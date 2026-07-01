Dass die großen US-Konzerne ihre europäischen Gewinne über Irland verbuchen, ist seit Jahren bekannt — belegen ließ sich das bisher meist nur mit Schätzungen von Steuerforschern und geleakten Bilanzen. Microsoft liefert die Zahlen jetzt selbst. Der Konzern hat erstmals einen öffentlichen „Country-by-Country Report“ vorgelegt, und der zeigt schwarz auf weiß, wie ungleich die Steuerlast in der EU verteilt ist.

Was in dem Bericht steht

Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. Juni endete, zahlte Microsoft in der EU rund 6,3 Milliarden Dollar Körperschaftsteuer. Davon gingen 5,6 Milliarden an den irischen Fiskus — knapp neun von zehn Dollar. Deutschland, einer der größten Standorte des Konzerns in Europa, bekam 174,2 Millionen Dollar. Das ist kein Tippfehler: 3.471 Beschäftigte und ein Umsatz von 11,68 Milliarden Dollar im Land, aber ein ausgewiesener Vorsteuergewinn von nur rund 661 Millionen — und entsprechend wenig Steuer.

Zum Vergleich die irische Seite: 6.654 Mitarbeiter, 196 Milliarden Dollar Umsatz, 47,1 Milliarden Vorsteuergewinn. Weltweit zahlte Microsoft im selben Zeitraum 28,7 Milliarden Dollar Ertragsteuern und liegt damit hinter Apple mit 29,7 Milliarden auf Platz zwei der US-Techkonzerne.

EU-Körperschaftsteuer gesamt: 6,3 Mrd. Dollar

davon Irland: 5,6 Mrd. Dollar (rund 89 Prozent)

Deutschland: 174,2 Mio. Dollar — bei 11,68 Mrd. Umsatz und 3.471 Beschäftigten

Irland-Töchter: 196 Mrd. Umsatz, 47,1 Mrd. Vorsteuergewinn, 6.654 Beschäftigte

weltweit: 28,7 Mrd. Dollar (hinter Apple mit 29,7 Mrd.)

Wer als IT-Dienstleister Lizenzen einkauft, kennt den irischen Umweg aus dem Tagesgeschäft: Ob Microsoft-365-Abo oder Windows-Server-Lizenz — auf meinen Rechnungen steht als Aussteller seit Jahren „Microsoft Ireland Operations“. Der Betrag, den ein Handwerksbetrieb oder eine Steuerkanzlei hier vor Ort für seine Software zahlt, läuft steuerlich also zuerst in Dublin auf. Genau dieser Mechanismus steht jetzt in Microsofts eigenem Bericht.

Warum fast alles in Dublin landet

Der Weg ist legal und Standard in der Branche. In Dublin sitzt nicht nur die europäische Zentrale, dort liegen auch die Rechte an der Software und die konzerninterne Finanzierung. Die deutsche Gesellschaft macht im Wesentlichen Vertrieb, Marketing, Verwaltung und etwas Entwicklung. Der Gewinn entsteht damit rechnerisch dort, wo die Lizenzrechte gehalten werden, nicht dort, wo die Anwender sitzen.

Microsoft selbst begründet das damit, Steuern fielen dort an, wo Mitarbeiter arbeiten und wo Funktionen, Vermögenswerte und Risiken lägen. Der Satz stimmt — er verschweigt nur, dass der Konzern selbst festlegt, wo diese Werte konzernrechtlich „liegen“. Dass 196 Milliarden Dollar Umsatz auf 6.654 irische Beschäftigte gebucht werden, ergibt sich nicht aus der Wirtschaftsgeografie, sondern aus der Struktur.

Was die Zahlen für die Steuerdebatte bedeuten

Gegen genau dieses Muster arbeitet die EU seit Jahren. Die globale Mindeststeuer der OECD von 15 Prozent soll die Verlagerung wenigstens verteuern, der Digital Markets Act und weitere Vorstöße zielen darauf, Gewinne dort zu besteuern, wo der Wert entsteht. Aufgelöst ist die Konstruktion damit nicht — 15 Prozent auf einen in Irland gebuchten Gewinn bleiben günstiger als der deutsche Satz.

Die politische Kehrseite zeigte sich erst vor wenigen Tagen: Als Reaktion auf europäische Digitalsteuern drohte US-Präsident Trump mit 100 Prozent Strafzoll auf Waren aus Ländern, die US-Digitalkonzerne besteuern. Wer die Gewinnverschiebung national angeht, riskiert also gleich den Handelskonflikt.

Für mich ist die eigentliche Nachricht nicht die Zahl, sondern dass Microsoft sie freiwillig veröffentlicht. Jahrelang musste man solche Verhältnisse aus Fragmenten zusammenrechnen; jetzt liefert der Konzern die Belege in einem sauberen Report. Das macht die Debatte ehrlicher — und nimmt dem Standard-Einwand, das seien alles nur aktivistische Schätzungen, den Boden.

Rechtlich ist an alldem nichts zu beanstanden, und das ist der Punkt. Die Lücke verläuft nicht zwischen legal und illegal, sondern zwischen dem Ort, an dem die Arbeit passiert, und dem Ort, an dem der Gewinn gebucht wird. Solange sich diese beiden Orte per Konzernstruktur sauber trennen lassen, ändern auch transparente Berichte am Ergebnis wenig — sie machen es nur endlich sichtbar.