Microsoft baut sein Rechenzentrums-Netz im Rheinischen Revier weiter aus. Nach den drei angekündigten Standorten in Bedburg, Bergheim und Elsdorf kommt ein vierter dazu: In Grevenbroich hat der Konzern einen Kaufvertrag für ein 23 Hektar großes Ackergrundstück unterschrieben — vorbehaltlich der Baugenehmigung. Wo jahrzehntelang die Braunkohle die Region geprägt hat, sollen künftig KI-Server stehen. Der Haken steckt wie so oft im Detail: im Zeitplan und in der Stromrechnung.

23 Hektar Acker — und Betrieb erst Anfang der 2030er

Grevenbroich am Niederrhein, rund 69.000 Einwohner, wird damit der vierte Baustein einer Microsoft-Infrastruktur, die der Konzern seit Monaten in der Region hochzieht. Die drei bereits angekündigten Standorte sind unterschiedlich weit: Bedburg und Bergheim haben ihre Baugenehmigung, für Elsdorf steht sie noch aus. In Bedburg und Bergheim soll der Teilbetrieb schon 2028 starten, die drei Rechenzentren sichern sich gegenseitig ab. Grevenbroich hängt hinterher — hier rechnet Microsoft frühestens mit den frühen 2030er-Jahren.

Über die Investitionssumme für den vierten Standort schweigt sich der Konzern aus. In die drei ersten Standorte fließen zusammen mit dem Ausbau in Frankfurt und KI-Bildungsprogrammen 3,2 Milliarden Euro — laut Microsoft die größte Einzelinvestition des Unternehmens in Deutschland. Für Grevenbroich taxiert heise einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, vielleicht auch rund eine Milliarde. Bestätigt ist das nicht.

Vom Braunkohle-Revier zum Cloud-Standort

Die politische Erzählung dazu ist griffig. „Von der Kohle zur KI — dieser Wandel wird konkret“, ließ sich NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) zitieren. Den Spatenstich für die Revier-Rechenzentren gab es bereits im März 2026, rund um das alte Kraftwerk Frimmersdorf sollen digitale Gewerbeparks entstehen. Jeder der ersten beiden Standorte, so die Rechnung, bringt einige Hundert direkte Arbeitsplätze und dazu etwa 2.500 indirekte bei Zulieferern und Dienstleistern.

Anzeige

So sauber, wie „Kohle zu KI“ klingt, ist der Tausch aber nicht. Ein Rechenzentrum beschäftigt im Betrieb einen Bruchteil dessen, was Tagebau und Kraftwerke an der Zahl gebunden haben — ein paar Hundert Serverjobs gegen tausende Kumpel und Kraftwerker, der Rest ist eine indirekte Prognose. Für die Grundstückspreise und die Standortbilanz ist die Ansiedlung ein Gewinn. Als Ein-zu-eins-Ersatz für den verlorenen Industriearbeitsmarkt sollte man sie trotzdem nicht verkaufen.

Die Rechnung mit dem Strom

Der eigentliche Streitpunkt ist die Energie. Die NGO Algorithm Watch warnt durch Kilian Vieth-Ditlmann, ein Rechenzentrum sei für sich genommen weder gut noch schlecht — entscheidend sei, woher der zusätzliche Strom komme und wie effizient die Anlage laufe. Seine Forderung: Ökostrom, der Stunde für Stunde tatsächlich anliegt, nicht nur über das Jahr bilanziell verrechnet. Andernfalls, so die Sorge, gerieten die deutschen Klimaziele unter Druck. Microsoft hält dagegen, man kühle ohne verdunstendes Wasser.

Genau an diesem Punkt wird es aus meiner Sicht interessant. Ich betreibe eigene Server bei netcup und Hetzner, und die Frage, was die Kilowattstunde kostet und woher sie kommt, ist im Hosting keine Fußnote, sondern die zentrale Standortfrage. Eine Anlage, die sich über Jahres-Zertifikate grün rechnet, aber nachts Kohle- und Gasstrom aus dem Netz zieht, ist eben nicht dasselbe wie eine, die stundengenau auf Erneuerbaren läuft. Dass der KI-Boom die Rechenzentren ausgerechnet in Regionen treibt, in denen die Netze ohnehin unter Druck stehen, hat zuletzt auch eine Analyse zum Klimarisiko der Branche gezeigt.

Ob aus „Kohle zu KI“ ein echter Strukturwandel wird oder gut ausgeleuchtetes Standortmarketing, entscheidet sich weniger am Spatenstich als an zwei Zahlen: wie viele Terawattstunden diese Serverhallen Anfang der 2030er ziehen — und woher die kommen. Bis dahin ist Grevenbroich vor allem eins: ein Kaufvertrag über 23 Hektar Acker.