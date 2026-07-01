81 Millionen Anmeldeversuche in zwei Wochen — das klingt nach einer Wand aus roher Gewalt, gegen die irgendwann jede Tür nachgibt. Die eigentliche Geschichte ist leiser. Die Angreifer haben keine Multi-Faktor-Authentifizierung gebrochen. Sie sind durch die Türen gegangen, an denen nie ein richtiges Schloss hing.

81 Millionen Versuche, 78 Treffer

Die Zahlen stammen von der Sicherheitsfirma Huntress, über deren Analyse BleepingComputer berichtet: zwischen dem 12. und 26. Juni 2026 rund 81 Millionen Anmeldeversuche gegen Microsoft-365-Umgebungen, Spitze am 22. Juni. Am Ende standen 78 übernommene Konten in 64 Organisationen. Die Angreifer arbeiteten nicht mit geratenen Passwörtern, sondern mit Zugangsdaten aus früheren Datenlecks — sie suchten schlicht die Kombinationen heraus, die noch gültig waren. Wer die Kampagne steuert, ist offen; Huntress verfolgte den Verkehr in einen IPv6-Bereich der LSHIY LLC (AS32167), eine Anfrage über deren Missbrauchs-Kontakt blieb bis zur Veröffentlichung unbeantwortet.

Der Trick heißt ROPC — und die MFA-Abfrage guckt zu

Interessant ist nicht die Menge, sondern der Weg. Die Angreifer nutzten den OAuth-Ablauf „Resource Owner Password Credentials“ (ROPC). Der schickt das Passwort direkt an den Token-Endpunkt — ohne den interaktiven Dialog, in dem sonst der zweite Faktor abgefragt wird. Kein Login-Fenster, kein Push aufs Handy, nur eine Anfrage an die Schnittstelle. Konkret zielte die Welle auf die Anmeldung der Azure CLI, das Kommandozeilen-Werkzeug, mit dem Administratoren virtuelle Maschinen, Datenbanken und Automatisierungen steuern. Wo ROPC erlaubt ist und die MFA-Regel nur am interaktiven Login hängt, läuft der zweite Faktor schlicht ins Leere.

Die Lücke sitzt in der eigenen Conditional-Access-Regel

Huntress listet auf, wo die MFA im Ernstfall nicht griff, und es ist eine Sammlung altbekannter Halbheiten: MFA nur für einzelne Apps statt für alle, nur für Administratoren statt für alle Konten, nur von „nicht vertrauenswürdigen“ Standorten aus — oder die Richtlinie stand im „Report-only“-Modus und protokollierte brav, ohne je zu blockieren. In den Entra-Tenants, die ich betreue, tauchen solche Spray-Wellen längst als Grundrauschen im Anmelde-Protokoll auf; interessant wird es erst an der Stelle, wo jemand Legacy-Authentifizierung und ROPC nie hart abgeklemmt und Conditional Access seit dem Testlauf im Report-only-Modus vergessen hat. Genau diese Konten stehen am Ende in der Trefferliste. Das eigentliche Versagen ist nicht der Angreifer mit dem geleakten Passwort — die gibt es immer —, sondern die Schutzregel, die auf dem Papier existiert und im Ernstfall nicht scharf geschaltet ist. Der Angriff reiht sich damit in eine ganze Serie von Zugriffen auf Microsoft-365-Konten ein, die zuletzt eher an vergessenen Konfigurations-Details hingen als an spektakulären Zero-Days.

Huntress beziffert den Trend hinter dem Einzelfall: Die Zahl der Passwort-Spray-Angriffe sei auf das 155-Fache gestiegen, im Schnitt zählt ein Tenant inzwischen fast 2.000 gescheiterte Anmeldungen pro Monat. Die 81 Millionen sind also nicht die Ausnahme, sondern der neue Normalzustand — das Hintergrundrauschen, das jede Cloud-Umgebung permanent abbekommt. Die Zahl, auf die es ankommt, ist die 78. Das waren die Tenants, bei denen zwischen Angriff und Übernahme keine funktionierende Regel stand.