ sei der Konzern von funktionierender Technik entfernt, schreibt Legg — und hält für am wahrscheinlichsten, dass der Ansatz schlicht nicht funktioniert.

Microsoft hält dagegen — und das kenne ich

Microsoft, vertreten durch Quantenphysiker Chetan Nayak, nennt die Fehler geringfügig: Der Index-Bug sei ein belangloser Ein-Pixel-Versatz, an den Befunden und am Fahrplan ändere sich nichts. Mag sein. Aber wenn ein Konzern einen „Durchbruch“ verkündet und die entscheidenden Rohdaten dann nicht im Paper stehen, klingelt bei mir nach zwanzig Jahren in der IT etwas. Ich habe genug Produktversprechen erlebt, die auf der Folie strahlten und in der Praxis nur unter genau einer, sorgsam ausgewählten Bedingung hielten. Ein Filter, der zufällig nur die eine Region zeigt, die ins Bild passt, ist kein Detail — es ist die Stelle, an der man am genauesten hinschauen sollte.

Mehr als ein akademischer Streit

Microsofts ganze Quantenstrategie setzt auf den topologischen Weg — die Wette, dass diese Qubits von Natur aus stabiler sind und dem Konzern den Sprung vor IBM und Google ermöglichen. Steht der grundlegende Beleg dafür auf wackeligem Code, wackelt auch der Zeitplan bis 2029, mit dem Microsoft Kunden und Investoren ködert. Die Kritik kommt nicht von einem anonymen Forenposter, sondern als formale „Matters Arising“ in Nature, dem dafür vorgesehenen Format — und sie reiht sich in eine ganze Serie von Einwänden aus der Fachwelt ein.

Aus meiner Sicht ist das der eigentliche Knackpunkt: Ein Quantencomputer ist kein Produkt, das man heimlich nachbessert und beim nächsten Release stillschweigend richtigstellt. Wer den Durchbruch ausruft, muss die Rohdaten mitliefern — alle, nicht die hübschesten. Solange das nicht passiert, bleibt Majorana ein gewaltiges Versprechen mit einem Sternchen, das gerade größer wird.