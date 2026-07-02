Der Wettlauf um die Konzernkunden hat eine neue Runde. Microsoft bündelt sein Enterprise-KI-Geschäft in einer eigenen Einheit namens Frontier Company, steckt 2,5 Milliarden Dollar hinein und stellt dafür rund 6.000 Industrie- und Engineering-Fachleute ab. Deren Aufgabe: KI-Projekte bei großen Firmen nicht nur verkaufen, sondern vor Ort in die bestehenden Systeme einbauen und zum Laufen bringen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall — nur zwei Tage zuvor hatte Amazon ein sehr ähnliches Programm vorgestellt.

Was die Frontier Company vorhat

Die Einheit soll sich auf das konzentrieren, woran Enterprise-KI in der Praxis am häufigsten scheitert: die tatsächliche Inbetriebnahme mit den vorhandenen Microsoft-Werkzeugen statt der nächsten Pilotstudie. Zielgruppe sind Großunternehmen, vorneweg die Fortune 500. Als erste Partner nennt Microsoft die London Stock Exchange Group, Unilever, Land O’Lakes und die Beratung Accenture. Judson Althoff, Chef des kommerziellen Geschäfts, verkauft das Ganze als mehr als klassisches „Forward-Deployed Engineering“ und verspricht die größte, ergebnisorientierteste Ingenieurstruppe der Branche — eine Ansage, die sich erst in echten Projekten beweisen muss.

Der Wettlauf ums letzte Stück Weg

Microsoft ist damit nicht allein unterwegs. Amazon hatte zwei Tage zuvor eine eigene Milliarden-Einheit für genau dieses Modell angekündigt, OpenAI und Anthropic haben ähnliche Gemeinschaftsunternehmen mit Private-Equity-Geld aufgesetzt. Der eigentliche Kampf wird nicht mehr am besten Modell entschieden, sondern daran, wer die KI im realen Chaos einer gewachsenen Konzern-IT zum Laufen bringt. Und da hat Microsoft einen Vorsprung, den kein Startup so schnell aufholt: Mit Azure und Microsoft 365 sitzt der Konzern in den meisten dieser Häuser längst im Maschinenraum.

Alt bekannt, neu verpackt

„Forward-Deployed Engineering“ ist ein teures Wort für etwas, das ich seit über zwanzig Jahren mache, wie jede kleine IT-Bude: sich vor Ort in die über Jahre gewachsene Systemlandschaft eines Betriebs setzen und die neue Technik in das einpassen, was schon da ist — inklusive der Altlasten, die niemand dokumentiert hat. Neu ist nicht die Idee, neu ist der Maßstab: 6.000 Leute und eine Milliardensumme, um daraus ein skalierbares Geschäft zu machen. Ob sich Vor-Ort-Handarbeit so einfach in die Breite ziehen lässt, ist die eigentlich interessante Frage — genau an dieser Stelle sind schon viele Beratungsversprechen im Alltag zerbröselt.

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Das Modell zu bauen war ohnehin nie der schwierige Teil. Es in die über Jahre gewachsene IT eines Konzerns einzupassen, ohne dass an anderer Stelle etwas umkippt, ist die Arbeit, die auf keiner Marketing-Slide auftaucht. Ob sich dieser Aufwand mit 6.000 zusätzlichen Ingenieuren wirklich industrialisieren lässt, ist die offene Wette hinter den 2,5 Milliarden.