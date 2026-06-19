Es gibt einen Milliardenmarkt, um den die beiden bekanntesten KI-Labore der Welt einen großen Bogen machen. Ausgerechnet dort verdient Microsoft kräftig mit. Während OpenAI und Anthropic den chinesischen Markt bewusst meiden, liefert Microsoft deren Technik über die eigene Azure-Cloud an Chinas größte Internetkonzerne — laut einem Bloomberg-Bericht vom 17. Juni ist Redmond damit faktisch der letzte verbliebene US-Anbieter im KI-Geschäft des Landes.

Während zwei Labore wegschauen, kassiert der dritte

Die Kundenliste liest sich wie das Who-is-who der chinesischen Tech-Branche: ByteDance, Tencent, Meituan, die Ant Group. ByteDance ist dabei seit Jahren Microsofts größter KI-Kunde überhaupt und gibt nach den Bloomberg-Zahlen mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr für KI- und Cloud-Dienste aus — ein Großteil davon fließt in OpenAI-Modelle. Der Umsatz mit Azure-KI in China hat sich im Geschäftsjahr bis Juni 2025 verdreifacht, nachdem er im Jahr davor schon um 400 Prozent gestiegen war.

Gemessen am Gesamtkonzern bleibt das ein schmaler Streifen — China macht rund 1,5 Prozent von Microsofts Umsatz aus. Politisch ist dieser Streifen aber sehr viel lauter, als seine 1,5 Prozent vermuten lassen. Er stellt nämlich eine Frage, die in Washington niemand gern hört: Wer beliefert Chinas KI-Wirtschaft, wenn die Modellbauer selbst nicht hinfahren wollen?

Das Modell rechnet in Singapur, der Kunde sitzt in Shenzhen

Der Kniff steckt in der Architektur. Microsoft hostet die Modelle nicht auf chinesischem Boden, sondern in Rechenzentren außerhalb — Singapur etwa. Die chinesischen Konzerne greifen übers Netz darauf zu. So steht laut den Verträgen mit OpenAI kein einziges Modell-Gewicht physisch in China, aus Sorge, das geistige Eigentum könnte dort abfließen. Genau damit begründen OpenAI und Anthropic auch ihren eigenen Rückzug: Schutz des geistigen Eigentums und kein „Distilling“ — also kein Nachbauen der eigenen Modelle aus deren Antworten.

Wo die Rechenlast tatsächlich liegt und wo der Kunde sitzt, sind zwei verschiedene Paar Schuhe — im Cloud-Geschäft Alltag, in keinem Hochglanz-Prospekt zu finden. Ich habe oft genug erlebt, dass die Frage „wo läuft das eigentlich?“ erst dann gestellt wird, wenn ein Audit oder ein Datenschützer sie erzwingt. Hier ist die Antwort sogar ein Verkaufsargument: außerhalb Chinas, vertraglich abgesichert. Für die Konzerne in Peking zählt am Ende, dass GPT läuft — über welchen Umweg, ist deren Problem nicht.

Ein Geschäft mit Verfallsdatum

Diese Konstruktion lebt von politischem Stillhalten. In der US-Regierung wächst die Nervosität über Chinas KI-Ambitionen, und Microsofts Doppelrolle — hier Sicherheitspartner Washingtons, dort Lieferant für Peking — wird zunehmend kritisch beäugt. Es braucht keine große Fantasie, um sich die nächste Exportbeschränkung vorzustellen, die diesen Kanal über Nacht zudreht.

Bis dahin verdient Microsoft an einer Lücke, die OpenAI und Anthropic — denen Yann LeCun gerade die große Blase prophezeit — aus Prinzip offen lassen. Ein Konzern macht das Geschäft, das die Erfinder der Technik nicht anfassen wollen. Ob das clever ist oder fahrlässig, hängt am Ende weniger vom Markt ab als vom nächsten Beschluss des US-Handelsministeriums.