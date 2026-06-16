Am 29. Januar 2026 verlor Microsoft innerhalb eines Handelstages rund 357 Milliarden Dollar Börsenwert — der größte Einbruch seit fast sechs Jahren. Auslöser war ein enttäuschendes Quartalsergebnis: Azure wuchs deutlich schwächer als erwartet. Microsoft erklärte das mit Kapazitätsengpässen. Jetzt zweifelt ein Pensionsfonds aus Michigan das öffentlich an — mit einer Klage vor einem Bundesgericht in Seattle.

Azure-Wachstum als Kommunikationsfrage: Was die Kläger behaupten

Die Sammelklage wurde Mitte Juni beim Bundesgericht in Seattle eingereicht und wird angeführt vom City of St. Clair Shores Police and Fire Retirement System, einem Pensionsfonds aus Michigan. Sie deckt den Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis zum 28. Januar 2026 ab und richtet sich gegen Microsoft, CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood persönlich.

Der Kern des Vorwurfs: Microsoft habe das schwächelnde Azure-Wachstum öffentlich als Kapazitätsengpass bezeichnet — als fehle es dem Konzern schlicht an Serverkapazität, um die Nachfrage zu bedienen. Tatsächlich, so die Klageschrift, hatte Microsoft Ressourcen planmäßig in KI-Forschung und die Entwicklung des Copilot-Chatbots umgeleitet. Das sei keine technische Unwägbarkeit gewesen, sondern eine strategische Entscheidung — die jedoch nie als solche kommuniziert wurde.

„Kapazitätsengpass“ klingt nach höherer Gewalt, nach Nachfrageboom, dem man kaum Herr werden konnte — ich kenne das aus Angeboten und Gesprächen mit Cloud-Anbietern. „Wir haben intern priorisiert“ klingt dagegen wie eine Entscheidung, für die jemand geradestehen müsste. Juristisch ist der Unterschied zwischen beiden Formulierungen erheblich — und genau das ist der Kern dieser Klage.

Die behauptete Täuschung soll den Effekt gehabt haben, den Aktienkurs künstlich hochzuhalten: Anleger hätten ihre Positionen auf Basis eines Kurses gehalten, der die tatsächliche Lage der Azure-Sparte nicht widerspiegelte.

Microsofts Antwort — und warum das größere Problem bleibt

Am 15. Juni ließ Microsoft mitteilen, die Vorwürfe seien „ohne Grundlage“; man werde sich „entschlossen gerichtlich verteidigen“. Das ist das Standard-Playbook für Securities-Class-Actions in den USA, die ohnehin selten zu einem Urteil kommen. Die meisten solcher Klagen enden nach Jahren per Vergleich oder scheitern an den erhöhten Beweisstandards für Wertpapierbetrug.

Ob Microsoft hier besonders exponiert ist, hängt davon ab, was interne Kommunikation über den Klagezeitraum zeigt: Hat das Management gewusst, dass „Kapazitätsengpass“ eine bewusste Vereinfachung war — und hat es diese Darstellung aufrechterhalten?

Das strukturelle Problem ist größer als dieser Fall. Seit dem KI-Investitions-Boom 2023 erklären Cloud-Anbieter nahezu jede Wachstumsenttäuschung mit Kapazitätsmangel, während parallel Milliarden in KI-Infrastruktur fließen. Wann eine solche Rahmung noch vertretbare Kommunikation über Unsicherheiten ist — und wann sie zur strafbaren Irreführung wird — ist die Frage, die dieser Prozess aufwirft. Ein Urteil dazu, falls es je kommt, würde Maßstäbe setzen, die über den Einzelfall weit hinausgehen.