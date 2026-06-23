Wenn der Strom knapp wird, baut man sich eben sein eigenes Kraftwerk. Microsoft und der Ölkonzern Chevron haben am 22. Juni einen Vertrag vorgestellt, der genau darauf hinausläuft: ein Gaskraftwerk mitten in Westtexas, das zwei Jahrzehnte lang ausschließlich ein KI-Rechenzentrum von Microsoft versorgt. Mit dem öffentlichen Netz hat das bewusst nichts zu tun — die Anlage läuft daran vorbei.

Ein Kraftwerk für einen einzigen Abnehmer

Hinter dem Projekt mit dem Namen „Kilby“ steht Energy Forge One, eine Stromtochter von Chevron. Auf einem über 800 Hektar großen Areal im Reeves County nahe der Kleinstadt Pecos soll bis zu 2,67 Gigawatt Leistung aus Erdgas entstehen — den Großteil liefern zwei große Turbinen von GE Vernova, ergänzt um Aggregate der Caterpillar-Tochter Solar Turbines. Abnehmer ist über einen Stromliefervertrag mit 20 Jahren Laufzeit allein Microsoft, das auf demselben Gelände einen KI-Campus mit rund zwei Gigawatt Bedarf hochzieht. Den ersten Strom peilen die Partner für 2028 an.

Der eigentliche Clou steckt im Wort „daneben“: Das Kraftwerk speist nicht ins reguläre Netz, sondern hängt direkt am Rechenzentrum. Microsoft umgeht damit zwei Probleme auf einmal — die überlasteten texanischen Leitungen, die einen solchen Klotz ohnehin kaum kurzfristig anschließen könnten, und den wachsenden Ärger der Anwohner über steigende Strompreise. In einem offenen Brief an die Gemeinde verspricht der Konzern, die lokalen Tarife nicht zu treiben.

20 Jahre Gas — und das Klimaziel von 2030?

Dieselbe Firma, die sich bis 2030 „CO₂-negativ“ rechnen will, bindet sich hier für zwei Jahrzehnte an einen fossilen Brennstoff. Die Schätzungen, die TechCrunch aus den Genehmigungsunterlagen zog, nennen über 13 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Das ist kein Ausrutscher im Nachhaltigkeitsbericht, sondern eine bewusste Entscheidung: Rechenleistung jetzt, Klimabilanz später.

Mich überrascht der Schritt wenig. Die ganze Branche redet seit Jahren von grünem Strom und baut, wenn es ernst wird, das, was schnell und planbar liefert — und das ist 2026 nun mal Gas, nicht der Solarpark, der erst in fünf Jahren am Netz hängt. Während China und SpaceX die Rechenzentren am liebsten gleich in den Orbit schießen würden, um Strom und Kühlung gratis aus dem All zu holen, geht Microsoft den unromantischen Weg: Turbine, Pipeline, fertig.

Beschlossen ist noch nichts

Bei aller Größe — endgültig steht das Projekt nicht. Chevrons finale Investitionsentscheidung soll erst Ende 2026 fallen; bis dahin ist „Kilby“ eine Absichtserklärung mit konkreten Zahlen, kein gegossener Beton. Als Zugeständnis an die Region will Microsoft mit geschlossenen Kühlkreisläufen arbeiten und brackiges Grundwasser statt Trinkwasser nutzen, dazu locken die Partner mit über zehn Milliarden Dollar an Steuereinnahmen und mehreren tausend Bauarbeitern in der Spitze.

Ich betreibe meine eigene Infrastruktur in zwei deutschen Rechenzentren, und schon in dieser bescheidenen Größenordnung merkt man, wie sehr der Strompreis die Kalkulation bestimmt. Bei einem Zwei-Gigawatt-Campus ist Energie keine Betriebskostenposition mehr, sondern die Standortfrage schlechthin. Genau deshalb sucht sich der KI-Boom gerade die Orte mit billigem Gas und laschen Auflagen — und stellt das Reden von der sauberen Cloud still und leise hinten an.